Xoancho Sillero, en la línea del frente

Siempre me ha interesado/esa jerga que emplean los rastas /hablan de batallas que no puedes encontrar en los mapas. /Ten cuidado al pasar a mi lado/porque soy una cuchilla andante/otro dice vivir en la línea del frente. /A alguien se le oye quedar/en la barricada a las tres. /A las fuerzas de la victoria quisiera conocer! /Si escuchas esto prepara tu mente/para encontrarnos en la línea del frente, /salta una valla, dobla una esquina, /en cualquier adoquín está la primera línea.

Es el rock de la línea del frente/que se note que estás presente. /Y ahora me estoy convirtiendo en una chuchilla andante/ duro vivir en la línea del frente. /Te quiero y quedamos en la barricada a las tres/con las fuerzas de la victoria al amanecer! /Es el rock de la línea del frente, /Que se note que estás presente.

En la línea del frente (Kortatu)

—(Voz: Xoancho Sillero) “Ya empezaron a llegar las llamadas, habló el Fraile punk. Manda saludos para el Rody metal, al Gozas y a Milena, que en estos momentos están follando. También manda un saludo a la banda de las monjas ninfómanas, que la banda está compuesta por Danny boy, Nayelli, Berenice, Claudia, Mokis, Pegistrana y Cebollini. También manda un saludo para Momo y el Sumo Punktifice. También nos habló el Rey, estaba, pero, así como rey hasta arriba, de Neza. Manda un saludo para toda la banda de Neza. También manda un saludo para Javier, para el Benjamín, a todos los NDM y a Juancho”.

La gráfica de los fanzines anarquistas refleja las ideas libertarias y la cultura punk que circulaban entre España y México.

Xoancho Sillero y la circulación del rock radical vasco en México

Fue a inicios del año 86 cuando conocí a Xoancho Sillero. Ese sábado en el estacionamiento al aire libre en la calle Edison y Sadi Carnot en la colonia San Rafael, todavía semidesértico, algunos tianguistas alternativos armaban sus puestos, y Xoancho, el asilado militante radical vasco, tendía su manta, muy al estilo de sus congéneres migrantes en Barcelona. Tiempo atrás nos habíamos saludado en la Biblioteca Social Reconstruir, cuando al unísono tomamos las revistas anarquistas Ajoblanco y Bicicleta que recién le habían llegado al maestro Ricardo Mestre. Ahora esperé a que colocara sus casetes elaborados manualmente mientras impartía con su acento catalán su clase de rock radical vasco (RRV). Le adquirí el casete Arañando la ciudad (1982) de Ramoncín y Salve (1984) de La Polla Records.

Xoancho fue un activista radical, ya que circulaba las ideas a partir no de ofrecer una mercancía sino de compartir ideas antiautoritarias, antifascistas, anarquistas, siempre musicalizadas con algún soundtrack del rock y el hardcore radical vascos. Nos hicimos amigos para compartir ideas; conversamos sobre el movimiento libertario vasco, los indios metropolitanos del 77 italiano, sobre los anarco-autonomen alemanes, la guerrilla en México y los movimientos anarcosindicalistas. Por ahí me compartió el fanzine catalán La pesadilla del poder.

En el 89, ya en la calle de Aldama en la colonia Guerrero, me compartió los recién llegados casetes de la banda Potrotaino (1987) y de El estado de las cosas (1986), de Kortatu. Al mismo tiempo, el fanzine Caramelo había publicado senda entrevista sobre la creación de la banda vasca. En su número 7, el fanzine de abril-mayo de 1988 publica una entrevista a Kortatu bajo el título “En este país hay gente con mucha cara”, en donde presenta a la banda integrada por Iñigo, al bajo; Treku, a la batería, y Fermín, a la guitarra y voz. La banda fue encuadrada “…dentro del denominado rock radical vasco (RRV), son en estos momentos uno de los grupos punteros en la movida musical de Euzkadi”, junto a las bandas Vómito Social, Anti-Régimen y Bolingos Anónimos. Para entonces ya circulaba El estado de las cosas, su segundo disco, donde incluían la rola En la línea del frente.

El estado de las cosas, disco de Kortatu publicado en 1986, incluye la canción En la línea del frente, que inspiró el nombre del programa radiofónico de Xoancho Sillero.

La actitud, consignas e ideas de aquel disco sincronizaban con el estado de cosas de nuestro país, en los surcos del caos político-social, protagonizado por los movimientos sindicales contra la austeridad, la crisis económica y política, la proliferación de colectivos punk, la presencia de estos en las manifestaciones radicalizadas de los primeros de mayo de cada año y, en particular, por las elecciones y el fraude electoral. Debido a que el gobierno salinista buscaba legitimarse, abrió algunos espacios. Una de esas aperturas propició que especialistas, músicos, promotores y otros agentes de las diversas corrientes del rock de finales de la década del ochenta obtuvieran tiempo aire en la frecuencia del 105.7 FM en la Ciudad de México, la cual operaba bajo el nombre de Estéreo Joven (perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, IMER), entonces dirigido por Gerardo Estrada.

En la línea del frente: una radio para la banda punk

Aprovechando la ocasión, Xoancho pudo crear su programa En la Línea del Frente, el cual se transmitía los días viernes de las 11 pm a la 1 de la mañana del sábado. La línea del frente iba más allá de La Banda Rockera del Vladymir Hernández y Sólo para bandas del sociólogo Héctor Castillo, ya que Xoancho con su proverbial actitud solo pinchaba discos y casetes de hardcore, metal, thrash de nuestro país y del RRV, que él mismo traía directamente de su región. De ahí que de vez en cuando desapareciera temporalmente del tianguis para retornar con nuevos ruidos, nuevas bandas, nuevos mensajes para que la banda punk submetropolitana alimentara sus posturas punk. Fue un médium entre la banda de Euzkadi y la de acá.

Así, en su programa escuchamos a Kortatu, La Polla Records, Eskorbuto, MCD, Ilegales. O a bandas locales con su ruido, así como entrevistas a grupos como Kagada de Perro, SS20, Ley Rota, Sedición, entre otros. Recuerdo dos programas de antología para mi gusto: el dedicado al doble disco en vivo de Ilegales, y el dedicado a los primeros discos de Kortatu. En cada uno de sus programas conversaba sobre las necesidades, los deseos y la rabia de la pandilla en las esquinas del DFectuoso y estados circunvecinos: enviaba saludos y recordatorios codificados a las pandillas, quienes en la oscuridad de las esquinas en su gabacha escuchaban los mensajes de furia contra el Estado, la policía y los empresarios. Sentados y parados alrededor del fogón, chocando las guamas para expresar la “salud y revolución social”. Pandilla desempleada, sin matrícula, o universitaria, obrera, a veces productores de fanzines o bandas punk en formación, que cuidándose de las razzias se encadenaban a la frecuencia, a las señales de La Línea del frente…

Mensajes antiautoritarios y gráficas de protesta formaron parte de las publicaciones independientes asociadas con la contracultura punk.

—(Voz: Xoancho Sillero) …y nos hablaron también la banda de los BlackPanther, ¿no? Que está compuesta por Pedro, Armando, Ramiro y el Efe, ellos son del Cerro del Judío, mandan un saludo para dos chavitas que andan de sobres de ellas, son, es para Nelly y a Laura, les mandan un saludo a los Black Panther, Pedro, Armando, Ramiro y el Efe, también nos habló el Topo de Papalotla, Tlaxcala, sí, en serio está una llamada de Tlaxcala, estas horitas pues a uno le da gusto estar aquí chambeando, ¿no?…Manda un saludo para los Chirlos Pong de Papalotla, también Tlaxcala y en especial para el Yerba y bien, también dije que nos habló el Mosca de los Mikis de Molino de Santo Domingo, manda un saludo para los Mikis, para Lalo, la Carmela, para Rosa, para el Checo y para el Viga, para todos ellos la segunda canción de esta cara B de Kortatu…

Fanzines y redes contraculturales desde la radio

En esa congruencia anarco-(contra)cultural, La línea del frente funcionaba como radiozine:

—(Voz: Xoancho Sillero) Ahorita que estamos escuchando a Kortatu, agarré un fanzine llamado Jimmy Jazz, que es una rola del primer disco de Kortatu. Es un fanzine muy interesante del País Vasco, un poco anarquista…Bueno, vámonos con la dirección esta que nos habían pedido. El fanzine se llama Jimmy Yazz, así como la rola de Kortatu Jimmy Yazz, con dos m’s y dos z’s al final de Yazz. La dirección es un apartado de correos 62-26, apartado de correos 62-26, Bilbao, España. Es un fanzine muy interesante, a color. Les va a meter un poco en la dinámica de lucha que llevan estos cuates de allí del País Vasco. Un fanzine también bastante internacionalista porque no sólo habla del País Vasco, sino también habla de otras zonas del Estado español y también de Europa. Vienen entrevistas con grupos como Siniestro Total, como unos irlandeses bastante que hacen folk pesado, así, aunque suene mal. Se llaman The Pogues. En fin, una entrevista con unos franceses llamados Nils, bastante interesante el grupo. Tocan punk y también con unos que se llaman los Cafres. En fin, es un fanzine muy interesante. El fanzine se llama Jimmy Yazz. La dirección es apartado de correos 51-55, abajo 50-080, Zaragoza, España.

—(Voz: Xoancho Sillero) Luego tenemos que nos habían pedido otra, es el de Ocupaciones en Madrid. Así se llama el fanzine. Ocupaciones en Madrid. Entonces ahí tienen que escribir a Sabotaje. Sabotaje, apartado de correos 17-140, 28-080, Madrid, España. El fanzine se llama Ocupaciones en Madrid. Es un fanzine elaborado conjuntamente por dos fanzines que también se llaman. Uno se llama Molotov y el otro se llama Sabotaje. Entonces la dirección es la siguiente. Sabotaje, apartado de correos 17-140, 20-080, Madrid, España.

The Pogues, banda de folk punk irlandés, figura entre las referencias musicales internacionales mencionadas por Xoancho Sillero durante su programa.

Material gráfico del Ateneu Alternatiu i Llibertari de Sants, vinculado con la cultura okupa, el anarquismo y los espacios alternativos de Barcelona.

La memoria de Xoancho Sillero en el Tianguis del Chopo

En 1995 terminábamos el manifiesto punk La Década podrida. Como todos los que lo han visto y escuchado saben, al final retomamos la voz de Xoancho, ya que su programa coincidió vitalmente con el punk local, el manifiesto de La Década podrida y su Línea del frente; en aquel momento, un homenaje anticipado al maestro Xoancho Sillero. Recordemos el hecho de que, en el año 1989, Xoancho Sillero fue fundador con Abraham Ríos, Ramón García, Hugo Serrano y Enrique Falcón del proyecto El rock está en El Chopo, una señal colectiva, alternativa, contracultural, muy “hazlo tú mismo”, que abrió el micrófono a bandas independientes que no tenían cabida en ningún otro medio de comunicación comercial. Después de su fuga de este mundo, la banda del Tianguis creó una galería que llevaba su nombre (Galería Xoancho Sillero), utilizada para exposiciones de arte underground, fotografía y eventos hardcore-punk.

Xoancho, el portavoz del Rock Radical Vasco en nuestro país, ha sido invisibilizado de las memorias recientes sobre los medios de comunicación alternativos y underground. Sirva este texto como un mínimo homenaje a tan importante figura, al mismo tiempo que un relato complementario de nuestra memoria colectiva submetropolitana. Porque seguro que Xoancho sigue en La Línea del frente.

—(Voz: Xoancho Sillero) No se crean que porque el programa es grabado no tengo saludos para todos los incondicionales de la Línea del frente. Tengo saludos para el Rody metal, para el Fraile punk, para el Mosco, para el Bolingo, Daniel el travieso, el Toby punk, Pablo Gaytán, el grupo la Ley rota, el grupo SS20, Sedición, Atoxxxico, a don Evaristo Coronel que me imagino estará hoy en los controles, el Chory punk y Edgar punk, la banda Cicatrices y al Rata.