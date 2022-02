Sylvie Facon: entre vestidos, libros e historia de Arras

La diseñadora francesa Sylvie Facon, lleva la costura de cuento de hadas a un nuevo nivel con sus vestidos intrincados, de otro mundo y aparentemente imposibles que son en sí mismos libros de cuentos. Y es que cuando se trata de arte, no hay reglas o patrones escritos, ya que la originalidad siempre será de los artistas.

El arte ha sido una gran parte de la esencia, la vida y el estilo de Sylvie Facon. Sorprendentemente, su formación académica fue en tecnología y trabajo social, profesión a la que se dedicó por 30 años. Sin embargo, descubrió su pasión por el diseño y al ver que tenía una gran habilidad, se comprometió y se dedicó por completo a sus creaciones.

“El amor por mi ciudad motivó este proyecto”.

Facon menciona que quería que a primera vista, los Arrageois, o habitantes de Arras (una ciudad al norte de Francia), reconocieran su ciudad. “Quería hacer una serie de vestidos con los emblemas de Arras y fotografiarlos con mis bellas amigas en los lugares emblemáticos de nuestra ciudad”.

Para componer el vestido eligió elementos de la arquitectura e historia de la ciudad, así como los tesoros del museo de la localidad. Entre los detalles reales de Arras y las personas que adornan el vestido se encuentran las casas de estilo barroco flamenco que rodean la plaza principal de la ciudad, los ángeles de madera dorada del siglo XIII de la Iglesia de Saudemont, la condesa Mahaut de Artois del siglo XIV y el dorado de la estatua del león de Arras que se encuentra en lo alto del campanario.

Sylvie Facon afirma que para ella, existen muchas formas de diseñar un vestido, ya que se pueden usar hermosos materiales como el encaje, la seda en todos sus aspectos, además de enriquecerlos con perlas o bordados. Aunque realmente le interesa tratar un tema o un sentimiento.

“Un vestido es un lugar de gran expresión, una pintura donde se puede expresar todo con un lenguaje universal de belleza” .

Ella lo compara con una especie de poesía que sólo puede asombrar y tocar y surge de la combinación de la delicadeza, el brillo de los colores, la originalidad de los materiales, el equilibrio de formas, los detalles aportados y el trabajo realizado a la perfección.

Facon tuvo una gran popularidad en cuanto mostró el primer vestido que realizó, pero hay un diseño en especial que fue el boom en las redes sociales, su vestido hecho íntegramente con libros antiguos.

Esto surgió gracias a una de sus amigas que tiene una librería llena de libros que ya no están a la venta. “(Estos libros) no tienen un gran valor, pero en mi opinión son muy estéticos«. De hecho, el vestido que hizo con ellos es el primero de la serie steampunk, aunque se dio cuenta de la tendencia solo después de que un sitio web describiera el vestido de esta manera.

A raíz de eso, Sylvie Facon se vio más inspirada, y creó un impresionante vestido de violín en el que lo que parece ser un violín de madera real yace sobre el torso, el rollo y las clavijas de afinación sobresalen del hombro. La falda acampanada parece estar hecha de páginas de música de encaje.

“Me gustan particularmente los bosques y la maleza, y trato de acercarme a la atmósfera de las pinturas prerrafaelitas cuando trabajo. Siempre hay oscuridad y brillo, una forma de atmósfera encantada traída por una serie de pequeños elementos, incluidos pequeños diamantes de imitación”.

Lastimosamente, Facon no vende estos vestidos, a diferencia de los que diseña para bodas, y se define a sí misma como una apasionada, ya que se enamora de cada vestido creado por sus manos. “Esta pasión es mi árbol bajo el cual me refugio cuando la vida no es fácil. Y a la inversa, también me permite expresar felicidad cuando estoy feliz y entusiasmada”.