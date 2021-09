ALYSSA SERPENTINI, LA ARTISTA DE LA MARIHUANA

La frase que normalmente menciona la gente sin conocimiento sobre el cannabis es “los marihuanos son bien agresivos, no hacen nada, sólo se la pasan fumando”, y puede que tengan razón en la última, sin embargo, no por eso significa que se deban soportar semejantes injurias y palabrerías que satanizan más a la planta y sus consumidores. Pero como siempre, existen ejemplos para cerrarles la boca, como Alyssa Serpentini.

Alyssa Serpentini es una artista de Colorado, quien ha usado su talento para sorprender al condado de Summit, y al mundo, con su peculiar forma de realizar pinturas y esculturas que se salen de los estereotipos comunes y mostrar de manera distinta el arte y la marihuana.

Tal cómo lo lees, la mota y el arte no están peleados, y lo que hace Alyssa es retratar la planta en su entorno tradicional, vívido, así como si se tratara de un paisaje de Bob Ross, sólo que en lugar de árboles tenemos cannabis feliz. Las obras normalmente se basan en flores grandes de la marihuana.

“Crear arte de cannabis en capas, exuberante y rico en colores lo hace diferente. Es distinto a ver el cannabis representado en un estilo psicodélico como la mayoría de la gente lo imagina”.

Pero no solamente es pintarlas, también tiene un propósito, el cual es cambiar la percepción negativa que tiene la gente sobre la marihuana, ya que si alguna persona ve una de sus pinturas y no conoce de cannabis, se quedará contemplando las texturas, colores y belleza en general que proyectan. Al igual, si un conocedor y consumidor de la planta la observa, podrá reconocer algunas de las cepas en las que Alyssa basa sus trabajos.

Tal es el éxito y atracción que provoca Alyssa Serpentini con sus obras, que ha tenido exposiciones en el Spectra Art Space, en Denver. Aunque la venta de su arte ha sido complicada, pues pese a retratar la naturalidad del cannabis y la amapola, aún se enfrenta a los prejuicios de la gente.

Uno de los grandes inconvenientes con los que se topa es que su arte no puede ser llevado a otras ciudades, ya que no en todo Estados Unidos se puede hablar libremente de la marihuana. “Estas cosas llevan tiempo (…) Sería un gran paso para que sea menos tabú hablar de eso”.

“No estoy segura de cómo llamar a mi tipo de arte. Podría ser pop art, botánico o contemporáneo, tal vez. Pero solo quiero que envíe un mensaje a la gente de que está bien hablar del cannabis”.

Pero eso no es todo, Alyssa también realiza activismo ambiental, ya que su compuesto de modelado está hecho a base de cáñamo en polvo, lo cual lo hace más amigable con el medio ambiente. El único contra es que las obras tardan en estar completas entre dos o tres meses, pero es un precio que está dispuesta a pagar para no afectar al planeta.

Así que ya lo sabes, cuando alguien ande diciendo que los pro cannabis o marihuanos no hacen nada de provecho, preséntale a Alyssa Serpentini. Tal vez cambie de parecer o quizá hasta termine interesada en el tema, lo cual estaría genial para que se dejen emitir juicios sin conocimiento.