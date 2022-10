Discos esenciales de Trip hop para entrarle al género

Este es un repaso por los discos esenciales de trip hop con motivo de que te adentres en este género musical como todo un experto. El trip hop es uno de los géneros o sub géneros más importantes proveniente de la electrónica. Su sonido se distingue por enriquecerse de estilos como el hip hop, el soul, dub, jazz y el downtempo.

El auge del trip hop se dio en la década de los 90 en Inglaterra, país en el que este género surgió de la mano de bandas como Massive Attack, Bowery Electric y Portishead. Estas agrupaciones se encargaron de llevar este sonido a todo el mundo gracias que contrastaban con el resto de la música alternativa del momento, aunque eso sí, manteniendo la misma actitud alternativa que caracterizó a la década de los noventa.

Además de su sonido distinto al resto, estas bandas también se distinguieron por lanzar discos que eran verdaderas joyas. Te dejamos aquí algunas de ellas para que le entres a este género a través de sus álbumes más relevantes.

Thievery Corporation- The Richest Man In Babylon (2002)

Uno de los mejores proyectos de Trip Hop de la historia es sin duda Thievery. En este disco las hermosas melodías se mezclan con un sin fin de estilos. En cada tema puedes ir desmenuzando la influencia del soul, reggae, jazz y hasta ritmos caribeños.

>

Unkle – Psyense Fiction (1998)

Sin duda una de las obras maestras del trip hop. Psyense Fiction cuenta con la participación de leyendas como Thom Yorke, Ian Brown y Jason Newstead. Este proyecto fue dirigido por la leyenda DJ Shadow lo cual explica la calidad del mismo.

>

Tricky – Angels With Dirty Faces (1998)

Otro clásico que además también salió en el año de 1998 es «Angels With Dirty Faces». A diferencia de UNKLE, este disco es mucho más denso y obscuro. Cuenta con la participación de PJ Harvey.

>

DJ Shadow – In The Tune and On Time (2004)

DJ Shadow es una verdadera leyenda dentro del trip hop. Su figura es fundamental a la hora de entender la evolución y repercusión de este género. Esto se puede comprender una vez que escuchamos «In The Tune and On Time», una verdadera obra maestra.

>

Portishead – Roseland NY Live (1998)

No hay mucho qué decir acerca de este disco y esta banda. Sin duda una de las figuras más grandes dentro del trip hop. Destacó como uno de los mejores discos del género en el año en el que Tricky y Unkle ya habían sacado obras maestras, no cualquiera.

>

Massive Attack – Mezzanine (1998)

Creo que se podrán dar cuenta de que 1998 fue el año más importante en la historia del trip hop. Cuatro de los seis discos que enlistamos aquí salieron ese año que sin duda fue de vital importancia para su expansión a nivel global. Lo interesante es que a pesar de todas las joyas hay una que destaca más, aún más que la de Portishead, y esa es Mezzanine de Massive Attack. No cabe duda que es el disco más importante del género en cuanto a repercusión global se refiere ya que le abrió las puertas al resto.

>

¿Qué otros discos esenciales de trip hop conoces?