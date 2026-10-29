¿Qué es el absurdo según Albert Camus? La filosofía que sigue explicando el mundo actual

Según el filósofo, escritor y ensayista francés del siglo XX Albert Camus, el absurdo surge del choque entre la necesidad humana de encontrar sentido y un universo que no ofrece respuestas definitivas. Este pensamiento sigue vigente cuando pensamos en esas situaciones que atravesamos y que parecen no tener una explicación clara.

Camus no afirma simplemente que la vida sea absurda en sí misma ni que carezca de valor. El absurdo nace de la confrontación entre nuestro deseo de encontrar un sentido último y un mundo que permanece indiferente ante esa búsqueda. Su filosofía propone pensar esa tensión sin recurrir a certezas falsas ni abandonar, por ello, el valor de vivir.

¿Qué es el absurdo según Albert Camus?

Todos hemos experimentado alguna vez la sensación de levantarnos para enfrentar otro día de rutina y preguntarnos para qué lo hacemos. Camus dice que este no es un sentimiento lejano, es “la sensación de absurdo a la vuelta de cualquier esquina” (1995, p. 25) que puede sentir cualquier hombre y que merece una reflexión.

El absurdo aparece cuando buscamos desesperadamente una explicación lógica, un orden o un propósito último para la existencia y solo obtenemos silencio. Camus lo explica en El mito de Sísifo a partir de la rutina cotidiana:

“Levantarse, coger el tranvía, cuatro horas de oficina o de fábrica, la comida, el tranvía, cuatro horas de trabajo, la cena, el sueño y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado con el mismo ritmo es una ruta que se sigue fácilmente durante la mayor parte del tiempo. Pero un día surge el ‘por qué’ y todo comienza con esa lasitud teñida de asombro” (p. 27).

Ese “por qué” marca un despertar. La rutina deja de parecer automática y aparece la necesidad de comprender qué sentido tiene lo que hacemos. En Camus, el absurdo surge precisamente de esa confrontación entre la búsqueda humana de claridad y un mundo que no responde a esa exigencia.

Tal como plantea Málishev Krasnova (2000), la conciencia del absurdo modifica la relación del ser humano con su propia existencia. Sin embargo, reconocer esa falta de una respuesta definitiva no significa caer en el pesimismo ni concluir que nada importa. Para Camus, la ausencia de un sentido último no elimina el valor de actuar, amar, comprometerse o experimentar; su propuesta consiste en vivir sin fingir que una explicación trascendente ha resuelto la contradicción.

El mito de Sísifo: el libro donde Camus desarrolló su idea

Albert Camus publicó El mito de Sísifo en 1942 para desarrollar su idea del absurdo y recurrió al clásico mito de Sísifo como una forma de pensar la condición humana frente a una existencia que no ofrece respuestas definitivas.

El ensayo apareció durante la Segunda Guerra Mundial, en medio de la ocupación alemana de Francia y de una profunda incertidumbre en Europa. Sin embargo, las preocupaciones filosóficas de Camus eran anteriores: ya venía trabajando en El extranjero, El mito de Sísifo y Calígula como parte de un mismo ciclo, y el manuscrito del ensayo había sido enviado a su editor en 1941 antes de publicarse en 1942. La guerra forma parte del contexto de publicación, pero no es el tema central del libro.

La pregunta es más amplia: si no encontramos un sentido último y garantizado para la existencia, ¿vale la pena vivir? Camus responde que sí y rechaza tanto el suicidio físico como aquello que denomina “suicidio filosófico”: escapar de la contradicción apelando a una certeza trascendente que la elimine.

El mito como metáfora de la condición humana

Según la mitología griega, Sísifo fue castigado por los dioses y condenado a empujar una roca enorme hasta la cima de una montaña. Cada vez que llegaba arriba, la piedra rodaba cuesta abajo y debía comenzar de nuevo, en un ciclo que se repetiría por toda la eternidad.

Camus vio en ese castigo una metáfora de la condición humana. Sísifo puede ser el hombre que se levanta todos los días, realiza un esfuerzo repetitivo, se pregunta si existe un sentido último en ello y no encuentra una respuesta por parte del universo.

“Hay que imaginar a Sísifo feliz“

La gran revelación del ensayo llega cuando Camus afirma que debemos imaginar a Sísifo feliz. Cada vez que baja a buscar la roca, Sísifo conoce su destino: sabe que volverá a caer y que no existe una recompensa final capaz de terminar con su condena.

La conciencia cambia su relación con ese castigo. Sísifo no se engaña ni espera una solución de los dioses; afronta su condición sabiendo exactamente cuál es. «Hay que imaginar a Sísifo feliz» no significa que la tarea sea agradable ni que exista una recompensa escondida. La idea está en enfrentarse conscientemente a una condición que no puede resolverse y continuar viviendo sin falsas consolaciones.

¿El absurdo es lo mismo que el nihilismo?

El absurdo no es lo mismo que el nihilismo, aunque ambos pueden partir de una preocupación relacionada con la ausencia de un sentido evidente o de fundamentos absolutos. Tampoco existe un único nihilismo entendido como una doctrina homogénea: pueden distinguirse formas políticas, morales, epistemológicas y existenciales. Aquí hablamos principalmente del nihilismo existencial, entendido como la idea de que la vida carece de significado o valor intrínseco, tal como lo distingue la Internet Encyclopedia of Philosophy en su entrada sobre nihilismo.

Camus comparte con algunas formas de nihilismo la desaparición de respuestas trascendentes, pero no acepta que esa ausencia obligue a concluir que vivir, actuar o comprometerse carezca de valor. Su respuesta es la rebelión: continuar viviendo y actuando sin inventar una solución definitiva para el absurdo. En El hombre rebelde, esa idea se extiende hacia la dignidad, los límites y la solidaridad con otros.

Jean-Paul Sartre también reflexionó sobre la libertad, la responsabilidad y la ausencia de fundamentos previos, pero siguió otro camino. Sartre pone un énfasis particular en la libertad y en la responsabilidad humana en la construcción de significado, mientras Camus insiste en mantener abierta la tensión entre nuestra necesidad de sentido y el silencio del mundo. La filosofía existencial de Sartre parte precisamente de la libertad radical y de la ausencia de un fundamento previo que determine al ser humano.

Camus también toma distancia de Søren Kierkegaard. Aunque ambos parten de experiencias de contradicción, Kierkegaard encuentra una respuesta en la fe. Camus considera que resolver el absurdo mediante ese salto hacia lo trascendente supone abandonar la tensión inicialmente reconocida y lo incluye dentro de aquello que llama “suicidio filosófico”; su crítica se dirige justamente a los pensadores que parten de la falta de sentido del mundo y terminan encontrando en él una respuesta trascendente.

¿Por qué la filosofía del absurdo sigue vigente?

Aunque las circunstancias históricas han cambiado, la pregunta sigue siendo reconocible: ¿cómo vivir cuando la existencia no parece ofrecer un sentido definitivo y el mundo no entrega una respuesta concluyente?

Las expectativas sobre el trabajo, los estudios, las relaciones o el futuro pueden alimentar esa necesidad de encontrar una dirección clara. Las redes sociales, además, exponen constantemente modelos de éxito y formas aparentemente correctas de conducir la vida. Ninguna de estas experiencias es universal, pero sirven para pensar una pregunta cercana a Camus: qué ocurre cuando las respuestas disponibles no resuelven aquello que esperamos comprender.

A esto se suma la sobreinformación. Hoy podemos acceder a cantidades enormes de explicaciones, opiniones y respuestas, pero disponer de más información no garantiza resolver cuestiones como el propósito de la existencia, la muerte, el sufrimiento o cómo queremos vivir.

Ahí permanece vigente el problema que planteó Camus: necesitamos comprender, pero no tenemos garantía de encontrar una explicación última capaz de satisfacer esa necesidad. La filosofía del absurdo no elimina esa dificultad; propone permanecer frente a ella con lucidez.

¿Por dónde empezar a leer a Albert Camus?

El mito de Sísifo (1942): es el punto de partida para conocer la filosofía del absurdo. El ensayo desarrolla ideas como la lucidez, la libertad y la rebelión frente a una existencia sin sentido último garantizado.

El extranjero (1942): aborda desde la literatura varias preocupaciones relacionadas con el absurdo. Su protagonista, Meursault, vive en Argelia y mantiene una relación distante con muchas de las convenciones sociales que lo rodean.

La peste (1947): narra una epidemia en la ciudad de Orán y desplaza la atención hacia las respuestas humanas frente a una desgracia colectiva. Aparecen cuestiones como el sufrimiento, la responsabilidad y la solidaridad.

El hombre rebelde (1951): desarrolla la idea de rebelión y analiza cómo responder ante la injusticia y la ausencia de fundamentos absolutos. Resulta especialmente útil después de conocer el planteamiento del absurdo de El mito de Sísifo.

Vivir con lucidez en un mundo incierto

La filosofía del absurdo no invita a renunciar a la vida ni a asumir una actitud pasiva. Camus parte de la ausencia de una explicación última capaz de resolver nuestra existencia, pero eso no convierte en inútiles nuestras acciones, relaciones o compromisos: la experiencia, la solidaridad y la rebelión pueden conservar su valor sin apoyarse en una certeza trascendente.

Décadas después de su muerte, Albert Camus continúa despertando interés porque las preguntas que planteó siguen abiertas. Su filosofía no promete una fórmula para eliminar la incertidumbre; propone mantener la lucidez y continuar viviendo y actuando incluso cuando el mundo no ofrece las respuestas definitivas que buscamos.