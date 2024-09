Objetivos de Natalia Lafourcade como Embajadora de la Música por La Paz

Natalia Lafourcade se convirtió en la primera Embajadora de la Música por La Paz. El pasado 20 de septiembre se realizó la 19 Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz en Nuevo León. Fue durante la clausura que la cantante mexicana recibió dicho reconocimiento.

En su intervención Lafourcade ofreció un importante discurso ante el público y los Nobeles de la Paz presentes. Entre ellos, la activista guatemalteca Rigoberta Menchú, el expresidente de Polonia Lech Walesa, así como el expresidente de Costa Rica, Óscar Arias. La mexicana dejó en claro que “La paz es nuestro derecho de nacimiento. (…) Pero para que exista paz tiene que haber coherencia entre la paz misma y nuestras acciones”, declaró.

“Me siento honrada y orgullosa de estar cerca de esa enorme comunidad llena de líderes y promotores de la paz, así como de comunidades comprometidas con el crecimiento evolutivo”, confesó.

¿Cuál es la función del Embajador de la Música por la Paz?

La iniciativa de Embajadora de la Música por la Paz principalmente busca sensibilizar y promover el diálogo sobre temas de paz, derechos humanos y convivencia civil, a través de uno de los lenguajes más poderosos y universales: el de la música. “Hoy comparto estas palabras en representación de mi voz y la voz de todas aquellas personas que trabajan de la mano con la música y el arte por el bien universal”, explicó Natalia Lafourcade. Asimismo resaltó que es precisamente la música el medio de expresión a través del cual se expresan las emociones para empatizar y comprensión entre las personas.

“La música se nutre y genera magia con la diversidad y las diferencias. Es incluyente y nos da un lugar y tiempo para que iluminemos un espacio con nuestra existencia. La música refleja nuestra diversidad cultural, promueve el respeto y la visibilidad. Nos conecta con la esperanza, la inspiración y nuestra espiritualidad”.

La también ganadora al Grammy destacó que mucha gente va despertando y que es una oportunidad para seguir una vida alineada con valores para aportar cosas positivas. Por otro lado compartió lo que ha podido presenciar en sus conciertos, se trata de una vibra que se genera en la audiencia. “Es la frecuencia del amor. Muchas veces tenemos miedo al amor. Decimos, me da miedo amar y la música, por ejemplo, a mí me ha enseñado a no tener miedo, a conectar con las personas y a ver cómo la música le quita a las personas ese miedo”, comentó.

Por otro lado, abordó el tema de la guerra, un conflicto que afecta a todo el mundo. Natalia Lafourcade calificó los conflictos bélicos como una falla de la humanidad. “Y comienza dentro de nosotros. En la falta del orden integral de nuestras personas, en la falta de humildad para entender la vida que decidimos caminar”, aseguró. Para el cierre de su discurso la cantante mexicana se comprometió en hacer valer la paz y ser consciente al momento de creer y promover. “I Commit to Peace” se comprometió.