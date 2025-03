Stephen Shore, el fotógrafo que documentó el interior de The Factory con Warhol

Stephen Shore, es un famoso fotógrafo estadounidense nacido en Nueva York en 1947. Es reconocido por su obra y legado en el desarrollo de la fotografía en color como medio artístico. Es considerado pionero en el uso del color. Ya que es de los primeros fotógrafos en darle la misma importancia a los tonos coloridos que al blanco y negro. Antes de él, el color se utilizaba para fines más comerciales.

Sus imágenes capturan escenas aparentemente banales de la vida estadounidense, desde paisajes rurales hasta casa y habitaciones. Acerca de su estilo se caracteriza por un enfoque objetivo y una composición cuidadosa. Ademas, de que las escenas que captura menudo tienen una calidad atemporal y universal. Entre los temas recurrentes en su obra destaca su trabajo de documentación, pues fotografío la geografía de Estados Unidos, desde pequeñas ciudades hasta grandes metrópolis. Lo más llamativo de las imágenes son los momentos ordinarios, como personas caminando por la calle, interiores domésticos o paisajes urbanos.

En la década de 1970, Shore comenzó a trabajar con cámaras de gran formato y a explorar el potencial estético de la fotografía en color. Esto sucedió en un momento en que el blanco y negro dominaba el mundo del arte. Shore ha recibido numerosos premios y reconocimientos a lo largo de su carrera. Su trabajo se ha exhibido en museos de todo el mundo. Esto constituye un reconocimiento importante a su trayectoria.

Más allá de su destacada trayectoria como fotógrafo, Stephen Shore ha sido un influyente educador. Ha transmitido su conocimiento y pasión por la fotografía a nuevas generaciones de artistas. Su labor como docente en el Bard College desde 1982 ha sido fundamental para la formación de jóvenes fotógrafos. Estos fotógrafos encuentran en Shore un referente esencial en el arte de la imagen. Shore, un maestro de la técnica y la visión artística, ha dejado un legado invaluable que trasciende las fronteras del aula. Esto inspira a la creación de nuevas formas de expresión fotográfica.

Shore tuvo su acercamiento con la fotografía desde muy joven y demostró tener mucho talento. A la edad de 14 tuvo la oportunidad de exponer en el prestigioso Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y su vida profesional dio un giro. Posteriormente conoció a Andy Warhol. Muy pronto trabajaron juntos ya que Shore comenzó a frecuentar su famoso estudio de arte, The Factory. De esa manera, el fotógrafo se sumergió en la escena artística de Nueva York de la década de 1960.

«Una tarde de mayo cuando estaba rodando una película en ‘L’Avventura’, un joven chico llamado Stephen Shore vino a hacernos fotografías. Él había hecho una película corta que mostró en la Film-Makers’ Coop y esa misma noche de febrero que yo mostré mi ‘The life of Juanita Castro’, vino a mí y me preguntó si podía venir a The Factory -estaba hablando de hacer fotografías y había oído que había mucho que hacer allí». recordó Andy Warhol en ‘Popism: The Warhol Sixties’, de Pat Hackett.