Woodstock 1999: cortos y películas sobre el legendario festival

El Woodstock de 1999 pasó a la historia como el legendario festival de música que se convirtió en el más violento. Se llevó a cabo entre el 22 y el 25 de julio de 1999 y fue el segundo festival musical a gran escala que intentó emular el festival original de Woodstock de 1969. Todo sucedió en Upstate New York y tuvo el récord de asistencia con aproximadamente 400 000 personas durante los cuatro días que duró.

La violencia en el festival

Durante el show de Limp Bizkit el público realizó diversos actos de violencia así como disturbios en el concierto, ya que los fans comenzaron a agarrar tablas de madera y las utilizaron para surfear entre el público y las multitudes comenzaron a sofocarse debido a tanto calor, además de que hubo un gran número de mujeres acosadas sexualmente y violadas a lo lardo de todo el concierto. Fue justo cuando tocaron Metallica y Limp Bizkit que dos personas fallecieron por un paro cardiaco.

Para sumergirnos en el contexto del festival te dejamos 5 películas y documentales que narran las entrañas de estos shows masivos.

Woodstock: 3 días de paz y música

Uno de los documentales que mejor retrata lo sucedido en este festival es Woodstock: 3 días de paz y música. Aunque no es sobre la edición de 1999 da los referentes que envuelven al festival. En 1969, 500,000 personas visitan un campo en una poco conocida ciudad en el norte de Nueva York, Woodstock. En este filme, el icónico evento es narrado a detalle, desde la idea del evento a través entrega aérea de comida y suministros médicos por parte de la Guardia Nacional.

El plus que ofrece, es que contiene presentaciones, entrevistas con artistas e imágenes de los fanáticos en un retrato de Estados Unidos de los sesenta. Se estrenó en

Taking Woodstock

En español es conocida como Bienvenido a Woodstock, esta película se estrenó en 2009 y fue dirigida por dirigida por Ang Lee. Tiene como protagonistas a Henry Goodman, Liev Schreiber, Emile Hirsch, Demetri Martin, Jonathan Groff, Imelda Staunton y más.

«En el verano de 1969, Elliot Tiber divide su tiempo entre Nueva York y El Mónaco, el motel de sus padres ubicado en los Catskills. Cuando se revela la sede propuesta para el concierto de Woodstock, Elliot interviene como un protagonista importante al ayudar a los organizadores a asegurar la granja de Max Yasgur y ofrecerles su motel como centro operativo para los organizadores.»

Monterey Pop

Monterey Pop, se trata de un documental de 1968 dirigido por D. A. Pennebaker, el cual fue grabado durante el Monterey Pop Festival de 1967. Entre los operadores de cámara que participaron en la filmación del documental se encontraban Richard Leacock y Albert Maysles; pioneros del cine de este tipo.

También colaboraron el pintor Brice Marden y Bob Neuwirth. En cuanto a los gráficos de la película estuvieron a cargo del ilustrador Tomi Ungerer. Entre las actuaciones que reventaron el festival encontramos artistas como: Big Brother and the Holding Company con Janis Joplin, Jefferson Airplane, Hugh Masekela, Otis Redding, Ravi Shankar, the Mamas & the Papas, The Who y The Jimi Hendrix Experience. Cabe mencionar que fue en este evento cuando el guitarrista prendió fuego a su guitarra al finalizar la interpretación del tema «Wild Thing».

My Generation

My Generation narra la revolución cultura que se dio en la época de 1960 específicamente en Inglaterra. La cinta se convierte en un must, porque contiene entrevistas a Paul McCartney, Twiggy, Roger Daltrey y otros personajes importantes en la música. La dirección corrió a cargo del cineasta David Batty con guion de Dick Clement y Ian La Frenais.

«Michael Caine ejerce de guía en un tour por el Londres de los años 60, epicentro de la cultura joven que rompió barreras y moldeó el futuro. «

Fyre: La fiesta más exclusiva que nunca sucedió

La historia de Fyre, el lujoso festival de música que prometía un gran evento en una isla privada de las Bahamas con súper modelos, actuaciones musicales de primer nivel y servicios vip; que se quedaron en el aire. El filme narra y revuelve las dudas que surgieron a partir de esta gran estafa. ¿Cómo es que sucedió este nivel de engaño? ¿Cómo fue que miles de personas creyeron y aportaron dinero para que se siguiera con el proyecto?

Fyre se estrenó en 2019 y fue dirigida por Chris Smith con fotografía de Cory Fraiman-Lott y Henry Zaballos.