Artistas autodidactas que revolucionaron el arte

Durante años, el arte había sido ligado a la formación académica y la transmisión de conocimientos a través de instituciones. Pero, al paso del tiempo, la historia ha revelado talento creativo que no ha tocado una sola aula para consumar su éxito. Existen numerosos ejemplos de artistas que no estudiaron arte y que aún así, lograron revolucionar este selecto y complicado mundo. Desafiando paradigmas establecidos, su obra a menudo parte de la intuición y experimentación.

Estos artistas que no estudiaron arte, al romper con las convenciones y los moldes académicos, abrieron un camino hacia la democratización del arte. Son muestra de que la creatividad no está reservada a ser despertada en un aula a la que pocos privilegiados pueden acceder. Sus historias pueden formar parte de la inspiración de nuevos artistas con amplio potencial creativo dispuestos a explorar sobre sus técnicas

Francis Bacon

Dentro de la lista de artistas que no estudiaron arte, resalta el heredero del expresionismo que hoy día, es uno de los pintores más cotizados. Francis Bacon no venía de una familia adinerada y su condición de salud afectada por el asma lo hizo cambiar de escuela varias veces. De ahí que no obtuvo instrucción formal, más que algunas clases informales de dibujo y pintura con el artista Roy De Maistre durante su viaje por Europa.

Jean-Michel Basquiat

Aunque Basquiat acudió a una escuela para niños super dotados y era aficionado a los museos en su infancia, forma parte de los artistas que no estudiaron arte. Su carrera artística inicio sin conocimientos técnicos mientras radicaba en Nueva York. Sus obras fueron ganando un espacio en el mundo del arte y poco a poco, él se permitió explorar técnicas distintas. Su creatividad partió de la influencia de artistas como Rauschenber y De Kooning.

Guillermo Arreola

El también escritor mexicano, se une a la lista de artistas que no estudiaron arte gracias a una estruendosa declaración. Durante una entrevista para el medio Milenio, expresó que no es necesario estudiar en una academia para ser artista, pues existe una gran cantidad de personas que han optado por ello y aun así no llegar a serlo, sino se convierten en teóricos e investigadores del arte. El pintor autodidacto explicó que ser artista radica en encontrar un momento creativo y explotarlo.

Henri Rousseau

Henri Rousseau no recibió una formación formal en arte, sino que fue completamente autodidacta. Descubrió su pasión por la pintura aprendiendo a hacerlo por su cuenta, estudiando la naturaleza y visitando museos de París. Empezó a pintar a los 40 años y a pesar de las burlas constantes de los críticos a lo largo de su vida, finalmente alcanzó el éxito y el reconocimiento por sus creaciones, colocándose como uno de los grandes artistas que no estudiaron arte.

Bill Traylor

Bill Traylor fue uno de los artistas que no estudiaron arte que vale la pena resaltar. Afroamericano

nacido en la esclavitud alrededor de 1853, comenzó a dibujar y pintar sobre sobre trozos de cartón que encontraba a sus 80 años. Creó más de 1000 obras de arte en la última década de su vida, y su trabajo se ha exhibido ampliamente, incluida una retrospectiva histórica en el Museo Smithsonian de Arte Americano en 2018.