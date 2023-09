Pese a amenazas: Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en presentarse en los MTV VMAS 2023

Las noticias más relevantes de la cultura alternativa las encuentras en Factor Cultural para que termines y comiences la semana como se debe. Todos los jueves a las 19:00 horas (MX) conéctate con nosotros. Esta semana tenemos información sobre la presentación de Peso Pluma en los MTV VMASl Jaime Maussan presentó cuerpos extraterrestres en la Cámara de Diputados l “El niño y la garza” no será la última película de Hayao Miyazaki. Y por si fuera poco tenemos de invitado a Americo de The Americojones Experience.

Microdosis semanal

Las canciones generadas en inteligencia artificial no serán consideradas para los Grammys

Esta noticia hace referencia a “Heart on my Sleeve”, una canción creada mediante inteligencia artificial que se viralizó debido al uso de las voces de Drake y The Weeknd y que fue presentada para ganar un Grammy, en dos categorías: Mejor Canción de Rap y Canción del año, los cuales serían para el autor de la canción, no al o los intérpretes. Sin embargo, la canción fue eliminada por Universal Music Group quienes alegaron contenido infractor creado con Inteligencia Artificial generativa y por lo tanto, la canción ya sólo ha estado disponible por fragmentos.

“Si una Inteligencia Artificial o un programa de modelado de voz interpreta la voz principal de una canción, el tema sería elegible en la categoría de composición, por ejemplo, pero no en la de interpretación, porque “lo que se está interpretando no es creación humana”. “Por el contrario, si una canción la canta un ser humano en el estudio y él se encarga de la interpretación, pero la IA escribe la letra o el tema, la canción no puede entrar en las categorías de composición o composición de canciones”. Harvey Mason Jr

Respecto a la canción de Drake y The Weekend mencionó que no era elegible porque las voces no estaban autorizadas y no está disponible comercialmente. “Heart on my sleeve” fue escrita y producida por “Ghostwriter” quien ha abogado activamente por el reconocimiento de la música hecha con tecnología con inteligencia artificial, y ha hecho más propuestas para el mundo de la música con el adelanto de una segunda canción de Travis Scott y 21 Savage titulada “Whiplash”. Al igual que “Heart on My Sleeve”.

Así fue la inauguración de la Beastie Boys Square en Nueva York

El Ayuntamiento de Nueva York aprobó el cambio de nombre de una esquina en honor a la carátula del álbum Paul’s Boutique. Fue este 9 de septiembre cuando se realizó la fiesta de inauguración para conmemorar la avenida Beastie Boys y los 50 años del Hip Hop.

La celebración contó con la participación de los miembros vivos de los Beastie Boys, Mike Diamond (Mike D) y Adam Horovitz (Ad-Rock), además de uno de los miembros del consejo Chris Marte y un DJ invitado especial. Para que este cambio fuera una realidad, se realizó una campaña que se solicitó por casi una década y finalmente se llevó a cabo con el apoyo del concejal Chris Marte.

Los Beastie Boys se consolidaron como una banda estadounidense de hip hop fundada en 1981 en Brooklyn, donde comenzaron tocando hardcore punk en sus primeras grabaciones para la discográfica independiente Ratcage Records de David Parsons.

Pese a amenazas: Peso Pluma se convierte en el primer mexicano en presentarse en los MTV VMAS 2023

El fenómeno de Peso Pluma no para; y es que durante la transmisión de los MTV VMAS 2023 todo lo que hizo fue tendencia: desde su presentación en donde cantó algunos de sus éxitos como: “Ella baila sola”, “Lady Gaga” o “TULUM”, hasta con su vestimenta o comportamiento durante la premiación.

Además de ser el primer mexicano en los VMAS, también fue el único nominado en esta edición. Lamentablemente el intérprete no logró llevarse ninguna de las categorías para las que estaba nominado, las cuales eran Mejor Canción del Verano, Mejor Artista a Seguir y Video Latino.

Esto ocurrió en medio de las amenazas que recibió por parte del grupo Jalisco Nueva Generación, mediante un mensaje en una manta que decía: “Esto va para ti Peso Pluma, abstente de presentarte el día 14 de octubre porque será tu última presentación, esto por irrespetuoso y lengua suelta HPM, te presentas y te la vamos a partir”. Esto le ha pasado a distintos cantantes en México tales como el ‘Gallo de Oro’ Valentín Elizalde y Chalino Sánchez.

La DEA considera que el grupo organizado tiene presencia significativa en 23 de los 32 estados de México. De acuerdo a la información de su tour, Peso Pluma se presentará en el Estadio Caliente de Tijuana el 14 de octubre y para el 27 del mismo mes en el Estadio Tres de marzo de Guadalajara, estado donde se considera que domina el grupo Jalisco Nueva Generación.

“El niño y la garza” no será la última película de Hayao Miyazaki

Después de siete años en producción y de convertirse en la película más cara de todo Japón, ‘El niño y la garza‘ prometía ser la última película del director Hayao Miyazaki. Fue la primera película animada (y la primera japonesa) en inaugurar el Festival de Toronto, y allí es donde el vicepresidente de Studio Ghibli, ha confirmado que Miyazaki al final no se retira del todo.

Es muy posible que aunque Miyazaki no dirija él mismo su siguiente historia, sí esté involucrado en la producción o incluso se decida a co-dirigir junto con su hijo Goro ahora que han enterrado el hacha de guerra. Hayao ya tiene un historial de “jubilaciones”. Desde “La princesa Mononoke” ya había anunciado que quería retirarse. Su despedida de los reflectores fue después del estreno de “El viento se levanta” para volver unos años más tarde con esta historia dedicada a su nieto.

Tim Burton reaccionó a las imágenes generadas por inteligencia artificial que imitan su estilo cinematográfico

El estilo cinematográfico de Tim Burton fue una de las tendencias virales de los últimos meses, cuando numerosos usuarios y medios utilizaban la Inteligencia Artificial para entremezclar universos cinematográficos. Entre las imágenes de este tipo que circularon por internet, podíamos encontrar a la Bella Durmiente con un rostro pálido y una larga melena rubia, vestida de negro y con puntos de sutura en las mejillas, o a Pocahontas corriendo a través de un bosque al más puro estilo ‘Sleepy Hollow‘.

Sobre esta «inspiración/imitación» Burton confesó no sentirse precisamente halagado y mencionó: «¡Hicieron que una IA hiciera mis versiones de los personajes de Disney! No puedo describir la sensación que produce…» Aunque el director reconoce que algunos de ellos eran «muy buenos», eso no deja de lado la sensación aberrante de ver su «obra» clonada e imitada enteramente por una máquina.

Burton no es el primer cineasta que denunció este tipo de prácticas. Hace unos meses, Wes Anderson, también conocido por la particular estética de sus películas, dijo no sentirse cómodo con las imágenes creadas por IA que imitaban su estilo.

Jaime Maussan presentó cuerpos extraterrestres en la Cámara de Diputados

Por primera vez, México encabezó una audiencia pública sobre la información nacional como la de los Estados Unidos, Perú, Japón y Francia que se conoce alrededor de los fenómenos de Objetos Voladores No Identificados. La audiencia se llevó a cabo en la Cámara de Diputados y fue liderada por Jaime Maussan, el presentador del programa Tercer Milenio quien estuvo acompañado por el expresidente de la Mesa Directiva de San Lázaro, Sergio Gutiérrez Luna.

Jaime Maussan presentó dos cuerpos íntegros disecados de presuntos extraterrestres con más de mil años de antigüedad que habrían sido encontrados en Cusco, Perú. Dichos cuerpos fueron estudiados por la UNAM mediante análisis de carbono 14. Maussan calificó la reunión como un “parteaguas en la historia” no sólo porque es la primera vez que un poder en México aceptaba un diálogo sobre el fenómeno, sino también por la relación con lo ocurrido en el Capitolio de los Estados Unidos cuando exmiembros de las Fuerzas Aéreas confirmaron haber presenciado fenómenos en Fenómenos Anómalos No Identificados.

Afirmó que la audiencia tiene como objetivo normar el criterio de los fenómenos e incluirlo en la Ley de Protección del Espacio Aéreo, volviendo así a México el primer país “en el mundo” en aceptar la presencia de los no humanos en el planeta. En dicha reunión también participó Mariano Tello, director del Centro de Atención a la Sociedad del INAI, y dio a conocer que en 2021 aumentaron las solicitudes de información sobre el fenómeno OVNI en el país, lo que obligó a algunas instituciones del Estado a difundir datos y documentos sobre el conocimiento que se tenía.

Nota frita

Una vez más, Morrisey pospuso el primer concierto de su gira por Latinoamérica

Este domingo 10 de septiembre, Morrissey debía dar inicio a su gira por Latinoamérica con un primer concierto en la Ciudad de México. Sin embargo, un día antes, se anunció que el músico británico no se presentaría en el Palacio de los Deportes. El comunicado de su productora decía: «Lamentamos informar que debido a una enfermedad durante la gira, Morrissey se ha visto obligado por recomendación médica a posponer su concierto»,

Posterior a la cancelación, se anunció que Morrissey adquirió dengue y que la recuperación toma de dos a tres semanas, por lo que no se habló de una cancelación, sino de posponer el show para el 31 de octubre por motivos de salud. También se aclaró que las entradas adquiridas con antelación serán válidas para esta nueva fecha.

Esta información fue difundida, luego de que comenzaron a surgir diversos rumores que señalan que el cantante suspendió su show sólo porque supuestamente no quería presentarse, ante el antecedente de cancelaciones que tiene. Muchos fans señalaron este hecho como una mala costumbre del cantautor y aseguraron que días antes se le había visto “muy sano” en el concierto de Garbage, que se realizó en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Recomendación de la casa

Américo Hollander es el fundador de la banda mexicana The Americojones Experience