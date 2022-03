Burning Man, el festival que nació en el desierto de Nevada

Burning Man es un famoso festival masivo. Se celebra cada año y tiene una duración de siete días. Normalmente se lleva a cabo en medio del desierto, exactamente en Black Rock, Nevada Estados Unidos. Que por cierto este municipio es meramente ficticio, ya que solo fue creado para el festival y aparece cada año junto con este. Esta ciudad es temporal y se construye anualmente por los participantes hasta el primer lunes de septiembre, día del Trabajo en Estados Unidos, durando aproximadamente una semana.

Se realizan todo tipo de actividades lúdicas y artísticas por ejemplo, esculturas, instalaciones, performances, disfraces y campamentos temáticos.

Posiblemente recuerdes como muchos, este espectacular festival por la referencia que se hace en un capítulo de Malcolm el de en medio. Por eso te compartimos más información al respecto. Tal vez en un futuro puedas asistir y vivir la experiencia que todos sus fanaticos recomiendan disfrutar al menos una vez en la vida.

Las cifras que ha alcanzado El Hombre en Llamas batieron récords. Pues en su edición del 2012 congregó a más de 53.000 personas.

El espíritu del festival se basa en diez principios que estructuran la filosofía de The Burning Man y los objetivos que sus fundadores plantearon desde que inició.

Inclusión radical Regalar Desmercantilización Autosuficiencia radical Autoexpresión radical Esfuerzo comunal Responsabilidad cívica No dejar rastro Participación Inmediatez

“La inmediatez de la experiencia es la piedra angular de la cultura del festival. Buscamos superar las barreras que existen entre todos y reconocernos a nosotros mismos y a la realidad que nos rodea mediante la participación en la sociedad y el contacto con el mundo natural más allá del poder humano. Ninguna idea puede sustituir esta experiencia.” The Burning Man

Otro pilar muy importante en la realización de este evento es que cada año se elige un tema central y los participantes, deben aportar su propia forma de expresión artística relacionada con el mismo.

Lo mejor de este festival es la libertad y la celebración de la vida. Por ejemplo Burning Man le dice un no rotundo a las marcas, es decir no más consumismo. No acepta tampoco comercios, pues desde sus inicios se ha asociado con el movimiento hippie.

En realidad el Hombre en Llamas es neohippie, este proyecto tiene sus orígenes en el año 1986 y año tras año se unen más personas atraídas por la necesidad de vivir en un espacio en absoluta libertad durante unos pocos días.