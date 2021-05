WILLIAM S. BURROUGHS: MIRA SU DOCUMENTAL GRATIS

William S. Burroughs : A Man Within, es un documental independiente estadounidense del 2010 dirigido por Yony Leyser (‘Desire will set you free’); que investiga la vida del legendario autor beat e icono americano. Presenta imágenes inéditas y entrevistas con sus amigos y colegas más cercanos; incluyendo a Sonic Youth e Iggy Pop, por mencionar a algunos.

William S. Burroughs, nacido como heredero del patrimonio de la máquina de sumar de Burroughs, luchó a lo largo de su vida contra las adicciones, los sistemas de control y el yo. Tuvo que enfrentarse a la tragedia del asesinato de su mujer y a las repercusiones de haber descuidado a su hijo.

Su novela, ‘El almuerzo desnudo’, fue uno de los últimos libros prohibidos por el gobierno estadounidense; debido a las escenas de pedofilia y asesinato que planteaba. Allen Ginsberg y Norman Mailer testificaron a favor del libro. Los tribunales acabaron anulando la decisión de 1966, dictaminando que el título tenía un importante valor social. Hoy día, sigue siendo una de las obras literarias más reconocidas del siglo XX.

Por su parte, William S. Burroughs : A Man Within presenta imágenes nunca vistas del protagonista, así como entrevistas exclusivas con sus amigos y colegas más cercanos, como John Waters, Genesis P-Orridge, Laurie Anderson, Peter Weller, David Cronenberg, Iggy Pop, Gus Van Sant, Sonic Youth, Anne Waldman, George Condo, Hal Willner, James Grauerholz, Amiri Baraka, Jello Biafra, V. Vale, David Ohle, Wayne Propst, Diane DiPrima, Dean Ripa (el mayor coleccionista de serpientes venenosas del mundo), y muchos otros, con narración del actor Peter Weller, y banda sonora de Sonic Youth.

William S. Burroughs fue uno de los primeros en cruzar las peligrosas fronteras de la cultura queer y las drogas en los años 50, y en escribir sobre sus experiencias. Con el tiempo fue aclamado como el padrino de la generación beat e influyó en los artistas de años venideros.

Pero sus amigos se preguntaron si alguna vez había encontrado la satisfacción o la felicidad. Este documental, extremadamente personal, ahonda en la superficie del problemático y brillante mundo de uno de los más grandes autores de todos los tiempos.

Disfruta a continuación de William S. Burroughs : A Man Within’ completamente gratis y con subtítulos al español:

