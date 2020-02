Silvia Pinal fue la única actriz que trabajó con Luis Buñuel en tres ocasiones

Luis Buñuel fue uno de los cineastas españoles más prolíficos quien tuvo que salir de su país para realizar varias de las cintas más emblemáticas de su carrera, entre ellas Los olvidados (1950).

No es de extrañar que varios artistas o trabajadores de la industria cinematográfica lo admiraran y quisieran trabajar con él, dentro de estas figuras se encontraba Silvia Pinal.

Pinal se obsesionó tanto con la idea de trabajar con Buñuel que logró filmar no sólo una sino tres cintas con el director español; la historia se logró gracias a su tenacidad y al financiamiento de su entonces esposo Gustavo Alatriste.

El director y guionista de cine Francisco Rabal fue el encargado de presentar a Pinal con Buñuel durante una cena en un hotel de Madrid.

La actriz se presentó ante el director y le propuso trabajar juntos, a lo que Buñuel le contestó si contaba con un productor, relata que la conversación fue más o menos de la siguiente manera:

–Tengo, don Luis. Aquí, mi marido.

–¿Y este señor a qué se dedica?

–Pues es “mueblero”, fabrica muebles.

–¿Y por qué querría un fabricante de muebles producirme una película a mí, que no soy comercial y no doy dinero?

–Porque me ama, don Luis.

A Buñuel le pareció una respuesta bastante razonable.

El inicio de sus colaboraciones

Fue así como Gustavo Alatriste comenzaría a producir algunas películas con Buñuel y cómo comenzaría su trayectoria por el mundo del cine.

Fue así como se dio la colaboración en la década de los 60 la cual engendraría una de las películas más importantes de la época, Viridiana.

Viridiana (1961) se convertiría en la única cinta de Buñuel acreedora a una Palma de Oro en el Festival de Cannes.

El premio no pudo ser recogido por el director debido a que había olvidado su Frac en Madrid.

Dentro de sus colaboraciones con Buñuel, Pinal tuvo que enfrentarse a distintas dificultades y requerimientos, pues la obsesión con el realismo del director español le exigió trabajar en distintas circunstancias, entre ellas usar la ropa de un pordiosero.

La actriz mexicana se convirtió en la única que filmó en tres ocasiones con el cineasta, e incluso quisieron continuar con sus colaboraciones, pero debido a problemas de agenda no lograron concretar nuevos proyectos.

La siguiente película que grabaron juntos fue El ángel exterminador (1962) en donde encarnó a Leticia «La Valquiria», una mujer altanera y orgullosa que juega un papel importante en la historia.

Su tercera colaboración fue Simón en el desierto (1965) en donde Pinal encarnó a un demonio que se disfrazó de niña. En esta cinta la actriz realizó un desnudo.

La artista ha declarado que guarda grandes memorias y experiencias de aquella época y ha confesado que como Luis Buñuel no hay dos.

Fuente: El País, De 10, Vanity Fair.

