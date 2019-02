El billonario japonés Yusaku Maezawa rompió un récord al adquirir el cuadro Untitled de Jean-Michel Basquiat por $110.5 millones de dólares durante una subasta realizada por Sotheby’s. Esta es considerada la obra de más valor alguna vez vendida por un artista norteamericano, y la primera en más de cuatro décadas en rebasar la barrera de los 100 millones de dólares.

Aunque usualmente quienes adquieren estas pinturas prefieren mantenerse en el anonimato, Mezawa es conocido por ser un magnate de la moda en su país, un aspirante a rock star y como un gran coleccionista de Basquiat y del mundo del arte en general, es por esto que dio la noticia a través de su Instagram.

Entre las obras que Yusaku tiene están este Basquiat, piezas de Pablo Picasso, y de Richard Prince. Por si fuera poco, todas sus obras formarán parte de una exhibición permanente en un museo que está construyendo en su pueblo natal de Chiba.

La compra de Maezawa (su segunda de Basquiat) muestra una resurgencia importante en el mercado del arte de las obras de este artista de ascendencia haitiana, pues desde el 2012, sus lienzos se están vendiendo a precios increíbles, lo cual lo ha colocado en el tope de las listas de los coleccionistas, así que vamos a hacer un recorrido por las 7 obras de Basquiat mejor vendidas en toda la historia, comenzando por el número dos… al fin y al cabo, ya conocemos el número uno.

2. Dustheads (1982): vendida por USD$ 48.843.752

Antes de que que el cuadro de arriba tomara el trono hace un par de años, Dustheads reinó como el trabajo más costoso del artista desde el 2013. Dustheads, que fue pintado en el mismo año, se vendió en una subasta nocturna de Christie’s superando su estimado $35 millones. Según Christie’s, el dueño actual adquirió la pieza directamente de Tony Shafrazi, uno de los primeros distribuidores de Basquiat.

3. The Field Next to the Other Road (1981): USD$ 37.125.000

El interés en The Field Next to the Other Road fue realmente afiebrado en la venta de Christie’s el año pasado. Tal como reportaron fuentes relacionadas con el mundo del arte, el coleccionista Christophe van de Weghe, ya hbía fracasado en un par de oportunidades adquirir el lienzo. Sin embargo, nunca se identificó a la persona que resultó ganadora.

4. Untitled (1981): USD$ 34.885.000

Reconocida por Christie’s como una pintura esencial que representa la “transición del artista callejero subterráneo a un ícono del mundo del arte”, Untitled fue vendido en por la casa de subastas en la primavera del 2014. Su actual propietario adquirió la pieza de la Galería Annina Nosei, en donde el cuadro había estado desde 1982.

5. Untitled (1982): USD$ 29.285.000

Este lienzo es uno de los más destacados entre toda la obra de Basquiat. Este icónico rey esquelético, que se vendió muy bien dentro del rango de precios de Christie’s entre $25 millones y $35 millones en el 2013, ha pasado por muchas manos, incluyendo la Galería Annina Nosei, la Colección Fredrik Roos y la Galería Tony Shafrazi, así como por un puñado de coleccionistas privados.

6. Untitled (dyptich) (1982): USD$ 28.928.434

Fue vendido en una subasta de Christie’s London en 2013, lo que lo convierte en el cuadro más caro de Basquiat subastado en el extranjero, y es además uno de los más grandes, pues mide 1.80 metros de alto por 2.40 de ancho y fue exhibido por la Annina Nosei Gallery el mismo año en que fue creado.

