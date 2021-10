Donna Santisi es una fotógrafa estadounidense y de las más famosas en la escena. Su trabajo ha aparecido en publicaciones importantes como: Slash, New York Rocker y Creem. La artista del lente trae un estilo muy honesto y crudo para capturar lo que se le ponga enfrente, ha pasado por varias áreas de la foto, sin embargo la música y los rockstars siempre fueron su fuerte. Ya que justo Santisi se interesó por la fotografía en sus años de universidad y después de ver varias veces a Janis Joplin creció en ella un deseo de documentar la experiencia.

La fotógrafa caminó en la delgada línea de su carrera en Administración de Empresas pero tras experimentar la escena punk en Los Ángeles se metió de lleno a la fotografía, la cual fue la mejor decisión que hizo en su vida. De las primeras bandas en vivo que fotografió Santisi fueron The Shangri-Las y The Young Rascals. Sin saberlo su material fotográfico muy pronto se convirtió en una colección muy completa de fotografías punk; las cuales documentan la nueva ola punk rock de Los Ángeles.

Para 1978 fue publicada su obra impresa Ask The Angels; también sus imágenes fueron apareciendo poco a poco en portadas de discos como Psychedelic Jungle de The Cramps. Para The Name of This Band Is Talking Heads de Talking Heads y Learning to Crawl de The Pretenders, entre muchas otras famosas portadas.

Imágenes inéditas

En 2015 Donna compartió imágenes inéditas de sus amigas Patti Smith, Joan Jett y Chrissie Hynde, con sus historias favoritas de las noches salvajes en el Whisky. La fotógrafa se puso a revisar una a una, sus cajas de archivo y descubrió fotos nunca impresas e inéditas de la escena del rock en Los Ángeles de los años 70.

Santisi se hizo muy buena amiga leal y no le importaba el dinero ni la fama. Sin embargo su trabajo no alcanzó el nivel de éxito que otros fotógrafos de ese tiempo. Además llevaba una doble vida, siendo contadora de día y de noche la mejor amiga de las estrellas. Por eso cuando UCLA se ofreció a preservar su archivo de más de 10,000 fotos no podía creerlo.

«Soy una gran fanática del rock, nunca creí realmente en mi talento para la fotografía». Donna Santisi

Conociendo a Janis Joplin

«Vi a Janis Joplin en un concierto 12 veces en 1969. Ella es la razón por la que compré mi primera cámara Mamiya Sekor. Ella se presentó en mi universidad, Rider College en Nueva Jersey. Se estaba hospedando en el Howard Johnson Motel en Lawrenceville. Mi amigo y yo la seguimos esa noche. Quería decirle algo, pero estaba tan ebria que su banda la estaba reteniendo para entrar en su habitación. A la mañana siguiente, llamé a la recepción. Estaba tratando de saber si ella todavía estaba allí, ¡y me pasaron! Ella dijo ‘Hola’. Entré en pánico. —¿Está Susan allí? ¡No estaba preparada para hablar con ella! Tenía 19 años. Ella respondió: ‘Oh, tienes el número equivocado».

La fotógrafa le colgó inmediatamente el teléfono y se fue con su amigo al hotel para ver si la alcanzaban. La encontró cuando abandonaban el hotel ella y su banda y como el hotel era famoso por sus 21 sabores de helado justo Janis llevaba un cono de helado. Donna y su amigo siguieron la camioneta de la bruja cósmica y su banda por la carretera hacia Manhattan, hasta que fue lo suficientemente valiente para voltear a verla. Janis estaba en el asiento del pasajero comiendo su helado, según la fotógrafa fue un momento indocumentado que nunca olvidará. También recuerda que la vio en concierto otras tres veces más. Y tiempo después recibió una llamada telefónica en su dormitorio de la universidad para enterarse que Janis Joplin había muerto.

Donna estaba devastado. Desde entonces guardó su cámara y no la volvió a utilizar hasta que tuvo oportunidad de fotografiar a Patti Smith.

La anécdotas siguieron y siguieron en la vida de Donna, como cuando conoció por primera vez a Joan Jett. Su amiga Marcy era amiga de Vicki Blue, quien estaba a punto de reemplazar a Jackie Fox, el bajista de los Runaways. En ese entonces Joan vivía frente al Whisky, en San Vincente Boulevard y así empezaron a pasar el rato en su departamento. Desde entonces se dio entre todos una amistad muy bonita.