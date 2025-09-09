Netflix y CDMX: Así funcionará la alianza para impulsar el cine mexicano

En un esfuerzo por revitalizar la industria audiovisual y potenciar el talento emergente de la Ciudad de México, el Gobierno capitalino y Netflix han sellado una alianza estratégica. Este acuerdo histórico busca crear una plataforma de oportunidades para cineastas, guionistas y profesionales del sector, posicionando a la metrópoli como un epicentro creativo de relevancia global.

La colaboración se centra en la producción de contenidos originales que no solo reflejen la riqueza cultural y social de la CDMX. Sino que también ofrezcan a los creadores locales la posibilidad de mostrar su trabajo en una plataforma de alcance mundial. Netflix se compromete a invertir en proyectos audiovisuales desarrollados por talento mexicano. Lo que se traducirá en una mayor visibilidad y, potencialmente, en un crecimiento significativo para la industria cinematográfica y televisiva del país.

El acuerdo contempla la creación de talleres de capacitación y programas de mentoría. Donde expertos de la plataforma de streaming compartirán sus conocimientos con la nueva generación de cineastas. Esta iniciativa busca cerrar la brecha entre la formación académica y las exigencias de la industria. Proporcionando a los creadores las herramientas necesarias para competir en el mercado global.

Beneficios para el talento local

Más allá de la producción de contenido, esta alianza tiene un impacto directo en la economía de la ciudad. Se espera que la inversión de Netflix y CDMX genere miles de empleos, desde técnicos de producción hasta artistas visuales y storytellers. Además, la CDMX se beneficiará al convertirse en un set de filmación de primer nivel. Atrayendo a producciones internacionales y consolidando su reputación como un polo cultural y creativo.

Para los creadores, la alianza representa un cambio de paradigma. Ya no tendrán que depender de las estructuras tradicionales para financiar y distribuir sus proyectos. La oportunidad de trabajar con una empresa como Netflix les abre las puertas a un público masivo y les permite narrar historias auténticas que conecten con audiencias de todo el mundo.

El Futuro de la Producción Audiovisual en la CDMX

Este acuerdo se espera que sea un gran impulso para la industria audiovisual mexicana. La capital se prepara para ser un hervidero de creatividad, donde las ideas locales encontrarán un espacio para florecer y donde el talento, sin importar su origen, tendrá la oportunidad de brillar.

Una de las primeras iniciativas que surgen de esta alianza entre el Gobierno de la CDMX y Netflix es el Taller de Guionismo. Un curso gratuito de 60 horas diseñado para impulsar a los futuros storytellers de la capital. Este taller, que será impartido por la asociación El Garfio A.C., busca capacitar a 60 residentes de la Ciudad de México, mayores de 18 años, en el arte de la escritura de guiones. Si eres residente de la Ciudad de México y te interesa participar, puedes postular antes de las 23:59 horas del 27 de septiembre de 2025. Para ello, debes completar el formulario en línea y adjuntar en formato PDF cierta documentación.