Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Artsy Nights 2025: El cruce entre el arte y la música de ZⓈONAMACO
Noticias

Artsy Nights 2025: El cruce entre el arte y la música de ZⓈONAMACO

1
dic2025

El evento Artsy Nights 2025, la fiesta oficial de ZⓈONAMACO, vuelve a reclamar su lugar como el epicentro social de la Art Week en la Ciudad de México.

Desde su fundación en 2022, Artsy Nights ha establecido una tesis cultural clara: buscar el punto perfecto de equilibrio en el que la alta cultura del mercado de arte se descentraliza y se encuentra con la energía cruda y colectiva de la música electrónica.

La edición Artsy Nights 2025 es un manifiesto vivo que argumenta que el arte más vital se experimenta «afuera, en movimiento y sin límites,» redefiniendo lo que significa ser un espectador en la Art Week.

Las mujeres que fueron pieza clave para la música electrónica

El código mágico de Artsy Nights 2025

El lineup de la edición Artsy Nights 2025 está encabezado por la icónica DJ BLOND:ISH, cuya presencia no es casual. Su estilo, que mezcla house melódico y ritmos profundos con una conciencia espiritual y ética, es la encarnación perfecta del tema de la fiesta: ABRACADABRA.

El nombre sugiere la intención de crear arte en el momento, donde la música toma el control y la energía de la pista se convierte en una experiencia mágica y transformadora. La unión de fuerzas de ZⓈONAMACO y HSBC al presentar a BLOND:ISH subraya el interés del mainstream por legitimar la cultura rave como parte esencial de la vanguardia contemporánea.

«Sisters With Transistors»: La historia inédita de las pioneras de la electrónica
Artsy Nights 2025

Un poco de historia

El fenómeno Artsy Nights 2025 se basa en su historia. Desde su inicio, el evento ha fungido como un necesario contrapeso a la rigidez y la solemnidad de las galerías y los museos.

Al sacar el arte de los espacios estáticos y llevarlo a la pista de baile, Artsy Nights permite que la creatividad se experimente de forma kinética. El propósito es claro: invitar a la comunidad a celebrar y conectar, haciendo que el ritmo y el movimiento colectivo sean una forma de arte.

Esta vocación de rave vibe con curaduría ha consolidado a Artsy Nights 2025 como la fiesta imperdible y el motor social de la semana más importante para el arte en México.

MIRA ESTOS DOCUMENTALES DE MÚSICA ELECTRÓNICA DISPONIBLES EN YOUTUBE
Artsy Nights 2025

La esencia de Artsy Nights se encuentra en la comunidad que convoca. Es una noche dedicada a «bailar sin miedo» y a «perderte en el ritmo», promoviendo un espacio de encuentro donde los coleccionistas, artistas y ravers se mezclan bajo un mismo propósito.

El evento es un laboratorio social que disuelve las etiquetas del día, permitiendo que la conexión y la energía elevada primen sobre la jerarquía del mercado. La expectación por el lineup sorpresa, sumado a BLOND:ISH, refuerza la promesa de una experiencia sin límites.

Artsy Nights 2025 es, en última instancia, una celebración de la cultura viva y en constante evolución que define la CDMX. No olvides adquirir tus boletos aquí.

Relacionados

Etiquetas
Art WeekArtsy Nights 2025BLONDISHZona MacoZⓈONAMACO
Foto del avatar

Stephanye Reyes

Periodista (Carlos Septién García). Exploradora de la cultura alternativa y la disidencia. Lee mi columna para un análisis de derechos humanos e impacto social en la urbe. Hago fotografía de todo lo que mis miopes ojos ven: Ig: @bruja_amapola

Asiste a este ciclo de cine de Guillermo del Toro... ¡gratis!
Anterior
Asiste a este ciclo de cine de Guillermo del Toro… ¡gratis!

MÁS CONTENIDO

Asiste a este ciclo de cine de Guillermo del Toro… ¡gratis!

Asiste a este ciclo de cine de Guillermo del Toro… ¡gratis!
Todos los detalles sobre el estreno de la película de Boy Harsher

Todos los detalles sobre el estreno de la película de Boy Harsher
Musikariak Palestinarekin: un golpe a Spotify liderado por Fermin Muguruza

Musikariak Palestinarekin: un golpe a Spotify liderado por Fermin Muguruza
Ciberseguridad en la era hiperconectada, una mirada necesaria

Ciberseguridad en la era hiperconectada, una mirada necesaria
Todo sobre la Posada Vagonera 2025: Sonidero, activismo y resistencia

Todo sobre la Posada Vagonera 2025: Sonidero, activismo y resistencia
Beneficios reales de trabajar con una agencia SEO profesional

Beneficios reales de trabajar con una agencia SEO profesional
Inauguran Plaza de las Mujeres Trans Indómitas en la Cineteca Nacional 

Inauguran Plaza de las Mujeres Trans Indómitas en la Cineteca Nacional 
Festival de Cine de Barrio: cartelera y actividades gratuitas

Festival de Cine de Barrio: cartelera y actividades gratuitas
Nueva distribuidora de Jay-Z promete control creativo a los artistas

Nueva distribuidora de Jay-Z promete control creativo a los artistas
Construir Carteras Resilientes en los Mercados Europeos

Construir Carteras Resilientes en los Mercados Europeos