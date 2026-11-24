Antes de que Madonna se convirtiera en una superestrella global y de que los lienzos de Jean-Michel Basquiat alcanzaran cifras astronómicas en el mercado del arte, ambos compartieron un breve romance en el Nueva York de los ochenta que hoy esconde un enigma. Lo que comenzó con varios cuadros que el artista le regaló a la cantante terminó envuelto en misterio: ella sostiene que Basquiat le exigió que se los devolviera y después los cubrió con pintura negra. Sin embargo, otra versión, publicada por Cultura Colectiva y atribuida a su hermano Christopher Ciccone, sostiene que Basquiat le regaló otros dos cuadros después de la ruptura y que ella conservaba uno pequeño en su departamento. ¿Qué pasó realmente con las pinturas?

Madonna y Basquiat antes de convertirse en íconos

A comienzos de la década de 1980, Nueva York albergaba un bullicioso panorama urbano. En barrios como el East Village o Alphabet City se respiraba un clima cultural en el que muchos jóvenes creativos buscaban abrirse paso y dar a conocer su trabajo. La noche y sus clubes locales ayudaron a canalizar la energía de esta nueva generación de creadores.

Durante este periodo, Madonna apenas daba los primeros pasos de su carrera musical. Tras mudarse a la ciudad a finales de los setenta para dedicarse a la danza, trabajó en distintos empleos mientras formaba parte de agrupaciones de rock como Breakfast Club y Emmy. En 1982 comenzó a promocionar su sencillo debut, «Everybody», en la escena nocturna neoyorquina. Su fichaje por Sire Records y el lanzamiento de su primer álbum, en 1983, marcaron el comienzo de su carrera discográfica.

Por su parte, Jean-Michel Basquiat ya estaba pasando de las calles a las galerías. Tras darse a conocer con sus intervenciones bajo el nombre de SAMO, comenzó a captar la atención de coleccionistas, artistas y críticos. Su participación en exposiciones a principios de los ochenta y su presencia en la escena del Downtown neoyorquino hicieron que su trabajo alcanzara una visibilidad cada vez mayor.

Tanto Basquiat como Madonna surgieron de un entorno donde la música, la pintura, el grafiti, la fotografía y el performance convivían en los mismos espacios. Clubes como Danceteria eran puntos de encuentro para músicos y artistas que compartían amistades, proyectos y referencias culturales.

En esos ambientes también circulaban Keith Haring, Kenny Scharf y Andy Warhol. Cada uno tenía su propia trayectoria, pero los clubes y las galerías del Bajo Manhattan propiciaban encuentros entre personas que después ocuparían lugares importantes en la cultura popular. Madonna y Basquiat formaron parte de aquella escena cuando sus carreras todavía estaban tomando forma.

Jean-Michel Basquiat y Madonna, Nueva York, principios de los años ochenta. Foto: Stephen Torton.

¿Cuándo fueron pareja Madonna y Jean-Michel Basquiat?

Madonna y Jean-Michel Basquiat fueron pareja durante un breve periodo situado generalmente entre 1982 y 1983. La relación duró unos meses, cuando ella empezaba a hacerse un nombre en la música y él ya despertaba un enorme interés en el mundo del arte. Ambos atravesaban una etapa decisiva, todavía lejos de la fama internacional que alcanzarían después.

En una entrevista con David Blaine publicada por Interview, Madonna habló de su fascinación por la manera de trabajar de Basquiat. Contó que a veces despertaba de madrugada y lo encontraba pintando muy cerca del lienzo, completamente concentrado. Aquella entrega al trabajo artístico fue una de las cosas que más la impresionaron durante su relación.

Pero el recuerdo más conocido llegó años después. En marzo de 2015, durante una entrevista con Howard Stern, Madonna contó que Basquiat le había regalado varios cuadros. Cuando terminaron, él le pidió que se los devolviera. Ella accedió y, según su relato, después el pintor los cubrió con pintura negra.

La cantante también explicó que decidió separarse porque Basquiat no dejaba de consumir heroína. Habló de él con cariño, lo describió como un hombre extraordinariamente talentoso y aseguró que lo había amado. Su testimonio permite conocer cómo vivió aquella ruptura, aunque no necesariamente agota todas las razones por las que terminó la relación.

Lo de las pinturas resulta especialmente llamativo porque se trataba de regalos personales, hechos cuando ambos eran jóvenes. En ese momento, ninguno podía anticipar el valor que alcanzarían las obras del artista. Durante la conversación con Stern, Madonna admitió que había lamentado devolverlas.

De aquellas piezas no se conocen públicamente títulos, imágenes o fichas que permitan identificarlas con certeza. Tampoco se ha establecido cuántas eran ni qué formatos tenían. Por eso, el destino de las pinturas sigue dependiendo, en buena medida, de lo que Madonna contó décadas después.

¿Basquiat destruyó las pinturas?

La historia suele contarse como si Basquiat hubiera destruido los cuadros que regaló a Madonna. Sin embargo, lo que ella describió fue una acción más concreta: cubrir las pinturas con negro.

Desde el punto de vista material, aplicar pintura sobre una obra anterior no equivale necesariamente a destruir el lienzo, la madera o cualquier otro soporte. En la historia del arte existen numerosos casos de composiciones modificadas o cubiertas por nuevas capas de pigmento. Los análisis de conservación pueden, en determinadas circunstancias, revelar imágenes subyacentes mediante técnicas de examen y documentación.

Eso no significa que las pinturas de Madonna puedan recuperarse. Para saberlo, primero habría que identificar las piezas y examinar su estado. Tampoco se conoce si Basquiat dejó aquellas superficies negras, volvió a trabajar sobre ellas o utilizó los soportes para otras composiciones.

La incertidumbre abre varias posibilidades: que algunas obras terminaran incorporadas a otros trabajos, que permanecieran guardadas o que se perdieran definitivamente. Por ahora, ninguna permite establecer el destino de los regalos que Madonna devolvió.

Imagen compartida por Madonna en Instagram en agosto de 2024, cuando agradeció a Guy Oseary el regalo de una fotografía de su etapa en la escena artística neoyorquina. El retrato histórico pertenece a la serie de Martha Cooper sobre la Fun Gallery.

¿Podrían existir Basquiat inéditos en la colección de Madonna?

Existe otra versión que ha mantenido viva la curiosidad sobre aquellas pinturas. En un artículo de Cultura Colectiva publicado en noviembre de 2016, la periodista Yazmín Veloz recoge un relato atribuido a Christopher Ciccone, hermano de Madonna: después de que la pareja terminara, Basquiat le habría regalado dos cuadros más a la cantante y ella conservaba uno pequeño en la repisa del baño de su departamento en Nueva York.

La posibilidad es interesante porque Ciccone participó durante años en proyectos artísticos de su hermana y estuvo relacionado con la formación de su colección. El relato publicado por Cultura Colectiva no identifica el pasaje de las memorias de Christopher del que procede esa información, por lo que debe entenderse como una versión periodística atribuida a él, no como una declaración comprobada directamente en su libro.

Aquí hay una diferencia que vuelve la historia todavía más intrigante: los dos cuadros mencionados en esa versión habrían sido regalos posteriores a la ruptura, mientras que Madonna habló de pinturas que Basquiat le regaló durante su relación y que ella devolvió cuando terminaron. No necesariamente se refieren a las mismas obras.

¿Podrían haber existido otros Basquiat en manos de Madonna después de su separación? ¿El cuadro pequeño mencionado por Cultura Colectiva sigue en alguna colección privada o cambió de propietario con el tiempo?

El relato no permite afirmar que Madonna conserve actualmente esas pinturas, pero deja abierta una posibilidad interesante: que la historia de los regalos de Basquiat haya tenido otro capítulo después de la ruptura.

Basquiat, Keith Haring y la idea de que el arte debía llegar a todo el mundo

Durante su etapa en el Bajo Manhattan, Madonna mantuvo conversaciones con Basquiat y Keith Haring sobre la importancia de que el arte pudiera llegar a públicos más amplios. Ambos artistas habían trabajado fuera de los espacios tradicionales de exhibición y conocían la capacidad de las imágenes para llamar la atención de quienes transitaban por la ciudad.

En su conversación con David Blaine para Interview, la cantante contó que hablaban de la accesibilidad del arte. También mencionó que Basquiat encontraba fascinante el alcance de la música, un medio capaz de llegar a las radios y a las personas de una manera que una pintura no siempre podía conseguir.

Aquellas conversaciones ayudan a explicar el entorno en el que Madonna comenzó a pensar su trabajo musical en relación con las imágenes. La cercanía con pintores y artistas urbanos formaba parte de su vida cotidiana, y esa experiencia continuó presente cuando desarrolló sus videos, fotografías promocionales y espectáculos.

Madonna y Jean-Michel Basquiat.

Del Downtown de Nueva York a la colección de arte de Madonna

El interés de Madonna por las artes visuales no comenzó cuando pudo permitirse comprar cuadros costosos. Durante sus años de formación estudió danza en la Universidad de Míchigan y, posteriormente, en Nueva York, trabajó como modelo para artistas. Su convivencia con Basquiat, Haring y otros creadores amplió ese contacto con la pintura y la fotografía.

Con sus primeros ingresos importantes comenzó a adquirir obras. Su colección incluye trabajos de Frida Kahlo, Tamara de Lempicka, Pablo Picasso, Man Ray y Fernand Léger, entre otros artistas. Artnet ha documentado varias de esas adquisiciones, entre ellas Les Deux Bicyclettes (1944), de Léger, comprada en 1987 y asociada con el inicio de una etapa de coleccionismo de mayor escala.

Frida Kahlo ocupa un lugar especial entre sus intereses. Madonna ha poseído obras como Mi nacimiento y Autorretrato con mono, y ha expresado públicamente su admiración por la pintora mexicana. En 2005, su sitio oficial informó sobre el préstamo de Autorretrato con mono a la Tate Modern, una de las ocasiones en que una pieza de su colección pudo verse en una exposición pública.

Tamara de Lempicka es otra de sus grandes referencias. Madonna comenzó a adquirir sus pinturas y llegó a reunir varias obras de la artista, conocida por sus retratos y figuras vinculados con el art déco. Ese interés apareció también en la decoración de sus casas y en las imágenes que acompañaron distintas etapas de su carrera.

La colección permite entender que el acercamiento de Madonna al arte continuó mucho después de su relación con Basquiat. Aun así, el episodio de las pinturas devueltas conserva un lugar particular: ocurrió antes de que esas obras adquirieran su enorme valor comercial y cuando ambos mantenían una relación personal.

Cómo el arte visual terminó entrando en la obra de Madonna

La fascinación de Madonna por la pintura y la fotografía se trasladó a sus videoclips, portadas de discos, sesiones fotográficas, vestuario y espectáculos. Algunas referencias son especialmente claras porque pueden identificarse en las imágenes o porque sus creadores han explicado de dónde surgieron.

En «Bedtime Story» (1995), dirigido por Mark Romanek, aparecen imágenes relacionadas con el surrealismo y con obras de Leonora Carrington, Remedios Varo y Frida Kahlo. Las figuras femeninas, los espacios oníricos y las transformaciones corporales remiten a ese universo pictórico. La relación entre el videoclip y las pintoras surrealistas ha sido abordada en publicaciones sobre la influencia de Varo en la cultura popular.

En «Express Yourself» (1989), dirigido por David Fincher, las enormes máquinas, las fábricas y los contrastes entre personajes recuperan referencias visuales de Metrópolis, de Fritz Lang. Un año después, «Vogue» recurrió a la fotografía de moda y al retrato cinematográfico clásico, con composiciones que evocan el trabajo de Horst P. Horst. Estas conexiones forman parte del recorrido de Classic Pop Magazine por los videos de Madonna.

El video de «Hollywood» (2003), dirigido por Jean-Baptiste Mondino, también está relacionado con la fotografía de moda, especialmente con la obra de Guy Bourdin. En ese caso, las semejanzas entre determinadas imágenes fueron objeto de una disputa por derechos de autor, lo que confirma que las referencias visuales podían ir mucho más allá de una inspiración general.

Su relación con la fotografía también se expresó mediante el apoyo a exposiciones. En 1997, Madonna patrocinó la muestra Cindy Sherman: The Complete Untitled Film Stills en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El archivo del MoMA identifica expresamente a la cantante como patrocinadora de aquella exposición.

La conexión entre música y artes visuales que conoció en el Nueva York de principios de los ochenta siguió presente en su trabajo. Madonna encontró en el video musical y los escenarios lugares para desarrollar imágenes que dialogaban con obras de artistas que admiraba, mientras su colección crecía de manera independiente.

Madonna junto a una obra atribuida a Jean-Michel Basquiat, 2021. Imagen: @madonna / Instagram.

¿Qué pasó con las pinturas de Basquiat?

La respuesta continúa incompleta. Madonna contó que Basquiat le pidió devolver los cuadros que le había regalado y que después los cubrió de negro. Otra versión, publicada por Cultura Colectiva y atribuida a Christopher Ciccone, sostiene que el pintor le regaló dos obras después de la ruptura y que ella conservaba una pequeña en su departamento. Es posible que ambos relatos se refieran a cuadros distintos.

Tampoco se conocen públicamente imágenes, títulos o registros suficientes para identificar los cuadros involucrados. No sabemos si Basquiat los conservó, si los transformó en otras composiciones, si circularon posteriormente o si alguna de esas pinturas todavía existe debajo de otras capas de pigmento.

La historia también conserva algo profundamente personal. En aquel momento eran regalos entre dos jóvenes artistas que compartían una relación sentimental. Décadas después, esos mismos cuadros se convirtieron en el centro de una pregunta que mezcla recuerdos, una ruptura y el enorme valor que adquirió la obra de Basquiat.

Madonna pudo contar lo que ocurrió desde su experiencia, pero las pinturas que devolvió siguen sin tener una identidad pública que permita seguirles el rastro. Y mientras no aparezca una obra, una fotografía o un documento capaz de relacionarlas con aquel romance, seguirá abierta la duda: ¿Basquiat las borró para siempre o algunas todavía están en algún lugar, esperando ser reconocidas?