Filmes que visibilizan a las familias diversas que integran la sociedad

Las familias diversas son parte importante de la estructura en una sociedad. Pues formar una familia es un derecho que tienen todas las personas. La mayoría de las veces los hogares no están conformados por papá y mamá e hijos. Y es una realidad que se debe aceptar para ser más tolerantes y comprensivos con nuestros semejantes. Las familias conformadas por un núcleo diferente son más fuertes que nunca y a pesar de que la estructura familiar no sea la tradicional, lo que realmente importa a la hora de educar a un niño es el amor y bienestar que esa familia puede brindar.

A continuación te compartimos seis películas en donde se desarrolla el tema de familias diversas, familias homoparentales y las situaciones complicadas que enfrentan.

The Kids Are All Right

Se trata de una comedia dramática estrenada en 2010, dirigida por Lisa Cholodenko y escrita por Cholodenko junto con Stuart Blumberg. Es una de las primeras películas convencionales que muestra a una pareja del mismo sexo criando a dos adolescentes. En el elenco vemos a Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo, Mia Wasikowska y Josh Hutcherson.

«Nic y Jules son una pareja de lesbianas que viven con sus dos hijos adolescentes: Joni y Laser, ambos fruto de la inseminación artificial. Lo que obsesiona a los dos chicos es conocer a su padre biológico, hasta que uno de ellos se anima a hacerlo.»

Other People

Other People es una comedia dramática lanzada en 2016 escrita y dirigida por Chris Kelly en su debut como director. La película está protagonizada por Jesse Plemons, Molly Shannon, Bradley Whitford, Maude Apatow, Madisen Beaty, John Early, Zach Woods, Josie Totah y June Squibb.

«Un escritor de comedia en apuros, que acaba de romper con su novio, se muda a Sacramento para ayudar a su madre enferma. Al vivir con su padre conservador y sus hermanas menores, David se siente como un extraño en el hogar de su infancia. A medida que su madre empeora, trata de convencer a todos (incluido él mismo) de que ‘está bien'».

Right2love

Righ2love es en realidad un documental que aborda más bien el tema de las familias homoparentales. Vale la pena revisar este tipo de material para entender mejor que las familias pueden ser muy diversas. Se muestra la vida de familias homoparentales de diversas partes de Europa contando sus experiencias. Además de todo el panorama legal y emocional al que se enfrentan como madres y padres en el continente.

Any Day Now

Any Day Now es un drama lanzado en 2012. Fue dirigido por Travis Fine, quien reescribió el guión original que George Arthur Bloom había escrito 30 años antes. Aquí podemos ver a Alan Cumming y Garret Dillahunt interpretar a una pareja gay que asume la tutela de un adolescente con síndrome de Down, solo para encontrarse en desacuerdo con la madre biológica.

«A finales de los años setenta, una pareja homosexual se hace cargo de un joven abandonado y enfermo, pero los tres tienen que luchar contra el sistema legal cuando las autoridades descubren al grupo poco convencional.»

Little Miss Sunshine

En 2006 debutaron como directores Jonathan Dayton y Valerie Faris. Cuando estrenaron Little Miss Sunshine, una película con el guion escrito por Michael Arndt. Sus protagonistas son Greg Kinnear, Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano, Abigail Breslin y Alan Arkin.

Se trata de un drama con formato de road movie que se sitúa alrededor de un viaje a bordo de un Volkswagen Combi para asistir a un concurso de belleza de niñas, con el fin de mostrar los problemas de convivencia de una familia disfuncional.

El Hilo Invisible

El Hilo Invisible es una cinta dirigida por Paul Thomas Anderson con Daniel Day-Lewis, Vicky Krieps, Lesley Manville, Richard Graham, Bern Collaco.

«Mientras un adolescente hace un documental sobre sus dos papás, se revela una verdad oculta sobre su origen que lo deja sin palabras.»