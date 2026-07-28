La belleza de lo imperfecto: qué es el wabi-sabi y cómo reconocerlo

En buena parte del diseño y la decoración comerciales contemporáneos predominan las superficies impecables, la simetría y la apariencia de novedad. Frente a esa búsqueda constante de perfección, el wabi-sabi propone atender los cambios, las irregularidades y las huellas que deja el tiempo.

El wabi-sabi (侘寂) es una sensibilidad estética japonesa asociada con la impermanencia, la modestia, el desgaste y las variaciones de los materiales. Más que un conjunto de reglas para decorar una habitación, ofrece una forma de apreciar los objetos y espacios que cambian con el uso.

Esto no significa que cualquier cosa vieja, rota o descuidada deba considerarse valiosa. La propuesta consiste en observar la relación entre el material, la función, la historia y los cambios de un objeto. También exige distinguir las marcas habitables del tiempo de los daños que afectan la seguridad, la higiene o el uso.

¿Qué es el wabi-sabi?

El wabi-sabi no cuenta con una definición única y cerrada. Sus significados se formaron históricamente en relación con la poesía, la ceremonia del té, los objetos cotidianos y algunas corrientes budistas.

La investigadora Justyna Pilarska relaciona esta sensibilidad con la impermanencia, la transitoriedad y la ceremonia japonesa del té. Su trabajo ayuda a comprender que el concepto no se limita a encontrar bonitas las cosas antiguas, sino que presta atención a la manera en que todo objeto y espacio cambia.

Más que una doctrina espiritual con pasos definidos, el wabi-sabi puede entenderse como una forma de percepción. Invita a observar una madera que se oscurece, una cerámica que conserva señales de fabricación o un utensilio cuya superficie registra años de uso.

El tiempo no siempre mejora un objeto. Puede desgastarlo, volverlo inseguro o impedir que cumpla su función. Sin embargo, también puede añadir capas de información: una reparación, una marca, un cambio de color o una superficie pulida por el contacto repetido.

¿Qué significan wabi y sabi?

Por separado, wabi y sabi tuvieron significados que cambiaron con el paso de los siglos. No existe una traducción breve capaz de reunir todas sus asociaciones.

El trabajo académico Wabi-sabi. La estética de lo evanescente, de Leire Unzaga Bustos, explica que wabi tuvo antiguamente relaciones con la soledad, la carencia y una vida apartada. A partir del siglo XIV, el término también comenzó a adquirir asociaciones con la sobriedad y la sencillez.

Sabi estuvo relacionado con lo marchito, envejecido o transformado. Con el tiempo se vinculó con la pátina y con las alteraciones visibles que experimentan los materiales.

Al reunirse, ambos términos comenzaron a nombrar una sensibilidad que encuentra valor en lo modesto, irregular y transitorio. Sus significados se mezclaron hasta volver difícil establecer una frontera estricta entre uno y otro.

Qué no es el wabi-sabi

El wabi-sabi no es sinónimo de minimalismo, aunque ambos puedan coincidir en la sencillez o en la eliminación de elementos innecesarios. Tampoco consiste en llenar una casa de tonos neutros, comprar jarrones irregulares o hacer que los muebles nuevos parezcan antiguos.

Una taza recién fabricada con un borde desigual no se vuelve automáticamente wabi-sabi. La irregularidad puede relacionarse con esta sensibilidad cuando permite reconocer el proceso, el material y las variaciones de la fabricación, pero no basta por sí sola.

Japan House London explica que ciertas tradiciones artesanales japonesas valoran la asimetría, la pátina y las marcas surgidas durante la elaboración. En esos casos, estas cualidades surgen de la relación entre la materia, el proceso y el trabajo artesanal; no son defectos añadidos únicamente para producir una apariencia de autenticidad.

El wabi-sabi tampoco equivale a descuidar un espacio. La suciedad, una instalación peligrosa, la humedad dañina o una estructura inestable no adquieren valor porque hayan permanecido así durante años.

Su valor no depende únicamente de que un objeto sea antiguo, sino de la relación entre sus materiales, su uso, su función, su historia y los cambios que ha experimentado.

Cómo reconocer el wabi-sabi en objetos cotidianos

Reconocer esta sensibilidad requiere observar cómo los objetos registran el tiempo. No existe una lista definitiva, pero hay varios criterios que ayudan a leerlos con mayor atención.

Huellas de uso

Una mesa puede conservar marcas de platos, golpes o reparaciones sin perder estabilidad. Los cubiertos adquieren un brillo mate después de años de ser manipulados y lavados. Las herramientas heredadas muestran en los mangos los lugares donde otras manos hicieron presión.

Los libros usados también registran una historia. Las anotaciones, dobleces y subrayados pueden mostrar cómo una persona leyó, discutió o volvió sobre determinadas páginas. No todas estas marcas aumentan el valor comercial del ejemplar, pero sí revelan una relación sostenida con el objeto.

Cambios en los materiales

La madera puede oscurecerse, el metal perder brillo y los textiles volverse más suaves. Estas transformaciones no siempre implican que el objeto deba desecharse.

La pregunta importante es si el cambio afecta su función. Una superficie desgastada puede continuar siendo útil; una pieza oxidada que pierde resistencia puede requerir reparación o reemplazo.

Irregularidad de fabricación

Los objetos hechos a mano suelen conservar pequeñas diferencias de forma, espesor, textura o color. Una taza de barro puede presentar un borde desigual o variaciones producidas durante la cocción.

La historia de la cerámica japonesa muestra que las huellas del proceso han formado parte de su valoración. El Museo Metropolitano de Arte de Nueva York señala que las primeras piezas japonesas modeladas a mano conservan rastros de quienes las elaboraron.

La irregularidad por sí sola no convierte una pieza en wabi-sabi. También importan el material, el proceso, la función y la relación entre la forma y la manera en que fue fabricada.

Memoria

Una fotografía desgastada que se coloca cada año en un altar puede concentrar una historia familiar. Su valor no procede únicamente de las manchas o la pérdida de color, sino del uso ritual que conserva.

Lo mismo ocurre con una vajilla heredada, una herramienta familiar o un utensilio relacionado con una actividad cotidiana. La memoria no reside solo en el objeto: también depende de las prácticas y relatos que lo acompañan.

Kintsugi: reparar sin ocultar la fractura

El kintsugi es una técnica japonesa para reparar cerámica mediante laca y, en determinadas etapas, polvo de oro u otros metales. La unión permanece visible en lugar de intentar borrar por completo la fractura.

El Museo Metropolitano de Arte describe el kintsugi como la reparación de cerámica rota mediante laca dorada. La intervención recompone el objeto y, al mismo tiempo, incorpora la fractura a su historia material.

La colección del museo incluye, por ejemplo, un plato japonés del periodo Edo con reparaciones de laca dorada y un cuenco chino del siglo XIII reparado posteriormente en Japón.

El kintsugi no debe reducirse a una frase sobre heridas emocionales. Dentro de este artículo importa porque muestra una manera concreta de conservar un objeto sin disimular por completo lo ocurrido.

La fractura no desaparece: la reparación se incorpora a la historia de la pieza.

Cómo aplicar el wabi-sabi en casa

Aplicar esta sensibilidad en casa no exige comprar cerámica irregular ni cambiar toda la decoración. Puede comenzar con una decisión más sencilla: observar antes de reemplazar.

Cuando un objeto presenta desgaste, conviene preguntarse:

¿El cambio afecta la función o solo la apariencia?

¿Puede repararse de manera segura?

¿La reparación prolongará realmente su vida?

¿El material puede continuar envejeciendo sin volverse peligroso?

¿Se conserva por utilidad o valor afectivo, o únicamente se está acumulando?

Una silla estable puede repararse aunque conserve golpes o diferencias de color. Una mesa cuyas marcas no impiden su uso puede mantenerse. Un textil desgastado puede remendarse si todavía cumple su función.

También es posible elegir materiales que permitan mantenimiento y reparación. La madera, determinados metales, la cerámica y algunos textiles pueden transformarse con el uso, aunque cada uno requiere cuidados distintos.

Aceptar las marcas del tiempo no significa renunciar al mantenimiento. Limpiar, reforzar, sellar, reparar y sustituir componentes dañados también forman parte del cuidado.

La decisión no debe depender de si una pieza parece antigua o artesanal. Debe considerar su utilidad, seguridad, historia y capacidad para continuar en uso.

Objetos y espacios de uso colectivo

Las marcas del tiempo también aparecen en escuelas, mercados, bibliotecas, talleres y cafeterías. En estos lugares, el uso no pertenece a una sola persona: es acumulativo.

Por otro lado, en una biblioteca, los bordes gastados de una mesa pueden registrar años de consulta sin impedir su función. En una escuela, un barandal pulido por miles de manos habla del tránsito diario; si está flojo o corroído, necesita una intervención.

En un mercado, una reparación visible en un puesto puede mostrar adaptación y mantenimiento. Una lona remendada o una estructura reforzada habla del esfuerzo por prolongar su uso, siempre que continúe ofreciendo condiciones seguras.

Estas huellas pueden mostrar vida comunitaria, pero no deben celebrarse de manera automática. Un mueble desgastado no equivale a uno roto, y una reparación útil no es lo mismo que una solución temporal que pone en riesgo a quienes utilizan el lugar.

Cómo observar el wabi-sabi en la Ciudad de México

La Ciudad de México ofrece ejemplos cercanos de superficies, objetos y construcciones que muestran distintas etapas de uso. Las capas de pintura de una fachada, los escalones de piedra gastados o un letrero reparado permiten reconocer cómo una ciudad se modifica sin borrar por completo lo anterior.

En el patio de una escuela, la pintura deslavada del juego del avión conserva las huellas de quienes han saltado sobre él. Su relación con el wabi-sabi no proviene solo de que esté descolorido, sino de que la marca continúa asociada con una práctica.

Los mercados y tianguis también muestran materiales adaptados, reparados y reutilizados. Las lonas, mesas, cajas y estructuras registran exposición al sol, la lluvia, el transporte y el montaje diario. Esas marcas pueden hablar de uso y mantenimiento, aunque no todo desgaste deba conservarse.

Una banqueta levantada por las raíces de un árbol, en cambio, no debe celebrarse si impide el paso seguro de peatones, personas mayores o usuarias de silla de ruedas. La huella del tiempo puede ser visible y, al mismo tiempo, requerir una intervención.

Observar la ciudad desde esta sensibilidad implica preguntar cuántas capas de pintura tiene una fachada, qué reparaciones muestran sus azulejos o cómo se ha transformado una herrería. También exige distinguir entre una superficie que registra uso y una estructura cuyo deterioro afecta la seguridad, la higiene o la posibilidad de habitarla.

Wabi-sabi frente al abandono y la precariedad

El wabi-sabi no es abandono ni precariedad. No todo deterioro debe conservarse y no todo desgaste merece contemplación.

Una grieta estructural necesita una revisión profesional. La humedad acumulada puede afectar la salud, dañar materiales y volver inhabitable un espacio. Una instalación eléctrica expuesta o una escalera inestable exigen reparación.

Romantizar estas condiciones convierte un problema de mantenimiento, seguridad o desigualdad en una imagen atractiva para quien no tiene que vivir con sus consecuencias.

La precariedad tampoco es una elección estética. La falta de recursos para reparar una vivienda, un mercado o una escuela no debe interpretarse como una expresión voluntaria del wabi-sabi.

Cuidar forma parte de habitar. La apreciación de una superficie envejecida no impide repararla cuando sea necesario. Una intervención puede conservar las huellas útiles de un objeto y corregir aquello que representa un riesgo.

Aprender a mirar antes de reemplazar

Mirar desde el wabi-sabi no significa dejar que las cosas se destruyan ni comprar objetos fabricados para parecer viejos. Significa reconocer qué marcas cuentan una historia, qué materiales pueden seguir acompañándonos y qué daños exigen cuidado.

En la vida cotidiana puede traducirse en observar antes de reemplazar, reparar cuando sea posible y aceptar que habitar también deja huellas. Una relación menos impulsiva con los objetos no surge de idealizar todo lo usado, sino de distinguir aquello que todavía puede mantenerse, repararse y seguir en uso.