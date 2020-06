CINCO POEMAS DE ROBERTO JUARROZ QUE DEBES LEER

Juarroz, es un poeta, ensayista y genio argentino. Su poesía muestra la belleza de la sencillez, es considerado un rarito de la literatura gracias a su originalidad.

Julio Cortázar decía que la obra poética de Juarroz era: «Totalmente libre de impurezas (verbales, dialécticas, históricas) que en el alba de nuestro mundo tuvieron los poetas presocráticos, esos que los profesores llaman filósofos»

Te compartimos cinco poemas de Juarroz que te harán amarlo.

Poesía vertical 22

Inventar el regreso del mundo

después de su desaparición.

E inventar un regreso a ese mundo

desde nuestra desaparición.

Y reunir las dos memorias,

para juntar todos los detalles.

Hay que ponerle pruebas al infinito,

para ver si resiste.

Poesía vertical 24

Darlo todo por perdido.

Allí comienza lo abierto.



Entonces cualquier paso

puede ser el primero.

O cualquier gesto logra

sumar todos los gestos.



Darlo todo por perdido

Dejar que se abran solas

las puertas que faltan.



O mejor:

dejar que no se abran.

Un amor más allá del amor…

Un amor más allá del amor,

por encima del rito del vínculo,

más allá del juego siniestro

de la soledad y de la compañía.

Un amor que no necesite regreso,

pero tampoco partida.

Un amor no sometido

a los fogonazos de ir y de volver,

de estar despiertos o dormidos,

de llamar o callar.

Un amor para estar juntos

o para no estarlo

pero también para todas las posiciones

intermedias.

Un amor como abrir los ojos.

Y quizá también como cerrarlos.

El centro del amor…

El centro del amor

no siempre coincide

con el centro de la vida.

Ambos centros se buscan entonces

como dos animales atribulados.

Pero casi nunca se encuentran,

porque la clave de la coincidencia es otra:

nacer juntos.

Nacer juntos,

como debieran nacer y morir

todos los amantes.

A veces me parece…

A veces me parece

que estamos en el centro

de la fiesta

sin embargo

en el centro de la fiesta

no hay nadie

En el centro de la fiesta

está el vacío

Pero en el centro del vacío

hay otra fiesta.