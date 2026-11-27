El 23 de octubre de 2026, Faire publicó Faire Independent Retail Pulse. Entre junio y septiembre, los pedidos de manualidades crecieron un 58 %, los de juegos un 55 % y los de puzles un 40 % frente al mismo periodo de 2025. Son compras mayoristas de comercios independientes. Para una tarde en casa hay cinco planes: manualidades, juegos de mesa, cocina, deporte y cine. Durante los partidos, algunos aficionados consultan resultados, cuotas deportivas, https://1xbet.es/es y estadísticas desde el móvil. Cada reunión pide una preparación diferente.

1. Una mesa creativa que termina con algo hecho

La pintura sobre cerámica, el bordado y los collages sirven para reuniones en las que importa participar más que competir. Hay que proteger la mesa, repartir materiales y reservar espacio para secar las piezas. El formato funciona bien con grupos pequeños: así todos alcanzan pinturas, tijeras y pinceles sin problemas.

En bordado, punto y álbumes de recortes, Faire registró aumentos cercanos al 80 % o superiores.

2. Juegos de mesa con reglas claras

Una baraja, un tablero o un puzle grande ofrecen niveles de participación distintos. Los juegos de cartas necesitan poco espacio; los de estrategia exigen explicar turnos; un puzle permite que alguien se incorpore a mitad de sesión. Faire encontró un incremento del 55 % en pedidos de naipes y del 50 % en juegos de mesa, de cartas y para fiestas.

Conviene escoger un juego fácil de aprender. Una mesa despejada y luz directa bastan para empezar.

Formato Preparación Participación Material principal Taller creativo Media Manual y compartida Pinturas o hilo Juegos de mesa Baja Por turnos Cartas o tablero Cocina temática Alta Tareas repartidas Ingredientes y utensilios Deportes en pantalla Baja Comentarios en directo Televisor e internet Cine en casa Baja Mirada compartida Pantalla y sonido

3. Cocina temática con tareas repartidas

Preparar una cena por estaciones permite que cada invitado se ocupe de algo concreto: cortar verduras, mezclar una salsa o montar los platos. Quien organiza puede adelantar las cocciones largas y reservar los pasos sencillos para los invitados. Conviene disponer de una superficie libre, recipientes y una lista de ingredientes cerrada.

Para organizarla sin prisas ayudan tres decisiones:

Elegir recetas que compartan ingredientes.

Preparar por adelantado las cocciones prolongadas.

Dejar la mesa lista antes de servir.

4. Una retransmisión deportiva con dos pantallas posibles

Para ver un partido en casa basta con situar bien el televisor, comprobar la conexión y dejar sitio para seguir el marcador. Durante las pausas, algunos aficionados consultan cuotas desde el móvil. En fútbol, el 1X2 distingue victoria local, empate y victoria visitante. El Over/Under utiliza una línea de goles que puede superarse aunque gane cualquiera de los equipos. El hándicap añade o resta goles al marcador para calcular un resultado ajustado. Incluso con el marcador 0-0, las cuotas pueden variar mientras transcurren los minutos.

Cuando un 1-1 pasa a 2-1, la apuesta a más de 2,5 goles ya se cumple, aunque el 1X2 todavía puede cambiar. En Live Betting, las cuotas de ganador y las líneas de totales se actualizan con el marcador: los números que aparecían al comienzo no tienen por qué ser los mismos después de ese tercer gol. Entre una jugada y otra queda tiempo para comentar la repetición o mirar el móvil.

5. Una sesión de cine sin interrupciones

Elegir la película antes de que lleguen los invitados evita pasar media hora navegando por catálogos. Se puede votar entre tres títulos, comprobar la duración y probar el sonido con antelación. A diferencia de los juegos, aquí casi toda la participación se concentra en la conversación posterior.

La encuesta 2026 At-Home Entertaining Survey de la International Housewares Association, publicada en diciembre de 2025, registró que el 57 % de los encuestados había organizado una reunión informal en casa durante el año anterior, frente al 47 % en la encuesta previa. Para elegir entre estas cinco actividades cuentan el espacio, los materiales y el tiempo disponible.