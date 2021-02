El amor, uno de los sentimientos más complejos y contradictoriamente vitales para la sociedad, es y seguirá siendo motor principal detrás de la creación humana; y por supuesto, el mundo de las artes no es ajeno a ello. Muchos han sido los artistas mexicanos, entre plásticos, fotógrafos, pintores y poetas, quienes han sucumbido ante las mieles del amor, y es atinado apuntar que muchas de las grandes obras románticas que atesoramos hoy día deben su razón de ser al contexto emocional que rodeó al autor.

Posiblemente una de las parejas más famosas del arte a nivel global; Frida Khalo y Diego Rivera, son el ejemplo perfecto de un romance tan turbulento como real. Llevó a la pintora capitalina a desarrollar obras como Diego y yo; un retrato miniatura doble en donde revela la crucial simbiosis artística que sostenía con el muralista. Frida lo trata como su gemelo y escribe al respecto en su diario en 1944: “cada momento él es mi niño, mi niño nacido de mí misma”.

«No se trata de decir que, en todos los casos, ellas fueron artistas tan importantes como sus maridos, pero sí que no fueron personajes insignificantes. Queríamos demostrar que el arte no es el resultado de un genio solitario y masculino».

Jane Alison, jefa de artes visuales del Centro Barbican en Londres, habla con El País sobre ‘Modern Couples’, una exposición del 2019 centrada en los binomios sentimentales, pero también artísticos, que formaron personajes fundamentales del arte del siglo pasado. La muestra aborda un enfoque elemental sobre cómo ciertas artistas y genias acabaron eclipsadas por el amor romántico, y sus respectivas parejas.

La historiadora de arte, Renate Berge, ratifica a Deutsche Welle la teoría expuesta por ‘Modern Couples’. Ofrece como ejemplo a Sonia Delaunay, pintora y diseñadora francesa quien se sometió voluntariamente a su marido, Robert Delaunay, pionero del arte abstracto en el siglo XX.

Un amor pasional, devorador, que quema todo lo que toca. Así fue la relación de la poetisa Carmen Mondragón y el pintor Gerardo Murillo, quienes desafiaron los estándares más conservadores de la Ciudad de México post-revolucionaria.

Durante los 5 años que duró el idilio, ambos alcanzaron su respectiva cumbre artística. Mondragón, habiendo adoptado el nombre de Nahuin Ollin (idea de Dr. Atl, sobrenombre que Murillo se puso a sí mismo); transgredió las normas de lo establecido, y fue una de las primeras modelos de desnudo, llegando a ser re-imaginada como “Erato” por Diego Rivera.

Sin embargo, debido a diferencias temperamentales, artísticas e incluso de edad, la relación terminó y no en los mejores términos. Prueba de ello son las decenas de cartas que intercambiaban. La poeta le redactó al rededor de 200 misivas.

«Sé que me amas, sé que me amas intensamente y que yo sola lleno tu vida, sé que tu fidelidad es absoluta porque sé que tu ardimiento no encontrará nunca nada en que derramarse más que en mí, y porque sé que mi belleza es superior a todas las bellezas que tú pudieras encontrar».