Ella es Mélodie Perrault, una ilustradora originaria de Mont-Tremblant, Quebéc. La popular artista también se dedica al arte en la piel, es decir a tatuar.

Mélodie estudió la carrera en Arte y Diseño Gráfico, se dedicó primero a ilustrar y en temas relacionados con sus estudios, pero poco a poco fue adentrándose en el mundo del tatuaje.

Sus ilustraciones y el estilo para plasmarlas son de carácter erótico, y suele representar a mujeres fuertes, libres, sin tabúes y feministas.

Ella explota sus trazos y lleva su opinión sobre el sistema, los estereotipos y el patriarcado a ser plasmado en obras que rayan también en el humor. Los temas que trata en las ilustraciones han hecho que varias mujeres alrededor del mundo se identifiquen, se inspiren y apoyen a esta artista que no tiene miedo de gritas su libertad como mujer.

Acerca de su estilo, usualmente se caracteriza por ser en blanco y negro, de líneas muy finas; donde retrata desnudos y la sexualidad como una forma de empoderamiento, pero también como un acto de provocación con el que generar debate.

«La sociedad tiende a pensar que el sexo sólo existe para los hombres, que a las mujeres no les gusta o son demasiado tímidas a este respecto. Me encanta el sexo y para mí es un tema como cualquier otro y que todo el mundo practica, así todo el mundo puede verse reflejado en mis ilustraciones, ya sea de cerca o de lejos. Siempre he sido muy abierta con ello. Estuve trabajando en un sex shop así que es algo que conozco a muchos niveles».

Mélodie Perrault