La reciente activación de Susana Zabaleta y el performance de los abrazos en el Museo Soumaya ha desatado una comparación inevitable con la «madrina del performance«, Marina Abramović.

Sin embargo, para la crítica técnica, este evento abre un debate necesario sobre la biopolítica del afecto y el uso de la infraestructura privada como validación artística. Mientras Abramović construyó su legado desde la periferia del riesgo físico, Zabaleta opera desde el centro del privilegio mediático. De ahí el surgimiento en redes sociales de la comparativa que hoy analizaremos.

Créditos de las fotografías a quien corresponda.

La métrica de la resistencia física

El valor fundamental del performance de resistencia es la capacidad del cuerpo para sostener un estado de vulnerabilidad extrema.

Marina Abramović: En su pieza The Artist is Present ( MoMA , 2010), permaneció sentada e inmóvil durante 736 horas y 30 minutos a lo largo de tres meses. El dato técnico aquí es el ayuno sensorial : no hubo contacto físico ni verbal, convirtiendo el cuerpo en una estatua de presencia pura.

Susana Zabaleta: En la edición 2026 de Susana Zabaleta y el performance de los abrazos, la jornada duró 8 horas consecutivas. A diferencia del ascetismo de Abramović, Zabaleta fomenta el contacto táctil activo. Fisiológicamente, el esfuerzo es distinto: uno es una prueba de quietud mental (Abramović), el otro es una jornada de catarsis emocional dinámica (Zabaleta).

El factor institucional: Soumaya vs. MoMA

Un dato de autoridad para entender el peso de una obra es el proceso de legitimación.

Curaduría internacional: La pieza de Abramović fue una retrospectiva curada por el MoMA de Nueva York , bajo estándares académicos de la historia del arte contemporáneo.

La pieza de Abramović fue una retrospectiva curada por el de , bajo estándares académicos de la historia del arte contemporáneo. Gestión de capital social: El evento de Susana Zabaleta y el performance de los abrazos se realiza en el vestíbulo del Museo Soumaya, un espacio propiedad de la Fundación Carlos Slim. Un dato de poder que cuestiona el «influyentismo» es que el Soumaya no cuenta con un programa de becas o convocatorias abiertas para artistas de performance independientes. El acceso de Zabaleta al recinto responde más a una alianza de relaciones públicas y prestigio mediático cimentado en sus años de carrera actoral y vocal, que a un proceso de selección curatorial tradicional.

El «Manual del Abrazo» vs. La mirada contemplativa

El latido sincronizado: Dentro del protocolo de Susana Zabaleta y el performance de los abrazos, la instrucción técnica busca que los pechos se unan para sincronizar ritmos cardíacos. Científicamente, este contacto prolongado reduce el cortisol. Zabaleta busca una «vulnerabilidad compartida» a través de la fusión biológica.

El espejo visual: Abramović prohibía el contacto físico. Su parámetro era el sostener la mirada para que el asistente se enfrentara a su propia soledad. Mientras Zabaleta propone la pérdida del «yo» en el otro mediante el tacto, Abramović proponía el encuentro con el «yo» a través del vacío del otro.

Producción vs. Minimalismo

El performance puro suele despojarse de artificios para centrarse en el concepto. En el Soumaya, la jornada estuvo acompañada la jornada incluía danza contemporánea y música en vivo transformando el acto en una producción multidisciplinaria más cercana al teatro de intervención que al minimalismo del Body Art. Esta diferencia técnica sugiere que Zabaleta busca la experiencia del espectáculo, mientras que Abramović buscaba la experiencia de la consciencia mediante un performance ejecutado con esa intención.

La primera vez que este acto vio la luz fue en 2013, en un contexto de profunda violencia social en México. Zabaleta, formada en la disciplina del escenario, decidió trasladar su presencia física del proscenio al contacto directo. Desde entonces, el evento ha tenido una periodicidad irregular, presentándose en los años 2014, 2018, 2024 y este 2026, consolidando al Museo Soumaya como su sede predilecta debido a la escala arquitectónica y el flujo de visitantes del recinto