6 películas post-apocalípticas que debes ver si te gusta The Last Of Us

The Last Of Us, la exitosa serie de HBO basada en el videojuego del mismo nombre, recientemente lanzó su segunda temporada. La cual ha dejado a los fans ávidos de seguir con la historia, al finalizar los episodios planeados. Aquí te dejamos seis películas que debes ver si te cautivó la trama post-apocalíptica de esta aclamada serie. El género apocalíptico ofrece un vasto panorama de relatos similares. Explora historias donde la civilización se derrumba, forzando a los personajes a enfrentar amenazas extremas, tanto naturales como humanas. Busca narrativas centradas en la resiliencia, los lazos afectivos en la adversidad y la exploración de la naturaleza humana al límite.

The Road (2006)

En la sombría visión postapocalíptica de «The Road» , dirigida por John Hillcoat y protagonizada por Viggo Mortensen, Kodi Smit-McPhee y Charlize Theron. Presenciamos el desgarrador viaje de un padre y su hijo a través de un mundo devastado por un evento catastrófico no revelado, luchando por la supervivencia y buscando un atisbo de esperanza en la desolación.

Children Of Men (2006)

Bajo la dirección de Alfonso Cuarón y con las actuaciones de Clive Owen, Julianne Moore y Michael Caine. El cineasta mexicano nos transporta a una Gran Bretaña distópica al borde de la extinción debido a la infertilidad global. En este contexto desesperanzador, un antiguo activista se encuentra protegiendo a la primera mujer embarazada en casi dos décadas, convirtiéndose en la última esperanza para la humanidad.

28 Weeks Later (2007)

La secuela visceral «28 Weeks Later», dirigida por Juan Carlos Fresnadillo y con Robert Carlyle, Rose Byrne y Jeremy Renner en el elenco. Nos sitúa seis meses después del brote de un virus de rabia en Gran Bretaña. Cuando el ejército estadounidense declara la erradicación de la plaga e inicia la repoblación, el horror resurge de manera brutal y despiadada.

Sin City (2005)

El universo estilizado y oscuro de «Sin City», co dirigido por Robert Rodriguez, Frank Miller y Quentin Tarantino. Cobra vida a través de las interpretaciones de Bruce Willis, Mickey Rourke, Jessica Alba, Clive Owen y Rosario Dawson. La película entrelaza diversas historias de crimen y corrupción ambientadas en la sórdida Basin City, donde la violencia y la moralidad ambigua son moneda corriente.

The Day Of The Triffids (1962)

En el clásico de ciencia ficción «The Day Of The Triffids» , dirigido por Steve Sekely y protagonizado por Howard Keel, Nicole Maurey y Janette Scott. La Tierra se ve amenazada por la proliferación de peligrosas plantas carnívoras llamadas Trífidos después de que una lluvia de meteoritos deja ciega a gran parte de la población mundial, alterando drásticamente el equilibrio de poder.

Annihilation (2018)

«Annihilation», dirigida por Alex Garland y con Natalie Portman, Jennifer Jason Leigh, Gina Rodriguez, Tessa Thompson y Oscar Isaac. Sigue a una bióloga que se une a una expedición a «El Área X», una zona misteriosa donde las leyes de la naturaleza se desmoronan, en busca de respuestas sobre la desaparición de su esposo.

Paper Moon (1973)

«Paper Moon», dirigida por Peter Bogdanovich y magistralmente interpretada por Ryan O’Neal y Tatum O’Neal. Nos narra una historia ubicada en la época de la Gran Depresión, donde un estafador de poca monta se encuentra inesperadamente cuidando de una niña huérfana, formando una peculiar sociedad mientras recorren Kansas urdiendo engaños para sobrevivir.