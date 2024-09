Semana 4: Pronósticos y Apuestas Deportivas

La Semana 3 fue otra semana complicada para las apuestas, hubo 5 equipos que no se esperaba que cubrieran los puntos y ganar sus partidos pues lograron ambas cosas y fueron los Giants, Rams, Panthers, Broncos y los Commanders. Ahora entrando a al Semana 4 tenemos a 3 equipos que no tienen victoria alguna los Bengals, los Jaguars y los Titans harán todo por lograr su victoria #1. En nuestras apuestas sugeridas nos fue un poco mejor a ganar atinamos 8-8 en cobertura de puntos 6-10. En las mejores apuesta de la semana 3, 1-3.

Y las mejores apuestas para esta semana 4 son:

1. Cowboys -5.5

2. Falcons -1.5

3. Dolphins +1.0

Jueves 26 de septiembre por la Noche

Dallas Cowboys (1-2) @ New York Giants (1-2) – Cowboys -5.5

Los jueves por la noche, los juegos pueden ser impredecible este sería un buen juego para apostar. Dallas viene de perder contra los Ravens y los Giants sorprendieron a todos con su triunfo en Cleveland. Por esos resultados Dallas es favorecido en las apuestas por 4.5 puntos. Históricamente los Cowboys dominan a New York, Dallas puede ganar y cubrir sin problema.

Pick: Dallas a ganar y cubrir puntos.

Domingo 29 de septiembre

Cincinnati Bengals (0-3) @ Carolina Panthers. (1-2)- Bengals -4.5

Los Bengals son un desastre, dos partidos perdidos uno contra los Patriots y el otro contra los Commanders la verdad no inspiran mucha confianza como equipo. Carolina sorprendió con Andy Dalton como QB el fin de semana pasado, por fin lograron su primera victoria y eso les da algo de esperanza esta temporada. Si los Bengals pierden este partido no se ve que tengan oportunidad para los playoffs, después de perder contra Washington creo eso no deja bien parado a ningún equipo.

Creo que Joe Burrow tiene mucho en juego por lo que puede vencer a Carolina aunque no podrá cubrir los puntos.

Pick: Bengals a ganar, Carolina a cubrir puntos.

Los Angeles Rams (1-2) @ Chicago Bears (1-2)- Bears -3.0

Los Rams vienen de ganarle a uno de sus rivales divisionales , los 49ers. Los Bears perdieron un juego con marcador muy cerrado contra los Colts incluso podría asegurar que pudieron ganar ese partido. Este partido no es tan bueno para los Rams , tendrán que sortear con un muy buena defensa de los Bears y pero aún no se espera que sus estrellas lesionadas estén de regreso. Aparte tendrán que viajar al otro lado del país para este juego, ante este escenario, esperemos un juego de marcador bajo, Chicago puede ganar y cubrir.

Pick: Bears a ganar y cubrir puntos

New England Patriots (1-2) @ San Francisco 49ers (1-2)- 49ers -10

Quien podría predecir que estos dos equipos tendrían récords idénticos entrando a la semana 4.

Ambos equipos perdieron sus últimos 2 juegos y uno de esos fue el de los 49ers contra los Rams. Los Patriots tuvieron días extra en preparar este juego ya que jugaron el jueves pasado. Pero la pregunta es si servirán esos días demás, cuando tienes que atravesar el país para ir a un juego muy demandante físicamente contra los 49ers. Este juego pinta para ser un páliza por parte de los 49ers y cubrir los puntos.

Pick: San Francisco a ganar y cubrir.

Cleveland Browns (1-2) @ Vegas Raiders (1-2)- Browns -2.0

Ambos de estos equipos vienen de pérdidas en casa contra equipos que tenían que vencer con facilidad. Los Browns tienen mucho talento, pero siempre quedan a deber.Los Raiders no se espera que lleguen a los playoffs, pero son un equipo que sabe dar buen fútbol como en la semana 2 que vencieron a los Ravens en Baltimore. No les aconsejo apostar estar partido ambos equipos son impredecibles si tuviera que escoger lo haría por los Browns a ganar y cubrir puntos.

Pick: Browns a ganar y cubrir puntos.

Buffalo Bills (3-0) @ Baltimore Ravens (1-2)- Ravens -2.5

Consideraba tomar a los Bills, solo hasta verlos jugar contra unos pobres Jaguars, el lunes por la noche pasado. Los Bills son uno de los 5 equipos que si bien no han perdido un solo partido no son tan perfectos. Los Ravens son parecidos pero a pesar de sus fallas lograron ganarle a Dallas, Buffalo es parecido a Dallas por lo que pueden ganar los Ravens en casa y cubrir puntos. Buffalo viene de jugar apenas el lunes entonces no están tan descansados.

Pick : Ravens a ganar y cubrir puntos.

Denver Broncos (1-2) @ New York Jets (2-1)- Jets -7.5

El rookie QB Bo Nix tuvo su primer triunfo en su carrera contra Tampa y a la vez el 1er triunfo de Denver en la temporada. Los Jets tuvieron un buen inicio de temporada su único partido perdido fue contra los 49ers. La defensa de Nueva York le dará más problemas a Nix que lo que le dieron los Bucs la semana pasada. El QB de los Jets Aaron Rodgers ha estado a la altura en lo que va de la temporada. 7.5 es una diferencia de puntos alta, pero la pregunta es ¿cuántos puntos podrá la ofensiva anotar a la defensa de NY?. Los Jets pueden ganar y cubrir puntos.

Pick: Jets a ganar y cubrir puntos.

Minnesota Vikings (3-0) @ Green Bay Packers (2-1) – Packers -2.5

Sorpresivamente estos dos equipos son lo mejor en la NFC. Los Packers tienen de regreso a su QB titular Jordan Love, de confirmarse el dato sería una ventaja. Al enfrentarse estos dos equipos esperaríamos un juego de marcador alto, sin embargo lo que más me ha impactado es la defensa de ambos. Sé que no es fácil que ganen equipos visitantes en Green Bay pero la verdad parece complicado cuando van contra los Vikings, que son el mejor equipo en este inicio de temporada. Minnesota pueda ganar y cubrir.

Pick: Vikings a ganar y cubrir puntos.

New Orleans Saints (2-1) @ Atlanta Falcons (1-2)- Falcons -1.5

Este es un partido entretenido con contrincates de la NFC sur ambos equipos tienes aspiraciones de ser líderes de división. Los Saints han tenido un buen inicio de temporada pero este partido quizá los aterrice en tierra. Los Falcons han ido mejorando y podría decirse que gracias a los oficiales perdieron su partido contra los Chiefs. Debe ganar Atlanta este partido y cubrir puntos.

Pick: Falcons a ganar y cubrir puntos.

Philadelphia Eagles (2-1) @Tampa Bay Bucs (2-1) – Eagles -2.5

¿ Será que los Broncos expusieron a Tampa la semana pasada con su victoria? Los Bucs tendrán su 2do juego en casa cuando los Eagles lleguen como visitantes. Philadelphia no se ha visto muy bien en este inicio de temporada pero tuvieron una sólida victoria en Nueva Orleans el fin de semana pasado. Los Eagles estarán motivados a ganar este juego para vengarse de cuando los Bucs los derrotaron en los playoffs. En este punto el QB Baker Mayfield está jugando mejor que Jalen Hurts. El factor X para mi es que tan eficiente será Saquon Barkley como corredor. Los Eagles pueden ganar , tener su revancha y cubrir puntos.

Pick: Eagles a ganar y cubrir puntos.

Jacksonville Jaguars (0-3) @ Houston Texans (2-1)- Texans -6.0

Los Jaguars ya tocaron fondo después de su desastrosa participación el lunes pasado. Y no pintan las cosas bien ahora tienen que viajar a Houston para su partido del domingo. Los Texans viene de perder su último partido y esperan vencer a su rival divisional. Los Texans pueden ganar este partido con facilidad en casa y cubrir los puntos.

Pick: Houston a ganar y cubrir puntos.

Pittsburgh Steelers (3-0) @ Indianapolis Colts (1-2) – Steelers -1.5

Los Steelers están jugando muy buen fútbol sobretodo su defensa, los Colts estarán en casa nuevamente por 2da semana consecutiva después de vencer a los Bears las semana pasada. Esperemos un partido de pocos puntos, por lo regular me inclino por los Steelers cuando son underdogs, ahora son favoritos y creo que pueden ganar , los Colts son inconsistentes por lo que no veo que ganen dos semana seguidas y no creo que cubran los puntos.

Pick: Steelers a ganar y cubrir.

Washington Commanders (2-1) @ Arizona Cardinals (1-2)- Cardinals -3.5

Ambos equipos han mostrado ofensiva esta temporada, pero sus defensas son su debilidad. Será un partido de alto puntaje. Arizona tiene la ventaja de jugar en casa y Washington aparte de tener una semana corta para entrenar deben viajar. Arizona puede ganar pero los Commanders pueden mantener este juego cerrado y cubrir los puntos.

Pick: Arizona a ganar, Commanders a cubrir puntos.

Kansas City Chiefs (3-0) @ Los Angeles Chargers (2-1) – Chiefs -8.0

Los Chiefs llegan invictos gracias a un partido muy controvertido con los Falcons. Los Chargers comenzaron bien pero fueron algo humillados por los Steelers. El QB de inicio Justin Herbert probablemente no juegue debido a su lesión del último partido, este es un juego divisional y es alta la diferencia de 8 puntos aunque no juegue Herbert. Kansas City debería ganar pero creo que los Chargers pueden cubrir los puntos.

Pick: Chiefs a ganar y cubrir puntos.

Lunes 30 de septiembre por la noche. MNF

Tennessee Titans (0-3) @ Miami Dolphins(1-2)- Dolphins -1.0

Ambos equipos están en graves problemas. La actuación del QB de los Titans, Willl Levis ha sido deplorable sin una sola victoria. La ofensiva de Miami no ha estado a la altura y debido a una lesión en el backup QB, para este partido puede que esté el 3er QB , Tim Boyle. Quiero pensar que el equipo táctico de los Dolphins estará pensando en jugadas ofensivas creativas ya que tienen armas defensivas a su disposición. Miami juega en casa , la cobertura de puntos es 1 tiene todo para ganar y cubrir.

Pick: Miami a ganar y cubrir puntos

Seattle Seahawks (3-0) @ Detroit Lions (2-1)- Lions -3.5

Estos dos equipos son parecidos y vienen de victorias el fin pasado. Seattle ha sorprendido con sus 3 victorias consecutivas. Detroit no se queda atrás con dos victorias aunque no ha jugado con todo el potencial que se esperaría. Al QB de los Lions, Jared Goff le gusta jugar en estadios cubiertos y estarán en casa donde juega bastante bien. Tomaría a los Liones a ganar y cubrir los puntos.

Pick: Lions a ganar y cubrir puntos.

Récord de esta columna:

Cobertura de puntos:14-28-4

A ganar: 21-27

Mejores apuestas : 2-7