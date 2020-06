Pedro Antonio Valtierra Ruvalcaba, es sin duda alguna, un fotógrafo de gran importancia tanto para la historia del fotoperiodismo en México como para la historia misma de nuestro país. Ya que gracias a él, podemos conocer a fondo parte vital de nuestra cultura y principalmente de aspectos sociales que ha vivido México.

El fotoperiodista nació un 29 de junio de 1955, en San Luis de Ábrego, Fresnillo. Sus inicios en la fotografía fueron en 1973 como como auxiliar de laboratorio de fotografía y para 1975 (retomando parte de una anécdota suya durante la presentación del libro La Mirada Critica del fotoperiodista Pedro Valtierra), un buen día en presidencia Mauro Nuño Jiménez (Capitán del Estado Mayor Presidencial) solicitaba urgentemente un fotografo para un evento importante, acudieron a él. Y el resto es historia.

Tiempo después, exactamente para 1977 ingresó al periódico El Sol de México y después al diario unomásuno (1978-1984), dirigido por Manuel Becerra Acosta.

En 1984, decide tomar su propio camino y funda la conocida agencia y revista, Cuartoscuro (antes ImagenLatina). Pero eso no es todo, Valtierra también estuvo dentro del diario La Jornada, donde fue jefe de fotografía (1984-1986) y coordinador-editor de fotografía (1996-2000).

Así mismo, ha sido reconocido y ganador de varios premios como: el Premio Internacional de Periodismo Rey de España a la mejor fotografía del año (1998) y en 1983 el Premio Nacional de Periodismo de México.

En cuanto al contexto histórico donde ha tenido un gran impacto, Pedro Valtierra pertenece al grupo de los fotógrafos surgidos dentro de la segunda mitad de los años 70 del siglo pasado; periodo en el que se produjeron cambios significativos en la historia. Por ejemplo: la Revolución Sandinista, (1979), la lucha de la Unión Revolucionaria Nacional Guatemalteca en 1982 y una de sus misiones que los llevaron a demostrar el tipo de fotógrafo y ser humano detrás de la lente cuando fue enviado al levantamiento del Frente Polisario de la República Árabe Saharauí Democrática en contra del gobierno de Marruecos en 1982.

Así comola nacionalización de la banca (1982), el terremoto de 1985, temas polémicos en la política como las elecciones y pos elecciones de 1988. Y uno de los que destacan por sus poderosas imágenes durante el levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, cobertura a la comunidad Oaxaqueña del El Trapiche, entre muchos otros foto reportajes.

Por otro lado, en 2006 fundó la Fototeca de Zacatecas Pedro Valtierra, activa hasta la fecha, además de ser un recinto importante en el estado y la República Mexicana para el arte.

Hoy en día el fotoperiodista sigue activo, lo podemos encontrar en talleres, conferencias y presentaciones acerca del fotoperiodismo mexicanos. Como recomendación y para ver más detalle el trabajo del fotoperiodista, existe un libro publicado en 2019 por la Dra. Susana Rodríguez Aguilar: La Mirada Crítica del Fotoperiodista Pedro Valtierra.

Donde se aborda el relato visual realizado por Valtierra en medios escritos, durante los años 1977-1986. Una joya que todo aquel interesado en la historia y la fotografía mexicana debería leer alguna vez en su vida. Porque para entender nuestro presente debemos entender nuestro pasado, y que mejor que aventurarnos en ese viaje mediante las fotografías de este grande del fotoperiodismo.

«La forma en que los fotógrafos componen sus tomas, observar y tomar el momento exacto, no antes y no después, eso es lo que hace que sus fotografías perduren. Precisamente el estilo de Pedro Valtierra hace que sobresalga y que su trabajo sea tan reconocido siendo un exponente del fotoperiodismo en México.

En sus fotografías podemos observar el elemento estético, pero también y aun mas importante el elemento informativo y es la mezcla de estos elementos lo que crea una gran fotografía, lo que hace que se aleje del montón, que logre escapar del momento y la circunstancia de los sucesos que la fotografía retrató, siendo atemporal. Es así la forma en que Pedro Valtierra ayuda a que la humanidad no olvide, a que dejemos de mirar y comencemos a observar lo que ocurre ante nosotros día a día. Sus fotografías son y seguirán siendo referentes del fotoperiodismo mexicano.»

Carlos Vega, estudiante Diplomado de fotoperiodismo mexicano. UNAM.