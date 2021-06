PAREJAS DE MÚSICOS CON RELACIONES AMOROSAS POLÉMICAS

El amor, ese sentimiento humano que te hace suspirar y querer estar junto a una persona, cosa o animal, porque obviamente el estar enamorado no significa necesariamente de otro ser humano. Pero no perdamos el rumbo y mejor dejemos que el amor entre personas es lo mejor que le ha pasado al mundo entero, especialmente con estas parejas de músicos.

Y es que las mejores canciones, bandas y discos se dan cuando existe amor en alguno de los integrantes, aparte del de la música, claro está. Además, hay y hubo parejas entrañables que todos pensamos que así sería estar con la persona ideal o de menos, tener una relación así de bonita como nuestros ídolos.

Dejemos de darle vueltas al asunto, vamos de lleno con esas parejas musicales que nos llenaron de ilusiones el corazón y hasta quisimos imitar (just kidding).

Trent Reznor y Mariqueen Maandig

Desde el 2009 esta pareja nos ha mostrado que la música y el amor van de la mano, especialmente porque de esa unión surgió el proyecto How To Destroy Angels. Aunque al principio fue acusada por varrios fans de haber arruinado NIN, lo cierto es que ella nada de culpa ha tenido, y lo mejor es escucharlos juntos en el cover que hicieron para la canción “Fashion” de David Bowie, que hicieron apenas en febrero del 2021.

Johnny Cash y June Carter

Cuando cupido te flecha no hay nada qué hacer, máxime cuando es casi amor a primera vista como les sucedió al Hombre de Negro y a June Carter, quienes se toparon por casualidad. El hecho de que ambos estaban casados al momento de conocerse y enamorarse no les supuso impedimento alguno y acabaron por casarse en 1968, sin embargo, las adicciones, mal carácter e infidelidades de Cash hicieron de esta relación algo tormentosa. Al final, duraron 35 años casados. Murieron en el 2003 con apenas 4 meses de diferencia. Eso es amor y no patrañas.

Kurt Cobain y Courtney Love

Lejos de la leyenda que la integrante de Hole fue quien jaló el gatillo de la escopeta, Kurt y Courtney compartían un amor y deseo sexual como ninguno, desde el primer momento que se vieron algo se encendió en ellos. Una que otra cita casual y el noviazgo se formalizó. Pero algo que tenían en común estas dos estrellas del grunge fue que compartían su amor con las drogas, a pesar que intentaron por todo camino alejarse de ellas, les fue imposible, incluso se menciona que Love se metía heroína cuando estaba embarazada. Una historia como la de Sid y Nancy pero de los 90 al ritmo de “Love Buzz”. Su amor nunca estuvo en duda.

Sid Vicious y Nancy Spungen

Íconos de la cultura y revolución punk en Inglaterra, la pareja más caótica de la música que compartían más que amor, pasión por ellos y por las substancias ilegales. Se conocieron sin quererlo por Jhonny Rotten, el vocalista de los Sex Pistols y Sid quedó impresionado por toda la personalidad de Nancy, no tardaron mucho en mudarse juntos donde el alcohol y las drogas hicieron que Vicious cayera en picada, saliera de los Pistols y tuviera una incipiente carrera solista.

La relación duró casi un año hasta que Spungen fue hallada muerta por una herida de cuchillo en el baño del hotel. Sid siempre fue tachado como el culpable y tras el fallecimiento de Nancy pasó otras dos ocasiones en la cárcel hasta que una noche, tras una fiesta celebrando su libertad, su cuerpo no soportó la dosis que se inyectó. Algunos dicen que fue su propia madre quién le dio las drogas, otros que fue un amigo. Aquí el amor pasó de ser algo hermoso a ser tormentoso y excesivo, pues ambos eran codependientes a ellos y a la heroína.

PJ Harvey y Nick Cave

La pareja indie favorita de muchos, más que por la relación, por las canciones que se crearon durante o después de la misma, como “Henry Lee”, “Into My Arms”, “Black Hair” y básicamente todo el disco de PJ, To Bring You My Love. A veces el amor lo puede todo, a veces no, y en esta ocasión los egos, affaires y, otra vez los narcóticos, pudieron más, especialmente porque ambos artistas estaban tan inmersos en su composición creativa que el tiempo para su relación fue muy poco. Apenas dos años duró el noviazgo, por llamarlo de alguna forma y contrario a lo que muchos piensan, fue PJ Harvey quien dio por finalizado el idilio romántico.

Kim Gordon y Thurston Moore

Todo era perfecto aquí, ambos fundaron la mítica banda Sonic Youth en 1981, tres años después se casaron, en 1994 tuvieron una hija y todo parecía ir bien, al menos eso creíamos. Casi 30 años de relación y Moore decidió engañar a su esposa, que por la vida tranquila que llevaban, que por la rutina, que por lo que sea, Kim no perdonó eso (muy bien por cierto) y en el 2011 un escueto comunicado de Sonic Youth anunciaba la inminente separación de la pareja y obviamente, de la banda. Gordon ha mencionado que lo suyo fue amor a primera vista, pero que Moore es mejor padre que pareja. Triste momento de la vida.

Ian Curtis, Deborah Woodruff ¿y Annik Honoré?

Los tiempos de antes vaya que eran muy diferentes, pues el amor se anteponía a todo. Tal es el caso de Ian Curtis y su esposa Deborah, quienes estuvieron casados desde 1975 hasta la muerte del vocalista de Joy Division en 1980, tuvieron una hija y si tu crees que eran felices, lamento decirte que no todo el tiempo fue así. Un día de 1979 llegó a la vida de Ian la periodista Annik Honoré, quien en poco tiempo se convertiría en inspiración para el tema “Love Will Tear Us Apart”, incluso teniendo gran influencia en otros temas como casi hacer vegetariano a Curtis.

Ian nunca negó el profundo amor que sentía por Deborah, pero lo que Annik provocaba en él era más fuerte. En palabras de Honoré, su relación fue más platónica y nunca se inmiscuyó en el matrimonio Curtis, pues según una carta que recibió del cantante, él y Debbie ya no tenían algo pese que nunca se ha demostrado tal afirmación de la periodista.

Después de este breve repaso por cómo el amor ha dado frutos y desgracias en la música, creemos que es mejor que en vez de idealizarse viendo a nuestros artistas favoritos con sus relaciones, mejor nos aboquemos a dar lo mejor y construir nuestra propia historia de pareja, porque al final, como dijera la canción “el amor, el amor, no deja de ser, el amor, el amor, busca siempre el bien, el amor, el amor, dice la verdad, el amor”.