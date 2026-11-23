La Náusea no me ha abandonado y

no creo que me abandone tan pronto;

pero ya no la padezco, ya no es una enfermedad

ni un acceso pasajero: soy yo.

—Jean-Paul Sartre

Al hablar de “existencialismo” a menudo se asocian imágenes estereotipadas: personas pesimistas, miradas perdidas en la nada o el vacío, agudas depresiones, etcétera. En redes sociales abundan las frases espurias de aparente profundidad reflexiva y disparatada atribución. Por ello, aquí te presentamos una selección de poemas existencialistas que sirven como una puerta para explicar a grandes rasgos de qué hablamos cuando hablamos realmente de existencialismo y, a su vez, permiten abrir interrogantes como: ¿qué es la poesía existencialista? Y ¿todos los autores que escribieron poemas en esta línea pertenecen al existencialismo?

Pues bien, partamos en primera instancia diciendo que el existencialismo es una doctrina filosófica que se desarrolló en el siglo XIX, tuvo un auge a mediados del siglo XX en Francia y tiene entre sus principales cultivadores a Søren Kierkegaard —a quien se le considera precursor de este pensamiento—, Friedrich Nietzsche, Martin Heidegger, Karl Jaspers, José Ortega y Gasset, Albert Camus, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre. Siendo este último uno de sus exponentes más identificables.

Sartre defendió al existencialismo de los reproches que le achacaban sus detractores el ser sombrío y de una quietud anquilosada en la desesperación. En la conferencia intitulada El existencialismo es un humanismo, el filósofo, escritor y crítico literario francés desgranó varias de las principales posturas de esta corriente filosófica, que podrían condensarse en que:

La existencia precede a la esencia; es decir, el ser humano empieza por existir, se encuentra, surge en el mundo y después se define.

La vida no tiene sentido, a priori; por tanto, corresponde a cada persona dotarla de sentido, el valor dependerá de qué sentido le dé cada quien.

Si Dios no existe, hay por lo menos un ser en el que la existencia precede a la esencia, ese ser es el hombre [ser humano].

El ser humano no es otra cosa que lo que él hace de sí mismo; es el conjunto de sus actos.

Si Dios no existe todo está permitido, y en consecuencia el ser humano está abandonado porque no encuentra ni en sí ni fuera de sí a qué asirse.

No hay determinismo, el ser humano es libre y está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo y libre porque es responsable de todo lo que hace sin justificaciones ni excusas.

Como se hace evidente, conceptos como existencia, libertad, responsabilidad, voluntad, autenticidad, desesperación y angustia son de interés para el existencialismo.

Su influencia permeó en otros medios expresivos como la literatura. A través de la ficción, los propios filósofos existencialistas diseminaron sus posturas, obsesiones e inquietudes. La náusea (1938) de Sartre y El extranjero (1942) de Camus son ejemplos paradigmáticos. Asimismo, en la vena literaria, autores como Fiódor Dostoievski, Franz Kafka, Milan Kundera o Juan Carlos Onetti son considerados existencialistas.

Sin embargo, en este punto conviene hacer una distinción: si bien estos últimos vertieron en sus respectivas obras preocupaciones que comparten características con las planteadas por el existencialismo, y por las cuales se les califica con dicho adjetivo, no significa que se asumieran dentro de la corriente de pensamiento que seguían los primeros.

¿Qué hace que un poema sea existencialista?

No es que haya una receta del tipo “agregue un verso lleno de angustia, luego toda una estrofa sobre la ausencia de Dios y remate con un terceto alusivo al cuestionamiento del yo” para obtener un poema existencialista, pero sí se puede identificar en su constitución temática —más que respuestas— preguntas sobre la búsqueda de signos o significados en torno a la identidad, la existencia (valga la tautología), el cobijo o abandono de Dios, la fragmentación del ser, la angustia ante la responsabilidad que otorga la libertad, el tiempo, la condición humana. Ésos son algunos elementos que trazan el camino de esta recopilación.

En medio del caos, la incertidumbre, el dolor y la destrucción, la primera generación de posguerra en España —tras la guerra civil española (1936-1939) y la posterior dictadura franquista— encontró en los planteamientos filosóficos del existencialismo un puente para cristalizar sus sentimientos, cuestionamientos y gritos desesperados ante el desamparo que vivieron.

De acuerdo con Santiago Fortuño Llorens, editor de Poesía de la primera generación de posguerra, “Las circunstancias sociales y políticas marcaron a los poetas de esta primera generación de posguerra, que también fueron afectados por los problemas que más íntimamente atañen a la propia existencia tales como el silencio frío de Dios, la irremediable muerte, la vida y su sinsentido, el dolor circundante, la injusticia, la libertad, el refugio del amor… La situación concreta que les tocó vivir propició el tratamiento de estos temas”.

Blas de Otero: la angustia de existir y buscar respuestas

Blas de Otero (1916-1979) es un referente de la llamada poesía social o desarraigada. Ángel fieramente humano (1950) es uno de sus libros más celebrados pues —según el estudio que presentan Sabina de la Cruz y Mario Hernández en la Obra completa del poeta— “revela una voz bronca extraordinariamente eficaz para expresar el desarraigo del hombre del siglo XX, condenado a la existencia en una humanidad sin rumbo. Pero es el dominio sorprendente de la lengua poética lo que asombra en esta voz nueva […] Los temas del amor (del ‘desamor’), de la condición mortal del hombre, de la angustia y la soledad se expresan en sonetos de implacable factura. Es la lucha feroz de amor y de rechazo, entre Dios y el hombre”.

HOMBRE

Luchando, cuerpo a cuerpo, con la muerte,

al borde del abismo, estoy clamando

a Dios. Y su silencio, retumbando,

ahoga mi voz en el vacío inerte.

Oh Dios. Si he de morir, quiero tenerte

despierto. Y, noche a noche, no sé cuándo

oirás mi voz. Oh Dios. Estoy hablando

solo. Arañando sombras para verte.

Alzo la mano, y tú me la cercenas.

Abro los ojos: me los sajas vivos.

Sed tengo, y sal se vuelven tus arenas.

Esto es ser hombre: horror a manos llenas.

Ser —y no ser— eternos, fugitivos.

¡Ángel con grandes alas de cadenas!

(Ángel fieramente humano, 1950)

El clamor a Dios es una constante en la poesía de esta primera generación española de posguerra. La intención es encontrar una respuesta, que en muchos casos sólo obtiene silencio. Ante el “horror de ser hombre”, el poeta pide a Dios: “ahoga mi voz en el vacío inerte”. Para más abajo romper la ilusión: “Estoy hablando/ solo”. Y finalmente lanzar el lamento del “¡Ángel con grandes alas de cadenas!”.

CANTO PRIMERO [fragmento]

Definitivamente, cantaré para el hombre.

Algún día -después-, alguna noche,

me oirán. Hoy van -vamos- sin rumbo,

sordos de sed, famélicos de oscuro.

Yo os traigo un alba, hermanos. Surto un agua,

eterna no, parada ante la casa.

Salid a ver. Venid, bebed. Dejadme

que os unja de agua y luz, bajo la carne.

De golpe, han muerto veintitrés millones

de cuerpos. Sobre Dios saltan de golpe

-sorda, sola trinchera de la muerte-

con el alma en la mano, entre los dientes

el ansia. Sin saber por qué, mataban;

muerte son, sólo muerte. Entre alambradas

de infinito, sin sangre. Son hermanos

nuestros. Vengadlos, sin piedad, ¡vengadlos!

Solo está el hombre. ¿Es esto lo que os hace

gemir? Oh si supieseis que es bastante.

Si supieseis bastaros, ensamblaros.

Si supierais ser hombres, sólo humanos.

¿Os da miedo, verdad? Sé que es más cómodo

esperar que Otro -¿quién?- cualquiera. Otro,

ser, si procuro ser quien soy. ¡Quién sabe

si hay más! En cambio, hay menos: sois sentinas

de hipocresía. ¡Oh, sed, salid al día!

No sigáis siendo bestias disfrazadas

de ansia de Dios. Con ser hombres os basta.

(Ángel fieramente humano, 1950)

En la soledad del hombre que canta el poeta, encontramos un eco de lo que Sartre postula sobre su concepción del existencialismo humanista. “Sé que es más cómodo/ esperar que Otro —¿quién?— cualquiera, Otro,/ os ayude a ser”. Una crítica dura, ya que el ser humano, siguiendo al filósofo francés, es el responsable total de su existencia. De ahí el llamado a que “No sigáis siendo bestias disfrazadas/ de ansia de Dios. Con ser hombre os basta”.

DÉJAME

Me haces daño, Señor. Quita tu mano

de encima. Déjame con mi vacío,

déjame. Para abismo, con el mío

tengo bastante. Oh Dios, si eres humano,

compadécete ya, quita esa mano

de encima. No me sirve. Me da frío

y miedo. Si eres Dios, yo soy tan mío

como tú. Y a soberbio, yo te gano.

Déjame. ¡Si pudiese yo matarte,

como haces tú, como haces tú! Nos coges

con las dos manos, nos ahogas. Matas

no se sabe por qué. Quiero cortarte

las manos. Esas manos que son trojes

del hambre, y de los hombres que arrebatas.

(Redoble de conciencia, 1951)

En este soneto se acentúa el juicio y la crítica no al Dios de la religión, sino —como bien apuntan Sabina de la Cruz y Mario Hernández— “al símbolo del Poder, de la Lejanía y de la Ley, un ser que aplasta y destruye, Señor del silencio y del desamor”.

En esta prueba sucinta de la poesía de Blas de Otero degustamos los sinsabores que canta el poeta sobre la muerte, el sentimiento de vacío en el alma humana, las imprecaciones hacia Dios y la conciencia de la soledad del ser humano.

Dámaso Alonso: un mundo convertido en caos y angustia

Dámaso Alonso (1898-1990) fue un poeta y renombrado crítico español que perteneció a la Generación del 27, de la que también formaron parte Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda. En 1978 obtuvo el Premio Cervantes, el galardón más importante en lengua española. Hijos de la ira (1944) es considerada por la crítica como su obra mayor.

En ese sentido, Santiago Fortuño Llorens señala que la influencia de este poeta fue tal que “La primera generación poética de posguerra adoptó, en la línea de Hijos de la ira (1944) de Dámaso Alonso, un tono neorromántico y angustioso mediante el cual el autor clamaba a Dios preguntándole por el sentido de la vida, a la que describe rodeada de monstruos y realidades que le resultaban incomprensibles. El poeta, trasunto del ser humano, se halla arrojado y abandonado en el mundo”.

MONSTRUOS

Todos los días rezo esta oración

al levantarme:

Oh Dios,

no me atormentes más.

Dime qué significan

estos espantos que me rodean.

Cercado estoy de monstruos

que mudamente me preguntan,

igual, igual, que yo les interrogo a ellos.

Que tal vez te preguntan,

lo mismo que yo en vano perturbo

el silencio de tu invariable noche

con mi desgarradora interrogación.

Bajo la penumbra de las estrellas

y bajo la terrible tiniebla de la luz solar,

me acechan ojos enemigos,

formas grotescas que me vigilan,

colores hirientes lazos me están tendiendo:

¡son monstruos,

estoy cercado de monstruos!

No me devoran.

Devoran mi reposo anhelado,

me hacen ser una angustia que se desarrolla a sí misma,

me hacen hombre,

monstruo entre monstruos.

No, ninguno tan horrible

como este Dámaso frenético,

como este amarillo ciempiés que hacia ti clama con todos sus tentáculos enloquecidos,

como esta bestia inmediata

transfundida en una angustia fluyente;

no, ninguno tan monstruoso

como esa alimaña que brama hacia ti,

como esa desgarrada incógnita

que ahora te increpa con gemidos articulados,

que ahora te dice:

«Oh Dios,

no me atormentes más,

dime qué significan

estos monstruos que me rodean

y este espanto íntimo que hacia ti gime en la noche.»

(Hijos de la ira, 1944)

Rodeado de “espantos”, el poeta asiste al encuentro con sus congéneres a los cuales no reconoce, pese a que sí habla su mismo lenguaje y se entiende con aquellos monstruos que “mudamente me preguntan/ igual, igual que yo les interrogo a ellos”. El hombre, ya hecho hombre por la angustia y esos espantos que “no me devoran” termina formando parte de lo que antes no reconocía “monstruo entre monstruos”.

DOLOR

Hacia la madrugada

me despertó de un sueño dulce

un súbito dolor,

un estilete

en el tercer espacio intercostal derecho.

Fino, fino,

iba creciendo y en largos arcos se irradiaba.

Proyectaba raíces, que, invasoras,

se hincaban en la carne,

desviaban, crujiendo, los tendones,

perforaban, sin astillar, los obstinados huesos, durísimos

y de él surgía todo un cielo de ramas

oscilantes y aéreas,

como un sauce juvenil bajo el viento,

ahora iluminado, ahora torvo,

según los galgos-nubes galopan sobre el campo

en la mañana primaveral.

Sí, sí, todo mi cuerpo era como un sauce abrileño,

como un sutil dibujo,

como un sauce temblón, todo delgada tracería,

largas ramas eléctricas,

que entrechocaban con descargas breves,

entrelazándose, disgregándose,

para fundirse en nódulos o abrirse

en abanico.

¡Ay!

Yo, acurrucado junto a mi dolor,

era igual que un niñito de seis años

que contemplara absorto

a su hermano menor, recién nacido,

y de pronto le viera

crecer, crecer, crecer,

hacerse adulto, crecer

y convertirse en un gigante,

crecer, pujar, y ser ya cual los montes,

pujar, pujar, y ser como la vía láctea,

pero de fuego,

crecer aún, aún,

ay, crecer siempre.

Y yo era un niño de seis años

acurrucado en sombra junto a un gigante cósmico.

Y fue como un incendio,

como si mis huesos ardieran,

como si la médula de mis huesos chorreara fundida,

como si mi conciencia se estuviera abrasando,

y abrasándose, aniquilándose,

aún incesantemente

se repusiera su materia combustible.

Fuera, había formas no ardientes,

lentas y sigilosas,

frías:

minutos, siglos, eras:

el tiempo.

Nada más: el tiempo frío, y junto a él un incendio

universal, inextinguible.

Y rodaba, rodaba el frío tiempo, el impiadoso tiempo sin cesar,

mientras ardía con virutas de llamas,

con largas serpientes de azufre,

con terribles silbidos y crujidos,

siempre,

mi gran hoguera.

Ah, mi conciencia ardía en frenesí,

ardía en la noche,

soltando un río líquido y metálico

de fuego,

como los altos hornos

que no se apagan nunca,

nacidos para arder, para arder siempre.

(Hijos de la ira, 1944)

A la pregunta por el ser —la existencia— se agrega otro elemento: “el tiempo frío” que contrasta con el fuego, regalo prometeico y combustible que atraviesa al cuerpo y lo transforma. El tiempo —“minutos, siglos, eras”— es caracterizado como una forma no ardiente, lenta y sigilosa. Algo que no se extingue, en contraposición de lo que se abrasa y aniquila.

DE PROFUNDIS

Si vais por la carretera del arrabal, apartaos, no os inficione mi pestilencia.

El dedo de mi Dios me ha señalado: odre de putrefacción quiso que fuera este mi cuerpo,

y una ramera de solicitaciones mi alma,

no una ramera fastuosa de las que hacen languidecer de amor al príncipe

sobre el cabezo del valle, en el palacete de verano,

sino una loba del arrabal, acoceada por los trajinantes,

que ya ha olvidado las palabras de amor,

y sólo puede pedir unas monedas de cobre en la cantonada.

Yo soy la piltrafa que el tablajero arroja al perro del mendigo,

y el perro del mendigo arroja al muladar.

Pero desde la mina de las maldades, desde el pozo de la miseria,

mi corazón se ha levantado hasta mi Dios,

y le ha dicho: Oh Señor, tú que has hecho también la podredumbre,

mírame,

Yo soy el orujo exprimido en el año de la mala cosecha,

yo soy el excremento del can sarnoso,

el zapato sin suela en el carnero del camposanto,

yo soy el montoncito de estiércol a medio hacer, que nadie compra

y donde casi ni escarban las gallinas.

Pero te amo,

pero te amo frenéticamente.

¡Déjame, déjame fermentar en tu amor,

deja que me pudra hasta la entraña,

que se me aniquilen hasta las últimas briznas de mi ser,

para que un día sea mantillo de tus huertos!

(Hijos de la ira, 1944)

Este fragmento es una prueba de la enunciación descarnada, grotesca y escatológica que se funda en la expresión vehemente de Dámaso Alonso. No obstante la miseria y podredumbre en la que se enmarca ese pregonar “yo soy”, la voz que lo asienta se aviene al amor frenético que profesa por su Dios.

José Hierro: tiempo, pérdida y conciencia de estar vivo

José Hierro (1922-2002), poeta español que estuvo encarcelado entre 1939 y 1944 en distintas prisiones franquistas. Acreedor del Premio Príncipe de Asturias en 1981 y Premio Cervantes en 1998. Entre su bibliografía figuran: Tierra sin nosotros, Alegría y Poesía del momento (1947), El viento sur (1949), Con las palabras, con el viento (1950), Quinta del 42 (1953), entre otras. Su experiencia de prisión y su trayectoria posterior están documentadas por el Instituto Cervantes.

DESTINO ALEGRE

Nos han abandonado en medio del camino.

Entre la luz íbamos ciegos.

Somos aves de paso, nubes altas de estío,

vagabundos eternos.

Mala gente que pasa cantando por los campos.

Aunque el camino es áspero y son duros los tiempos,

cantamos con el alma. Y no hay un hombre solo

que comprenda la viva razón del canto nuestro.

Vivimos y morimos muertes y vidas de otros.

Sobre nuestras espaldas pesan mucho los muertos.

Su hondo grito nos pide que muramos un poco,

como murieron todos ellos,

que vivamos deprisa, quemando locamente

la vida que ellos no vivieron.

Ríos furiosos, ríos turbios, ríos veloces.

(Pero nadie nos mide lo hondo, sino lo estrecho.)

Mordemos las orillas, derribamos los puentes.

Dicen que vamos ciegos.

Pero vivimos. Llevan nuestras aguas la esencia

de las muertes y vidas de vivos y de muertos.

Ya veis si es bien alegre saber a ciencia cierta

que hemos nacido para esto.

(Tierra sin nosotros, 1947)

“Son duros los tiempos”, dice la voz poética consciente del abandono colectivo en el que se encuentran; mas no se resignan, puesto que deben vivir y morir las vidas de otros casi como una obligación de “que vivamos deprisa, quemando locamente/ la vida que ellos no vivieron”. El andar trae a cuestas el peso de los muertos. “Pero vivimos”, aun con todo. Por último, los dos versos finales concentran un presagio: la fatalidad del nacimiento como sino de la comunidad.

UNA TARDE CUALQUIERA

Yo, José Hierro, un hombre

como hay muchos, tendido

esta tarde en mi cama,

volví a soñar.



(Los niños, en la calle, corrían).

Mi madre me dio el hilo

y la aguja, diciéndome:

«Enhébramela, hijo;

veo poco».



Tenía fiebre. Pensé: —Si un grito

me ensordeciera, un rayo

me cegara… (Los niños

cantaban). Lentamente

me fue invadiendo un frío

sentimiento, una súbita

desgana de estar vivo.



Yo, José Hierro, un hombre

que se da por vencido

sin luchar. (A la espalda

llevaba un cesto, henchido

de los más prodigiosos

secretos. Y cumplido,

el futuro, aguardándome

como a la hoz el trigo).

Mudo, esta tarde, oyendo

caer la lluvia, he visto

desvanecerse todo,

quedar todo vacío.

Una desgana súbita

de vivir. («Toma, hijo,

enhébrame la aguja»,

dice mi madre).



Amigos:yo estaba muerto.

Estaba en mi cama, tendido.

Se está muerto aunque lata

el corazón, amigos.



Y se abre la ventana

y yo, sin cuerpo (vivo

y sin cuerpo, o difunto

y con vida), hundido

en el azul. (O acaso

sea el azul, hundido

en mi carne, en mi muerte

llena de vida, amigos:

materia universal,

carne y azul sonando

con un mismo sonido).

Y en todo hay oro, y nada

duele ni pesa, amigos.



A hombros me llevan. Quién:

la primavera, el filo

del agua, el tiemblo verde

de un álamo, el suspiro

de alguien a quien yo nunca

había visto.



Y yo voy arrojando

ceniza, sombra, olvido.

Palabras polvorientas

que entristecen lo limpio:

Funcionario,

tintero,

30 días vista,

diferencial,

racionamiento,

factura,

contribución,

garantías…



Subo más alto. Aquí

todo es perfecto y rítmico.

Las escalas de plata

llevan de los sentidos

al silencio. El silencio

nos torna a los sentidos.

Ahora son las palabras

de diamante purísimo:

Roca,

águila,

playa,

palmera,

manzana,

caminante,

verano,

hoguera,

cántico…



…cántico. Yo, tendido

en mi cama. Yo, un hombre

como hay muchos, vencido

esta tarde (¿esta tarde

solamente?), he vivido

mis sueños (esta tarde

solamente), tendido

en mi cama, despierto,

con los ojos hundidos

aún en las ascuas últimas,

en las espumas últimas

del sueño concluido.

(Quinta del 42, 1953)

Estos versos se distinguen por la pesadumbre de “Una desgana súbita/ de vivir”, de estar vivo sin realmente sentirse como tal, pues, como afirma la voz, “Se está muerto aunque lata/ el corazón, amigos”. La quietud y ausencia de movimiento realzan la sensación de vencimiento a la que nos transporta líneas más abajo.

Rainer Maria Rilke: vivir sabiendo que existe la muerte

Rainer Maria Rilke (1875-1926), poeta y novelista austro-germánico, está considerado como uno los poetas seminales en lengua alemana de la primera mitad del siglo XX. Su influencia en la poesía moderna se debe a que en buena medida poseía un estilo lírico, simbólico y de reflexiones espirituales. Dentro de la obra rilkeana, Elegías de Duino y Sonetos a Orfeo, publicados en 1923, configuran sus dos ciclos poéticos más logrados e importantes. “La obra de Rilke, con su hermetismo y soledad, llegó a un profundo existencialismo e influyó en los escritores de los años cincuenta tanto de Europa como de América”, apunta Carlos Barral.

Las y los poetas que en adelante presentamos aquí no se circunscriben plenamente en la corriente existencialista que persiguen Kierkegaard, Sartre, Camus o De Beauvoir, a diferencia de la primera generación española de posguerra que sí está marcadamente en conexión con el pensamiento del existencialismo desarrollado en Francia a mitad del siglo XX. Sin embargo, su obra comparte preocupaciones emparentadas con las de esta doctrina filosófica, por lo que se le puede valorar desde esta perspectiva. Después de todo, las interrogantes sobre la existencia han acompañado al ser humano desde tiempos inmemoriales (Gilgamesh, como botón de muestra). Ya lo advierte el propio Rilke: ¿Quién no sintió la angustia de sentarse / ante el retablo de su corazón?

TERCERA ELEGÍA

na cosa es cantar a la amante y otra

al dios-río, culpable y oculto, de la sangre.

El joven a quien ella ama y reconoce de lejos ¿qué sabe

él mismo del Maestro del Placer que a menudo, en su

soledad,

antes de que ella lo calmara, y aun como si ella no

existiera, chorreando algo incognosible, levantaba su

cabeza de dios y llamaba la noche a un tumulto infinito?

¡Oh, el Neptuno de la sangre, oh, su terrible tridente,

el soplo oscuro de su pecho, como el rumor de una

concha contorneada:

Oye cómo la noche se hace valle y se ahueca. ¡Oh,

estrellas! ¿acaso no arranca de vosotras el deseo que

empuja al amante

hacia el rostro de la amada? La profunda mirada que fija

en sus ojos puros ¿no viene acaso de la pureza de los

astros?

Por desgracia, ni tú ni su madre son las que han distendido

en la espera el arco de sus cejas negras.

No en ti, doncella sensitiva, se curvó su labio en una

expresión más fecunda.

¿Crees de veras que tu ligera aparición

lo hubiera conmovido tanto, tú que pasas como brisa

mañanera?

Es cierto que tú llevaste el terror a su corazón; pero terrores

más antiguos se precipitaron sobre él al impulso de ese

choque.

Así lo llames, tu llamado no lo sacará completamente de su

oscuro contorno.

Cierto es que él quiere evadirse; aligerado, se acostumbra

a la intimidad de tu corazón, se domina y se empieza.

Pero en realidad ¿se empezó alguna vez?

Madre, tú fuiste la que lo empezaste, tú que lo hiciste

pequeñito;

cuando era nuevo para ti, inclinaste

sobre sus ojos nuevos el mundo amigo y lo defendiste

contra el mundo extranjero.

¿Ah, dónde están los años en que tú, simplemente con tu

esbelta forma,

cerrabas el paso al hirviente caos?

Muchas cosas le ocultaste así: el cuarto nocturno y

sospechoso,

lo hiciste inofensivo; en tu corazón lleno de refugios

mezclaste un espacio humano con el espacio de su noche.

Colocaste la luz nocturna, como una luz de amistad,

no en la oscuridad, sino en tu existencia más cercana.

En ninguna parte hubo un crujido que no hayas explicado

con una sonrisa, como si supieras desde hacía mucho

en qué forma se portarían las duelas del piso.

Y él te escuchaba y se calmaba. Tal era el poder

que surgía de tu ternura; detrás del ropero

se metía, alto, embozado, su destino, y en los pliegues

de la cortina

acechaba su inquieto porvenir de líneas movedizas.

Y él mismo, mientras yacía, consolado,

bajo los adormecidos párpados de tu forma ligera,

saboreaba la dulzura derretida precursora del sueño:

parecía un ser que estaba protegido… Pero en sus

adentros

¿quién lo defendía, quién detenía las olas del porvenir?

¡Ah!, no había

protección alguna en el durmiente; durmiendo soñaba

febril: ¡cómo

se abandonaba él, el ser nuevo, temeroso; cómo estaba

atado

con el interno acontecer de invasoras marañas

enredadas ya para formar normas que, al crecer, habían

de asfixiarlo,

formas de animales de presa que lo perseguían! ¡Cómo

se abandonaba!

Amaba su yermo interior,

esa interna selva virgen que era el origen

de su callada ruina, en que se erguía, verde claro, su

corazón.

Amaba… luego su corazón lo abandonó, siguió sus

propias raíces en potente embate,

y las dejó para entrar en el poderoso origen primigenio

en que su pequeño nacimiento era ya cosa superada.

Al amar,

descendía en la sangre más antigua, en los barrancos

en que yacía lo terrible que aún se saciaba en sus

antepasados. Cada terror

lo conocía, le hacía guiños de connivencia.

Hasta el horror sonreía… Rara vez

has sonreído con tanta ternura, Madre. ¿Cómo no la hubiera

amado él

puesto que le sonreía? Antes de ti, muchacha, lo amaba

a ella, pues, cuando ya estaba preñada

de él, ese horror estaba diluido en el agua que hace ligero

al germen.

Ve, no amamos, como las flores, durante una sola

estación;

cuando amamos, se nos sube por los brazos una savia

inmemorial.

¡Oh, muchacha!, en nosotros amamos, no a un ser futuro,

sino la innumerable fermentación; no a un niño entre todos,

sino los padres que, como escombros de montañas,

descansan en nuestras profundidades; sino el cauce

desecado

de las madres de otros tiempos; sino el silencioso paisaje

de cielo nublado o puro del Destino; esto, muchacha, fue lo

que se te anticipó.

¿Y tú misma, qué sabes? Tú, con tus halagos hiciste surgir

en el amante los tiempos más remotos de su historia.

¿Qué sentimientos

se agitaron en las profundidades de los seres

desaparecidos? ¿Qué mujeres

te odiaron allí? ¿Qué hombres sombríos despertaste

en las venas del joven? Niños muertos querían

ir hacia ti… ¡Oh!, en silencio, muy quedo,

haz algo que le agrade: una segura tarea cotidiana que

le sea grata.

Llévalo al jardín, dale el dominio sobre la noche…

detenlo.

(Elegías de Duino, 1923)

Como asienta Barral, “las elegías presentan a la muerte como una transformación de la vida en una realidad interior que, junto con la vida, forman un todo unificado”. En ese sentido, la muerte, en ese ciclo sempiterno que da paso a la vida, lleva la huella de los antepasados de cada criatura, el cauce de nuestro abolengo.

XVI [segunda parte]

Constantemente recrudecido por nosotros,

Dios es el lugar que sana.

Somos abruptos porque queremos saber

y Él es en cambio disperso y sosegado.

Ni siquiera la ofrenda consagrada y pura

en su mundo recibe de otro modo

que inmóvil, oponiéndose

al libre acabamiento.

Tan sólo el muerto bebe

en esa fuente que desde aquí escuchamos,

si Dios indica, silencioso, al muerto.

A nosotros solamente estrépito se brinda.

Y el cordero reclama su cencerro

guiado por el callado instinto.

(Sonetos a Orfeo, 1923)

Si ya las elegías estampan la transformación de la vida en el seno de la muerte, “los sonetos cantan la vida y la muerte como una experiencia cósmica”, anota Barral. En esa experiencia “Dios es el lugar que sana”, y parece que mientras más se intenta llegar a él de manera sensorial, éste se escamotea.

XXVII [segunda parte]

El tiempo destructor ¿existe realmente?

¿Cuándo sobre el monte apacible se derruirá el castillo?

Y este corazón que infinitamente a los dioses pertenece,

¿al Demiurgo cuándo se habrá de someter?

¿En verdad somos tan angustiosamente quebradizos

que quiera el destino hacérnoslo verificar?

La infancia acaso, prometedora y profunda,

más tarde ¿en las raíces enmudece?

Ah, el fantasma de la caducidad

se filtra como el humo

en el que fue sin malicia susceptible.

Así, como somos, y aun siendo pasajeros,

las permanentes fuerzas remontamos

para un divino menester.

(Sonetos a Orfeo, 1923)

Otra de las inquietudes que refleja la poesía de corte existencial, ya lo advertíamos, es el desasosiego a causa del tiempo. En este soneto se remarca que el paso del tiempo no es perceptible sino en función de algo que lo registre, en este caso, el castillo que “se derruirá”. La caducidad nos recuerda nuestra humanidad efímera, pasajeros a final de cuentas en este periplo al que remontamos “para un divino menester”.

Fernando Pessoa: ¿quién soy cuando ni siquiera sé quién está hablando?

El caso de Fernando Pessoa (1888-1935) es especial en esta selección. Con él se introduce otro componente que abona a la problemática existencial: la identidad. Este escritor portugués elaboró un vasto universo literario, de atracción magnética a causa de la implementación de heterónimos en su obra; es decir, personalidades poéticas desdobladas a partir de Pessoa con un estilo propio e incluso una biografía particular para cada uno. Identidades literarias ficticias singulares, máscaras de un “yo” fragmentado.

“Algunas de las obras más memorables de Pessoa escritas en portugués fueron atribuidas por él mismo a sus tres principales heterónimos poéticos —Alberto Caeiro, Ricardo Reis y Álvaro de Campos— y al «semiheterónimo» Bernardo Soares, mientras que muchos poemas y algunos textos en prosa en inglés fueron firmados por Alexander Search y Charles Robert Anon”, refiere Richard Zenith, traductor y una de las voces más autorizadas y especializadas en la obra de Fernando Pessoa.

Si bien su texto más representativo es el Libro del desasosiego, cuya escritura se inició hacia 1913 y que fue publicado póstumamente en 1982, obra considerada como una de las más descollantes en su literatura —donde se pueden hallar páginas al por mayor de notable calidad literaria—, optamos por integrar a esta recopilación algunos fragmentos de la poesía de Alberto Caeiro, quien Pessoa consideraba como su maestro y de igual manera de los otros heterónimos.

V

Hay bastante metafísica en no pensar en nada.

¿Lo que pienso del mundo?

¿Sé yo lo que pienso del mundo?

Si me enfermase, pensaría.

¿Qué idea tengo de las cosas?

¿Qué opinión sobre las causas y los efectos?

¿He meditado sobre Dios y el alma

Y sobre la creación del mundo?

No sé. Para mí pensar en esto es cerrar los ojos

Y no pensar. Y correr las cortinas

De mi ventana (que no tiene cortinas).

¿El misterio de las cosas? ¿Sé lo que es misterio?

El único misterio es que alguien piense en el misterio.

Aquel que está al sol y cierra los ojos

Comienza a no saber lo que es el sol

Y piensa cosas llenas de calor.

Si abre los ojos y ve al sol

No puede ya pensar en nada

Porque la luz del sol vale más que los pensamientos

De todos los filósofos y todos los poetas.

La luz del sol no sabe lo que hace

Y por eso no yerra y es común y buena.

¿Metafísica? ¿Qué metafísica tienen esos árboles?

La de ser verdes y copudos y echar ramas

Y dar frutos a su hora -nada que nos haga pensar,

A nosotros, que no podemos dar por ellos.

¿Qué metafísica mejor que la suya,

No saber para qué viven

Ni saber que no lo saben?

“Constitución íntima de las cosas…”

“Sentido íntimo del universo…”

Todo esto es falso, todo esto no quiere decir nada.

Es increíble que pueda pensarse así.

Es como pensar en razones y fines

Mientras reluce al comenzar la mañana

Y al flanco de los árboles la sombra

Va perdiéndose en un oro vago y lustroso.

Pensar en el sentido último de las cosas

Es aumentarlo, como cavilar sobre la salud

O llevar un vaso de agua a la fuente.

El último sentido íntimo de las cosas

Es que no tienen sentido íntimo alguno.

No creo en Dios porque nunca lo he visto.

Si el quisiera que yo creyese en él

Sin duda que vendría a hablar conmigo,

Empujaría la puerta y entraría

Diciéndome: ¡Aquí estoy!

(Tal vez esto suene ridículo

Para aquel que, por no saber lo que es mirar las cosas,

No comprende al que habla de ellas

Con el modo de hablar que enseña el verlas de verdad.)

Si Dios es las flores y los árboles,

Los montes, el sol y el claro de luna,

Entonces creo en él,

Creo en él a todas horas,

Toda mi vida es oración y misa,

Una comunión con los ojos y los oídos.

Pero si Dios es los árboles y las flores,

Los montes, la luna, el sol,

¿Para qué lo llamo Dios?

Lo llamo flores, árboles, montes, luna, sol.

Si él se ha hecho, para que yo lo vea,

Sol y luna y flores y árboles y montes,

Si él se me presenta como árbol y monte

Y claro de luna y sol y flor,

Es porque quiere que yo lo conozca

Como árbol, monte, luna, sol, flor.

Y yo lo obedezco

(¿Sé yo más de Dios que Dios de sí mismo?),

Lo obedezco viviendo espontáneamente,

Como uno que abre los ojos y ve,

Y lo llamo luna y sol y flores y árboles y montes

Y lo amo sin pensar en él

Y lo pienso con los ojos y los oídos

Y ando con él a todas horas.

(O Guardador de Rebanhos, poema V, del ciclo de Alberto Caeiro; escrito en 1914. Una selección del ciclo se publicó en la revista Athena en 1925.)

Caeiro hiende una daga en el cuestionamiento de Dios. No lo niega, pero admite que se le presenta de otras formas y, por tanto, las nombra de distinta manera que no son bajo esa nominación “¿para qué le llamo Dios?/ Le llamo flores y árboles y montes y sol y luna”. No hay rechazo, aun cuando de tajo afirma su no creencia en Dios. Pero —ese adversativo— “si él se me aparece como árboles y montes/ y luna y sol y flores,/ es que quiere que le conozca/ como árboles y montes y flores y luna y sol”.

Alejandra Pizarnik: identidad, silencio y desaparición

Alejandra Pizarnik (1936-1972), poeta y traductora argentina, que guarda un halo casi mítico de escritora de culto. La Coordinación Nacional de Literatura menciona que “Pizarnik construyó una obra marcada por la exploración del lenguaje, el silencio, y la búsqueda de identidad. Su escritura, de gran fuerza lírica y profunda introspección, abrió un territorio poético inconfundible que sigue dialogando con lectoras y lectores de distintas generaciones”. Los libros La tierra más ajena (1955), La última inocencia (1956), Las aventuras perdidas (1958), Árbol de Diana (1962), Los trabajos y las noches (1965), Extracción de la piedra de la locura (1968) y El infierno musical (1971) forman parte de su producción poética. Su inclusión en esta selección responde al eje temático. Una antología de Material de Lectura de la UNAM permite consultar poemas de distintas etapas de su obra.

SIEMPRE

Cansada del estruendo mágico de las vocales

Cansada de inquirir con los ojos elevados

Cansada de la espera del yo de paso

Cansada de aquel amor que no sucedió

Cansada de mis pies que sólo saben caminar

Cansada de la insidiosa fuga de preguntas

Cansada de dormir y de no poder mirarme

Cansada de abrir la boca y beber el viento

Cansada de sostener las mismas vísceras

Cansada del mar indiferente a mis angustias

¡Cansada de Dios! ¡Cansada de Dios!

Cansada por fin de las muertes de turno

a la espera de la hermana mayor

la otra la gran muerte

dulce morada para tanto cansancio.

(La última inocencia, 1956)

Con el recurso de la anáfora, la voz poética logra contagiarnos ese cansancio de todo lo que la aqueja, esa repetición da una sensación de martilleo. Vemos también que constituyen a este poema la afección por lo no logrado (el “amor que no sucedió”) y las preguntas que en otros textos de esta vertiente existencial aparecen: la angustia, la problemática en torno a Dios y la muerte.

EL MIEDO

En el eco de mis muertes

aún hay miedo.

¿Sabes tú del miedo?

Sé del miedo cuando digo mi nombre.

Es el miedo,

el miedo con sombrero negro

escondiendo ratas en mi sangre,

o el miedo con labios muertos

bebiendo mis deseos.

Sí. En el eco de mis muertes

aún hay miedo.

(Las aventuras perdidas, 1958)

Otros poemas cortos para pensar la existencia

José Luis Hidalgo

SI SUPIERA, SEÑOR…

Si supiera, Señor, que TÚ me esperas

en el borde implacable de la muerte,

iría hacia tu luz, como una lanza

que atraviesa la noche y nunca vuelve.

Pero sé que no estás, que el vivir solo

es soñar con tu ser inútilmente

y sé que cuando muera es que TÚ mismo

será lo que habrá muerto con mi muerte.

(Los muertos, 1947)

En este poema, José Luis Hidalgo lleva la incertidumbre hasta el límite de la muerte. La voz comienza imaginando la posibilidad de encontrar a Dios al final de la existencia, pero pronto la esperanza se quiebra ante la certeza de su ausencia. La imagen de una lanza que atraviesa la noche concentra ese deseo de llegar a alguna respuesta. La muerte deja de ser únicamente el final de la vida: amenaza también la posibilidad de que exista algo que la trascienda.

César Vallejo

HOY ME GUSTA LA VIDA MUCHO MENOS…

Hoy me gusta la vida mucho menos,

pero siempre me gusta vivir: ya lo decía.

Casi toqué la parte de mi todo y me contuve

con un tiro en la lengua detrás de mi palabra.

Hoy me palpo el mentón en retirada

y en estos momentáneos pantalones yo me digo:

¡Tánta vida y jamás!

¡Tántos años y siempre mis semanas!…

Mis padres enterrados con su piedra

y su triste estirón que no ha acabado;

de cuerpo entero hermanos, mis hermanos,

y, en fin, mi ser parado y en chaleco.

Me gusta la vida enormemente

pero, desde luego,

con mi muerte querida y mi café

y viendo los castaños frondosos de París

y diciendo:

Es un ojo éste, aquél; una frente ésta, aquélla… Y repitiendo:

¡Tánta vida y jamás me falla la tonada!

¡Tántos años y siempre, siempre, siempre!

Dije chaleco, dije

todo, parte, ansia, dije casi, por no llorar.

Que es verdad que sufrí en aquel hospital que queda al lado

y está bien y está mal haber mirado

de abajo para arriba mi organismo.

Me gustará vivir siempre, así fuese de barriga,

porque, como iba diciendo y lo repito,

¡tánta vida y jamás! ¡Y tántos años,

y siempre, mucho siempre, siempre, siempre!

(Poemas humanos, publicado póstumamente en 1939)

La relación entre el sufrimiento y el deseo de seguir viviendo atraviesa estos versos de César Vallejo. La voz poética reconoce el dolor, la enfermedad y la muerte de sus padres, pero insiste: “Me gusta la vida enormemente”. El café, los castaños de París y el propio cuerpo se mezclan con la conciencia de la mortalidad. Esa convivencia de lo cotidiano y lo irreversible da fuerza a un poema donde la angustia no cancela el deseo de existir. La Casa de la Literatura Peruana documenta la publicación póstuma de Poemas humanos en 1939, después de la muerte del poeta en 1938.

Idea Vilariño

CERRADA NOCHE HUMANA

Aquí estoy entregada en

la oscura humana noche

sin nadie más

sin nadie

ni esperanza de nada

en la vacía negra sola

cerrada noche

sin nadie

sin un voto ni una razón ni un pero.

La sombra entera ciega

limita indiferente

mi soledad mi vida

pura

de nadie

absorta

en su propio callado desapegado abismo

hundida en el silencio

alcanzando la plena

cerrada noche humana

sin nada sin argollas

sin cielo sin sonrisas

sin amor sin belleza

donde está donde es

donde dura se queda

ensimismada

sola

vacía

en paz

de nadie.

(Nocturnos, 1955)

La noche en Idea Vilariño no funciona únicamente como un paisaje, sino como una experiencia de aislamiento. La repetición de “sin nadie” y la acumulación de negaciones despojan a la voz de compañía, esperanza y referencias exteriores. Conforme avanzan los versos, el silencio parece ocupar todo el espacio. En el estudio académico Nocturnos de Idea Vilariño: oscuridad existencial y transformaciones poéticas, Andrés Sánchez Martínez examina precisamente esa relación entre la oscuridad, el vacío y la soledad que caracteriza al poemario.

Jorge Luis Borges

ROSAS

En la sala tranquila

cuyo reloj austero derrama

un tiempo ya sin aventuras ni asombro

sobre la decente blancura

que amortaja la pasión roja de la caoba,

alguien, como reproche cariñoso,

pronunció el nombre familiar y temido.

La imagen del tirano

abarrotó el instante,

no clara como un mármol en la tarde,

sino grande y umbría

como la sombra de una montaña remota

y conjeturas y memorias

sucedieron a la mención eventual

como un eco insondable.

Famosamente infame

su nombre fue desolación en las casas,

idolátrico amor en el gauchaje

y horror del tajo en la garganta.

Hoy el olvido borra su censo de muertes,

porque son venales las muertes

si las pensamos como parte del Tiempo,

esa inmortalidad infatigable

que anonada con silenciosa culpa las razas

y en cuya herida siempre abierta

que el último dios habrá de restañar el último día,

cabe toda la sangre derramada.

No sé si Rosas

fue sólo un ávido puñal como los abuelos decían;

creo que fue como tú y yo

un hecho entre los hechos

que vivió en la zozobra cotidiana

y dirigió para exaltaciones y penas

la incertidumbre de otros.

Ahora el mar es una larga separación

entre la ceniza y la patria.

Ya toda vida, por humilde que sea,

puede pisar su nada y su noche.

Ya Dios lo habrá olvidado

y es menos una injuria que una piedad

demorar su infinita disolución

con limosnas de odio.

(Fervor de Buenos Aires, 1923)

En “Rosas”, Borges recupera la figura de Juan Manuel de Rosas, personaje decisivo y controvertido de la historia argentina, para pensar la relación entre el poder, la memoria y el olvido. La evocación del tirano comienza en una sala familiar, pero pronto se extiende hacia las muertes y las pasiones políticas asociadas con su nombre. El tiempo acaba por modificar incluso el recuerdo de quienes ejercieron poder sobre otros. Cuando la voz afirma que Rosas fue “como tú y yo / un hecho entre los hechos”, introduce una reflexión sobre la condición mortal que alcanza tanto a los personajes históricos como a cualquier persona.

Poemas sobre la muerte, la identidad y el sentido de la vida

Si buscas poemas sobre la muerte:

Cesare Pavese — Vendrá la muerte y tendrá tus ojos.

Si buscas poemas sobre soledad:

Idea Vilariño — Se está solo.

Si buscas poemas sobre el sentido de la vida:

Jorge Luis Borges — Ajedrez.

Si buscas poemas sobre angustia existencial:

Rubén Darío — Lo fatal.

¿Poesía existencial o poesía existencialista?

Como se hizo evidente, hay una relación estrecha entre la poesía cuyo contexto de producción atendía a una generación que adoptó y transformó la postura filosófica que discurrió sobre todo de la pluma de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, a la que se le denominaría con el adjetivo existencialista.

Mientras que hay otra a la que el adjetivo que le correspondería sería, más bien, el de existencial, en tanto que no se adscribe como tal a alguna corriente literaria o filosófica —puesto que se puede encontrar a lo largo de la historia literaria incluso previo al origen del existencialismo como doctrina—.

Con esta muestra se puede constatar cómo la poesía es un medio de expresión vital para plasmar los malestares que nos afligen como seres humanos. Más que responder a cuestionamientos complejos, estos versos nos interpelan de tal suerte que en la formulación misma de una pregunta se avizora el panorama que permite diferenciar al árbol del bosque en el que nos encontramos. Sirvan pues los anteriores poemas para atenuar el sentimiento que produce hacernos responsables de nuestra propia existencia.