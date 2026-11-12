El auge del entretenimiento inmersivo en la Ciudad de México: por qué el público espera más que los eventos tradicionales

Durante años, salir a divertirse en la Ciudad de México significaba elegir entre un concierto, una obra de teatro o una exposición, y quedarse como espectador. Hoy una parte de la oferta propone otra cosa. Entrar a la historia, moverse por el espacio y decidir qué ver. Esa lógica ya aparece en museos, teatros, ferias de tecnología y recintos temáticos de toda la ciudad.

Del recorrido lineal al recorrido libre

Un ejemplo es IMAGINE, instalado en el Human Museum, en la avenida Presidente Masaryk de Polanco. Abrió el 26 de marzo de 2026 por temporada limitada. Es un recorrido multisensorial con luces, formas y espacios envolventes. No tiene un orden fijo. Cada persona decide cuánto tiempo pasa en cada sala. Algunas instalaciones invitan a la contemplación y otras son más dinámicas. Los boletos costaban entre 149 y 199 pesos.

Esa libertad cambia la relación con el contenido. La visita ya no depende de un guion que avanza igual para todos. Cada quien arma su propio recorrido, y eso hace que dos personas salgan de la misma sala con impresiones distintas.

Teatro que se cuenta a distancia corta

El mismo cambio llegó a las artes escénicas. SENNSATIONS Inmersivo ocupa el segundo piso de Súper Plaza Miramontes, en Coyoacán. Su primera temporada ofrece seis experiencias. Cinco obras de teatro inmersivo, cada una con su historia y su tono, y una actividad interactiva. Los títulos van del suspenso y lo paranormal hasta un taller mecánico donde se “reparan” recuerdos y emociones.

El formato trabaja con grupos pequeños, de modo que el público queda cerca de la acción. Los pases se venden por número de puertas. Uno cuesta 200 pesos, tres cuestan 400 y cinco, 600. El propio medio que lo reseñó recomienda revisar la disponibilidad y comprar con anticipación, sobre todo en fin de semana.

Marcas y series que construyen mundos

Las historias de la pantalla también se llevaron al espacio físico. Durante 2026 hubo en la ciudad una experiencia ligada a Minecraft, en la colonia Granada, y un Gran Baile Bridgerton, ambientado en el Centro Histórico. Son propuestas que parten de universos que el público ya conoce y lo invitan a recorrerlos en persona.

La tecnología detrás del efecto

El auge de estos formatos se apoya en tecnología de audio, video e iluminación.InfoComm América Latina, que celebró su segunda edición del 21 al 23 de octubre de 2026 en el World Trade Center de la Ciudad de México, lo mostró con claridad.

Entre ellas hubo un túnel LED con obras de artistas de videomapping y un muro de grafiti digital con creadores en vivo. También estuvo Pulse, un espectáculo sensorial de siete minutos que combina audio espacial, láseres, iluminación y videomapping 3D.El registro para visitantes y medios fue gratuito. Rodrigo Casassus Coke, director sénior de AVIXA para América Latina y el Caribe, explicó que el objetivo era que el visitante entienda, sienta y descubra el potencial de la tecnología.

Qué cambia en las expectativas

Estas propuestas comparten ciertos rasgos. Dan al público un papel activo, usan el espacio como parte del contenido y reducen la distancia entre quien presenta y quien mira. Una vez que alguien vivió una función de ese tipo, es comprensible que otros formatos le parezcan más limitados.

Aun así, los eventos tradicionales conservan su lugar. Un concierto, una obra clásica o una exposición convencional ofrecen algo distinto. Una experiencia compartida con reglas claras y un resultado conocido. La oferta inmersiva suma opciones, pero no sustituye a las demás.

El costo de las experiencias

También conviene mirar el lado económico. Una columna publicada en Expansión, firmada por un directivo de Provident, señala que el gasto en experiencias crece, y que el crédito personal es común entre los mexicanos. Cita el Estudio de Bienestar Financiero 2025 de esa empresa. 63.1% de los mexicanos pidió un préstamo personal en el último año. Es un dato de una compañía del sector financiero, y conviene leerlo con ese contexto.

El entretenimiento digital como complemento

La vida cultural de la ciudad también tiene un componente en línea. Convive con el streaming, las redes sociales y servicios regulados para adultos, como winpot. Son experiencias distintas a una función inmersiva, pero dependen de la misma infraestructura digital para vender, difundir y cobrar.

Son categorías con reglas y públicos distintos, y no comparten espacio con las experiencias presenciales. Ambas dependen de infraestructura digital para vender boletos, difundir programas y cobrar de forma electrónica.

La ciudad ofrece cada vez más espacios donde el público participa, elige y se mueve. Eso no elimina los formatos de siempre, pero sí eleva el nivel de lo que se espera de una salida. Para los organizadores, el reto será mantener la calidad y la claridad en los precios. Y para el público, comparar opciones y presupuestar con calma.