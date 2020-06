Considerado uno de los compositores vivos más importantes del mundo

Philip Glass, nació en Baltimore, durante el año de 1937. Es considerado uno de los compositores vivos más importante del mundo. Se consagro como genio cuando creó la música para Koyaanisqatsi, una película experimental dirigida por Godfrey Reggio (1981-1982) y producida por Francis Ford Coppola.

Aunque la música siempre estuvo en su vida, la verdad es que no siempre vivió de ella,pasó por miles de empleos antes de convertirse en un icono. Trabajó de fontanero y taxista, para una fábrica de clavos y en una empresa de mudanzas hasta que a los 41 pudo empezar a ganarse la vida con la música.

Philip Glass, siempre tuvo presente ese recuerdo de su infancia: él sentado en las escaleras de su casa mientras escuchaba música clásica. En esa época, su padre era dueño de una tienda de discos, y llevaba a casa los discos que menos se vendían.

Desde muy pequeño fue un genio, aprendió a tocar el violín a los seis años, la flauta y el piano a los ocho. En plena adolescencia se inscribió en un curso acelerado en la Universidad de Chicago donde estudió matemáticas y filosofía. Más tarde estudiaría en París, con Nadia Boulanger, en el Conservatorio americano de Fontainebleau el análisis de composiciones de Johann Sebastian Bach , Mozart, Wagner y Beethoven

Su fama como compositor, llegó cuando compuso su primer banda sonora. Su música se puede apreciar en películas como: A Brief History of Time (1991), The Truman Show (1998), The Hours (2002), Notes on a Scandal (2006) y No reservations (2007), entre otras producciones. Estos trabajo hicieron que fuera nominado al Oscar por Mejor Banda Sonora durante tres ocasiones.