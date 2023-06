Las películas más perturbadoras y grotescas del cine actual

El cine tiene como propósito generar sentimientos de cualquier tipo. Generalmente se recurre a la alegría, la melancolía, tristeza, enojo o nostalgia y la gente sale conforme de las salas al no experimentar una emoción negativa. Pero existen algunas piezas que resultan las películas más perturbadoras y grotescas que puedas ver. Largometrajes difíciles de procesar o incluso terminar dado a su brutal contenido.

La sangre, las violaciones, el asesinato o temas relacionados a violencia contra temores no han quedado fuera del séptimo arte. Y aunque algunas películas han sido muy criticadas por la crueldad o frialdad con que se tratan los temas, lo cierto es que si tienen un público entusiasta de este género que no tiene ningún reparo en pasar una tarde observando filmes de este tipo. Si es tu caso, te tenemos esta lista donde podrás elegir con que atormentarte.

Taxidermia (2006)

Los buscadores adjuntan la palabra «vomitiva» a los resultados sobre esta película dado que presenta imágenes demasiado desagradables que inevitablemente, llevan a generar incomodidad emocional y gástrica. La película fue producida entre Hungría, Austria y Francia y sigue a tres hombres de distintas generaciones que incluye a un pervertido en búsqueda de nuevas formas de satisfacción, un hombre obeso deleitoso de participar en concursos de comida donde devora a gran velocidad y un embalsamador bastante mórbido y tétrico. La cadena familiar de abuelo, padre e hijo comparten un legado muy sombrío y lúgubre que ambienta la película de principio a fin.

The House that Jack Built (2018)

Un filme del aclamado director Lars Von Trier protagonizado por Matt Dillon, Uma Thurman y Riley Keough donde se relata la historia sobre un asesino serial cuyo plan de vida y única motivación es la construcción de una casa a partir de cuerpos humanos. Así inicia la cacería y asesinato de hombres, mujeres y niños para poder tener suficiente «materia prima» para culminar su proyecto más ambicioso.

A Serbian Film (2010)

Esta película fue censurada en distintos países debido a su alto contenido gore. Pese a ello, se encuentra siempre rankeada entre las películas más perturbadoras y grotescas, posición que la hace un filme muy buscado. Srdjan Spasojevic es el director de esta, su ópera prima trata sobre la historia de una estrella porno donde su trayectoria comienza a verse mermada por la edad y la huella del tiempo en su cuerpo; bajo estas circunstancias recibe la invitación a participar en una «película de arte» con el propósito de cambiar de giro cinematográfico. Lo brutal llega cuando se descubre que fue seleccionado para realizar un rodaje sobre pedofilía y necrofilía.

Antichrist (2009)

Lars Von Trier se especializa en crear material que incomoda a cualquiera. Sus películas tiene esta particularidad y Antichrist no es la excepción, la violencia gráfica es una preponderante del largometraje así como las mutilaciones en una historia donde una mujer con severos problemas mentales deja morir a su hijo y esto la lleva a la locura violenta. No es recomendable verla si eres muy sensible a las escenas explícitas dado que es una de las películas más perturbadoras y grotescas.

Voraz ( 2016)

El mundo del vegetarianismo ha recibido distintas críticas y señalamientos, pero ninguno como el que se recrudeció tras la aparición de esta película en el radar cinematográfico. Justine viene de una familia vegetariana y con la tradición de estudiar veterinaria. Al ingresar a la facultad, es obligada a consumir hígados de conejos como «novatada» y esto despierta una sed de sangre insaciable que saca su lado más destructor y aterrador. Te recomendamos no comer mientras la observas.

Hereditary (2018)

Ari Aster se ha convertido en un nuevo maestro del terror. La capacidad de realizar largometrajes de gran impacto sin recurrir al exceso de carnicería o escenas profundamente explícitas es innegable, más si se añade el hecho de que si logra provocar emociones como miedo o ansiedad en los espectadores. Hereditary trae consigo la historia de un culto extraño para traer a de vuelta a un príncipe del infierno.

À l’intérieur (2007)

La ola de cine francés gore con miras a la sofisticación tuvo un momento de gloria pese a las críticas. Los deseos de venganza así como una anhelada maternidad llevan a una mujer claramente perturbada a invadir una casa con la intención de robar a un hijo que aún no nace, lo cual hace más tétrica la película. El final es un momento bastante incómodo que llevó a muchas personas en las salas a abandonar el lugar por la incapacidad de soportarlo.