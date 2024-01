El Iónico Mingitorio de Marcel Duchamp fue creado por una colega suya

Lo que ahora se acaba de dar a conocer sobre dicha creación es que su autor no fue el francés Marcel Duchamp sino su colega, la también artista plástica, poeta y performer Elsa von Freytag-Loringhoven, una joven alemana que también formó parte de esa vanguardia intelectual.

La noticia es que, según reportan revistas especializadas como See All This, más adelante saldrían a la luz cartas firmadas por Marcel Duchamp en las que él mismo confirma que la autoría de “La Fuente” es de su compañera Elsa y no de él como se ha pensado siempre. Ahí también explica que ella decidió usar un seudónimo masculino para probar suerte en la célebre exhibición de arte newyorkina antes descrita.

Resulta ser entonces que uno de los capítulos más revolucionarios del arte comenzó gracias al trabajo de una mujer, y recién ahora nos estamos enterando. Un hecho lamentable, aunque para nada sorprendente. Para rendir homenaje a su legado, compartimos a continuación otra de sus obras más destacadas, titulada “Dios”, realizada también en 1917.

