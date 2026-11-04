¿Qué es el biopunk? Estética, historia y obras para entender cómo cambia nuestra idea del futuro

Como una contraparte del cyberpunk, el biopunk desplaza parte de la atención de las computadoras, las redes y los implantes electrónicos hacia el control y la transformación de los organismos vivos. Conceptos como biohacking, biotecnología, alteración genética y experimentación aparecen así en ficciones distópicas como Gattaca y Resident Evil.

Más allá de la estética biopunk, este subgénero plantea conflictos culturales y sociales que coinciden con preguntas abiertas por los avances científicos actuales: quién puede modificar un organismo, quién controla esas tecnologías, qué ocurre cuando el cuerpo se convierte en información y hasta qué punto una característica biológica puede determinar las oportunidades de una persona.

En este artículo se explica qué es el biopunk, en qué se diferencia del cyberpunk, cuáles son algunos de sus antecedentes y por qué vuelve a resultar relevante ante los avances en genética, biología sintética, biohacking e inteligencia artificial aplicada a las ciencias de la vida.

¿Qué es el biopunk?

Dentro de la ciencia ficción, el biopunk concentra su atención en la biotecnología y en las consecuencias sociales de intervenir sobre organismos vivos. Comparte con el cyberpunk escenarios de concentración de poder, desigualdad y control tecnológico, aunque suele poner en primer plano genes, células, tejidos, microorganismos, reproducción y cuerpos modificados.

El investigador Lars Schmeink estudia el biopunk como un subgénero surgido del cyberpunk y analiza cómo estas historias llevan los avances científicos hacia escenarios donde las transformaciones del cuerpo tienen consecuencias políticas, económicas y sociales.

¿Cuándo surgió el biopunk y qué relación tiene con el ribofunk?

El término biopunk ya circulaba durante la primera mitad de los años noventa. Michael Quinion registró en 1997 que a comienzos de esa década había surgido como una derivación del cyberpunk centrada en la biología.

Paul Di Filippo desarrolló ribofunk como un término propio para una ciencia ficción centrada en la revolución biológica. El nombre combina “ribosoma” con “funk” y buscaba colocar la biología en un lugar parecido al que la computación había ocupado para el cyberpunk. Su colección Ribofunk, publicada en 1996, ayudó a consolidar esta corriente. El propio Di Filippo explicó que ribofunk era un neologismo de su invención enfocado en la biología como una de las grandes ciencias del futuro.

¿Cuáles son las características del biopunk?

Entre sus características más frecuentes están la modificación de organismos, la clonación, el uso de información genética, los experimentos biológicos y la aparición de tecnologías capaces de cambiar las capacidades del cuerpo. También son comunes las empresas biomédicas, los laboratorios, los agentes biológicos creados artificialmente y los conflictos sobre quién controla una tecnología capaz de intervenir la vida.

El biohacking aparece cuando la experimentación sale de los grandes centros científicos y pasa a manos de comunidades, aficionados o individuos. En la realidad, la DIY biology reúne prácticas muy diversas y busca acercar herramientas y conocimientos biológicos a espacios externos a universidades o compañías. En la ciencia ficción biopunk, esa posibilidad suele llevarse más lejos con personajes capaces de intervenir organismos por cuenta propia, laboratorios improvisados o tecnologías biológicas que circulan fuera de los controles institucionales.

Otro tema frecuente es el valor económico del cuerpo. ADN, tejidos, células o capacidades biológicas pueden convertirse en productos, propiedad intelectual o instrumentos de control. A partir de ahí aparecen preguntas sobre identidad, autonomía corporal, discriminación y acceso desigual a tecnologías capaces de alterar la salud o las características de una persona.

¿En qué se diferencia del cyberpunk?

La comparación biopunk vs cyberpunk sirve para ubicar mejor ambos subgéneros, aunque sus fronteras son flexibles y muchas obras combinan elementos de los dos.

Características Cyberpunk Biopunk Tecnologías frecuentes Redes informáticas, cibernética, realidad virtual e implantes electrónicos Biotecnología, genética, clonación, cultivos celulares y experimentación con organismos Recursos que suelen adquirir valor Información, software, datos y acceso a redes ADN, células, tejidos, microorganismos e información biológica Amenazas habituales Vigilancia, control informático y concentración de información Discriminación genética, experimentación biológica y control sobre organismos Estética frecuente Neón, dispositivos electrónicos, grandes ciudades y conexiones entre cuerpo y máquina Laboratorios, cuerpos alterados, mutaciones, cultivos biológicos y organismos producidos artificialmente Conflicto social Concentración del poder tecnológico y vigilancia Control de tecnologías biomédicas y desigualdad en el acceso a intervenciones sobre el cuerpo Modificaciones habituales Prótesis, implantes e interfaces neuronales Alteraciones celulares o genéticas, clonación, órganos cultivados y tratamientos biotecnológicos

En el cyberpunk son habituales los hackers, mercenarios, investigadores y personajes que dependen de implantes o sistemas informáticos. La ciencia ficción biopunk puede seguir a científicos, médicos, clones, sujetos de experimentación o personas afectadas por una tecnología biológica. La diferencia suele estar en el conflicto principal: los sistemas informáticos y mecánicos en un caso, y la posibilidad de intervenir la vida en el otro.

Las obsesiones del biopunk

Desde virus hasta modificación corporal, el biopunk recupera preocupaciones que aparecieron en la ciencia ficción mucho antes de que existiera el nombre del subgénero. Un antecedente importante está en Daedalus; or, Science and the Future, texto presentado por el genetista J. B. S. Haldane en 1923. Allí imaginó un futuro donde la reproducción humana podría realizarse mediante ectogénesis y planteó escenarios de selección reproductiva, además de anticipar el fuerte rechazo social que podían provocar ciertas innovaciones biológicas. Estas ideas adelantan una pregunta que después sería recurrente en el biopunk: qué ocurre cuando la reproducción y las características biológicas pueden someterse a decisiones técnicas.

La ciencia avanzó después por diferentes etapas. En 1953 se aclaró la estructura de doble hélice del ADN; durante los años sesenta se amplió el conocimiento del código genético y, en la década siguiente, las técnicas de ADN recombinante abrieron nuevas posibilidades para trabajar directamente con material genético.

La ciencia ficción tomó esas posibilidades y comenzó a imaginar organismos producidos para cumplir funciones concretas, cuerpos que podían modificarse y sistemas donde la información genética definía la posición de una persona. Ahí aparece una de las obsesiones centrales del biopunk: la tensión entre la autonomía sobre el propio cuerpo y el poder de gobiernos, empresas o instituciones para intervenirlo. El biohacking lleva la misma pregunta a una escala más cotidiana, porque la mayor accesibilidad de ciertas herramientas también cambia quién puede experimentar con ellas.

Las obras esenciales para entender el biopunk

Muchas de las ideas que hoy asociamos con el género aparecieron antes de que existiera el término. Por eso algunas obras funcionan como precursores, mientras que otras ya forman parte del contexto cultural donde se desarrolló el biopunk.

Frankenstein, de Mary Shelley, publicada en 1818, es uno de sus antecedentes más evidentes por el interés en crear vida mediante procedimientos científicos. También lo es por las consecuencias que enfrenta quien interviene sobre ella. La novela mantiene ambiguo el procedimiento empleado por Victor Frankenstein.

Otro precursor es La isla del doctor Moreau, de H. G. Wells, publicada en 1896. Su científico experimenta quirúrgicamente con animales para transformarlos en criaturas con rasgos humanos, un conflicto temprano sobre los límites de la intervención sobre seres vivos.

Durante el siglo XX apareció Un mundo feliz, de Aldous Huxley, publicada en 1932. La novela imagina reproducción artificial, selección de embriones y condicionamiento biológico y social para distribuir a las personas en castas. Estas características la convierten en un antecedente importante de las ficciones posteriores sobre eugenesia, control reproductivo y determinismo biológico.

Neuromancer, de William Gibson, sigue siendo una obra central del cyberpunk. Sin embargo, sus intervenciones médicas, toxinas y mecanismos de control corporal muestran hasta qué punto los límites entre ambos subgéneros pueden cruzarse. Dentro de las obras vinculadas de manera más directa con esta corriente, Ribofunk, de Paul Di Filippo, es una referencia básica. Esto se debe a su intención explícita de imaginar una ciencia ficción marcada por la biotecnología.

En el cine, Gattaca, de Andrew Niccol, estrenada en 1997, lleva estas preocupaciones hacia la reproducción y la discriminación genética. La eugenesia se refiere a ideas y prácticas orientadas a influir sobre la reproducción humana con el propósito de favorecer determinadas características hereditarias. La película imagina una sociedad donde la selección reproductiva permite elegir embriones con determinadas características. Además, la información genética condiciona el acceso a trabajos y oportunidades. Vincent, concebido sin ese proceso de selección, queda marcado desde el nacimiento por las predicciones asociadas con su genoma. Un estudio de la Revista de Medicina y Cine analiza precisamente el determinismo genético, la eugenesia y la discriminación por razones genéticas en Gattaca. Esa conversión de la herencia biológica en criterio social es uno de los principales vínculos de la película con el biopunk.

En los videojuegos, Resident Evil comenzó en 1996, cuando Capcom lanzó el primer título de la franquicia. Su relación con el biopunk aparece en la presencia constante de corporaciones biomédicas, virus y otros agentes biológicos, experimentos sobre organismos y armas bioorgánicas. A lo largo de la saga aparecen el virus T, Las Plagas y otros agentes con efectos diferentes. Entre las criaturas desarrolladas como armas bioorgánicas se encuentra el Tyrant, vinculado al virus T.

La serie Orphan Black (2013-2017) ofrece otro ejemplo cercano al biopunk. Su historia gira alrededor de mujeres clonadas cuyos cuerpos y material genético están ligados a programas de investigación y empresas biotecnológicas. Los conflictos sobre clonación humana, modificación genética, control de los cuerpos y corporaciones biotecnológicas colocan la biología en el centro de la trama.

¿Por qué el biopunk vuelve a ser relevante?

La ciencia ficción biopunk resulta especialmente interesante cuando algunas de las tecnologías que imaginaba comienzan a formar parte de investigaciones y tratamientos reales. Las preguntas sobre acceso, seguridad y control ya forman parte de debates científicos y sociales.

Uno de los ejemplos más conocidos es CRISPR-Cas9. La edición del genoma reúne tecnologías capaces de agregar, eliminar o alterar material genético en puntos determinados del ADN, y CRISPR-Cas9 es uno de los sistemas más conocidos. Sus aplicaciones abarcan la investigación y el estudio de posibles tratamientos para distintas enfermedades.

La posibilidad de editar células humanas abre debates sobre seguridad. También genera debates sobre cambios en células germinales o embriones que podrían transmitirse a generaciones futuras y el uso de estas herramientas para modificar rasgos humanos. La OMS ha desarrollado recomendaciones y un marco de gobernanza y supervisión para la edición del genoma humano.

La biología sintética amplía estas posibilidades al combinar conocimientos y herramientas para construir o reorganizar sistemas biológicos. La Facultad de Química de la UNAM la describe como una disciplina que integra principios de ingeniería y biología para ensamblar componentes de ADN y producir sistemas capaces de generar compuestos de interés médico, alimentario o industrial. En la práctica puede utilizar herramientas de biología molecular e ingeniería genética dentro de procesos de construcción, prueba y ajuste de nuevos sistemas biológicos. Para el biopunk, esta capacidad vuelve reconocible una de sus ideas recurrentes: utilizar organismos y componentes biológicos para obtener funciones nuevas.

Algo similar ocurre con la medicina personalizada o de precisión. Este enfoque puede integrar información genómica y molecular con datos clínicos, sociales, ambientales y de conducta para mejorar la comprensión de las enfermedades. Así puede orientar decisiones de salud adaptadas a las características individuales. La relación con el biopunk aparece cuando la información biológica de una persona adquiere cada vez más valor para tomar decisiones médicas. Al mismo tiempo, abre preguntas sobre privacidad, protección de datos y posibles formas de discriminación genética.

La inteligencia artificial añade otra capa a esta relación entre sistemas digitales y biología. Actualmente puede participar en el análisis de información genómica, el estudio de proteínas y la búsqueda de nuevas moléculas. Además, ayuda a optimizar determinadas herramientas de edición genética. El Premio Nobel de Química de 2024 reconoció a David Baker por el diseño computacional de proteínas. También premió a Demis Hassabis y John Jumper por la predicción de estructuras proteicas. Un artículo de la Facultad de Química de la UNAM explica cómo estos avances y las herramientas de inteligencia artificial han acelerado el estudio de la estructura y función de las proteínas.

Ahí algunos elementos del cyberpunk y el biopunk comienzan a encontrarse. Las tecnologías informáticas pueden participar directamente en el estudio de moléculas, genes y organismos. Por lo tanto, la información digital y la información biológica dejan de aparecer como mundos separados.

El biopunk sigue siendo ciencia ficción, pero sus preguntas resultan cada vez más fáciles de reconocer: quién controla las tecnologías que intervienen la vida, quién puede acceder a ellas, qué información puede extraerse de nuestros cuerpos y hasta dónde debería llegar la capacidad de modificarlos. Mientras la genética, la biología sintética, el biohacking y la inteligencia artificial amplían esas posibilidades, el género continúa ofreciendo un lugar desde donde imaginar sus consecuencias.