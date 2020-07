Allison Reimold, es una artista cuyo estilo ilustrativo es limpio y poderoso, lo que la ha caracterizado en la nueva ola de arte contemporáneo / pop.

Principalmente se ha movido a través de las redes sociales, como lo son Instagram y Tumblr. Tras haberse popularizado, la artista ha expuesto ya, en varios eventos en Spoke Art, una de las galerías más importantes de de la cultura pop en San Francisco; así como en un espectáculo temático de Wes Anderson.

Allison es originaria de Los Ángeles, la ilustradora es egresada de Otis College of Art and Design. Actualmente trabaja como directora de arte en una empresa de publicidad, diseñando e ilustrando carteles para cine y televisión.

Acerca de su obra vemos claramente el reflejo de una colisión de lo misterioso con lo cotidiano, basándose en una serie de influencias que van desde pintores figurativos del siglo XIX hasta símbolos, objetos, curiosidades e historia natural.

«Siempre me ha encantado el retrato y el dibujo de la vida, así que ese ha sido un tema importante en todo mi trabajo. Me gusta sentirme inspirada por las cosas que veo a mi alrededor durante los viajes y mi vida cotidiana. Últimamente he estado más interesado en los dibujos de la corriente de la conciencia y las formas abstractas, simplemente dejando que el lápiz se mueva en lugar de dejarme demasiado obsesionado con el tema. Además, trabajar digitalmente me permite cambiar de opinión constantemente y superar los límites de la pieza.»

Allison Reimold (The People´s Print Shop)