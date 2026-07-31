Vestidos babydoll, medias rotas y labial corrido: la historia del kinderwhore

Algunos elementos que hoy se observan en redes dentro de ciertas versiones del sad girl o el coquette tienen antecedentes en la cultura visual de los años noventa. El maquillaje corrido —que contrastaba con los rostros pulidos—, los vestidos babydoll, las medias rotas y una actitud de desafío formaron parte de una apariencia que incomodó las expectativas sociales sobre cómo debía presentarse una mujer.

Esta es la historia del kinderwhore, una estética asociada con mujeres del punk, el grunge y el rock alternativo. Esta estética empleó símbolos de la inocencia para producir una imagen distinta de la feminidad de su época. Hoy, esos recursos vuelven a circular. Sin embargo, cabe preguntarse: ¿qué sucede cuando una estética incómoda puede convertirse en otra imagen comercial de juventud, vulnerabilidad y sexualización?

Qué fue el kinderwhore: vestidos infantiles, rabia y feminidad que incomoda

El kinderwhore puede definirse de varias formas. Una de las versiones más citadas atribuye el término al periodista de Melody MakerEverett True, quien lo utilizó en 1993 durante una entrevista con Courtney Love y Kurt Cobain. Sin embargo, la historia de la etiqueta ha sido discutida. Además, algunas fuentes también la relacionan con Kat Bjelland, por lo que no puede presentarse como una atribución completamente cerrada.

La palabra es problemática porque une Kinder, término alemán relacionado con los niños, con whore, una palabra inglesa de carácter sexual y despectivo utilizada para insultar a las mujeres. Por ello, no se trata de una denominación neutral ni de una etiqueta que deba presentarse como atractiva por sí sola: vincula una referencia a la infancia con una forma de degradación sexual. La expresión fue difundida principalmente por la prensa para nombrar una apariencia asociada con determinadas músicas. No fue el nombre elegido por una agrupación organizada.

Este lenguaje visual no pasaba desapercibido e incluía recursos como:

Vestidos babydoll con encajes o cuellos bobos, en ocasiones manchados o rasgados.

Botas militares o zapatos tipo Mary Jane.

Maquillaje llamativo, con labial corrido o delineado exagerado en los ojos.

Cabello rubio decolorado.

Medias de red rotas o calcetines largos como accesorios.

Así, el kinderwhore quedó asociado con mujeres del grunge, el rock alternativo y el punk de finales de los ochenta y principios de los noventa. La apariencia combinaba prendas relacionadas con la inocencia o la infancia con signos de exceso, sexualidad, enojo y deterioro. Por lo tanto, esa combinación podía funcionar como una confrontación con lo que se esperaba de una “niña buena”, más que responder a una intención idéntica entre todas las artistas.

Kat Bjelland

De Courtney Love a Kat Bjelland: las mujeres que dieron rostro al kinderwhore

El kinderwhore se hizo visible dentro de la escena musical alternativa. Varias mujeres comenzaron a modificar los códigos de lo femenino mediante la tensión entre lo inocente y lo provocativo, o entre lo frágil y lo agresivo. El maquillaje imperfecto y las prendas de segunda mano contrastaban con la delicadeza que solía exigirse a las mujeres.

Courtney Love y Kat Bjelland son las figuras más relacionadas con esta estética. Antes de alcanzar mayor reconocimiento como integrantes de Hole y Babes in Toyland, fueron compañeras de vivienda, compartieron prendas y formaron Pagan Babies en 1985. La autoría de la apariencia ha sido motivo de disputa entre las dos: ambas rechazaron en distintos momentos la participación de la otra en su creación, lo que impide atribuirle el origen completo a una sola persona.

Courtney Love: la cantante, compositora y vocalista de Hole llevó sus medias rotas, vestidos babydoll y labial corrido a escenarios acompañados por guitarras distorsionadas. Su presencia podía comunicar rabia, vulnerabilidad y exceso al mismo tiempo. La difusión pública de Love ayudó a que esta apariencia fuera reconocida más allá de los circuitos alternativos.

Kat Bjelland: la vocalista de Babes in Toyland también presentó una imagen que mezclaba referencias infantiles con elementos más perturbadores del punk. Su apariencia de muñeca contrastaba con letras oscuras, una voz áspera y presentaciones de gran intensidad.

Riot grrrl: nombres como Kathleen Hanna y Bikini Kill formaron parte del contexto musical y feminista de aquellos años, en el que se denunciaban el sexismo, la violencia y la falta de espacios para las mujeres dentro del punk. Aunque compartió época y algunos públicos con las bandas relacionadas con el kinderwhore, riot grrrl contó con publicaciones, reuniones y posturas políticas más articuladas.

Olivia Rodrigo: décadas más tarde, la artista pop ha vuelto a poner en circulación algunos recursos relacionados con la moda alternativa de los noventa. Un ejemplo concreto fue el vestido babydoll que utilizó durante una presentación en Barcelona, combinado con botas Dr. Martens hasta las rodillas. Días después, Rodrigo explicó que el atuendo le hacía pensar en Kathleen Hanna y Courtney Love, a quienes identificó como dos de sus referentes.

Aunque Olivia Rodrigo no es una copia exacta ni una figura equivalente a las músicas vinculadas con el kinderwhore, su vestuario permite analizar cómo ciertos símbolos culturales regresan cuando son reinterpretados por otras generaciones. Además, permite preguntar quién controla la representación de una feminidad rota: ¿las mujeres que la utilizan para provocar incomodidad o el mercado que puede convertirla en un producto?

Para qué servía esa imagen: el significado de la estética kinderwhore

El kinderwhore no fue solo una forma de vestir ni buscaba necesariamente mostrar una apariencia bonita o coherente. La combinación de sus recursos podía confrontar símbolos que la sociedad acostumbraba leer por separado: la infancia y la adultez, la inocencia y la sexualidad, la vulnerabilidad y la agresividad, lo delicado y lo violento.

En el escenario, la tensión era notoria cuando el labial rojo se corría o un vestido asociado con la infancia quedaba cubierto de sudor después de un concierto. Los símbolos femeninos tradicionales no eran rechazados por completo, sino mezclados con prendas y gestos desordenados para mostrar una contradicción y poner en duda la representación idealizada de la mujer.

No puede afirmarse que todas las artistas utilizaran estas prendas con una intención idéntica y declarada. Sin embargo, la apariencia podía comunicar una negativa a separar la delicadeza del enojo, la vulnerabilidad de la fuerza o la feminidad de una presencia agresiva.

Courtney Love, fotografiada en Estados Unidos a principios de 1994.

La contradicción: crítica y sexualización

Hablar del kinderwhore en la actualidad también significa aceptar que esta propuesta visual contenía contradicciones difíciles de resolver. No podría considerarse una forma automática de empoderamiento, pero tampoco puede reducirse por completo a una imagen de hipersexualización o explotación, pues se movía precisamente dentro de esa zona gris.

Las prendas empleadas retomaban referencias a las que la cultura ya había otorgado un significado inocente, como los vestidos infantiles, los encajes o los lazos, asociados con una feminidad frágil y delicada.

Sin embargo, el kinderwhore mostraba a la audiencia que una mujer podía presentarse como vulnerable y agresiva al mismo tiempo, o resultar inquietante y deseable. Aun así, esta combinación se enfrentaba con sus propios límites.

El uso de elementos relacionados con la sexualización de la inocencia pudo provocar que algunas miradas sexualizaran tanto los cuerpos de las artistas como las prendas consideradas infantiles. Este problema sigue presente cuando la propuesta se utiliza sin examinar la carga de la ropa o de la propia palabra kinderwhore.

La dificultad aumenta cuando esa propuesta se separa del contexto que le daba sentido y reaparece en un espacio sin el ruido, el enojo o la intención de confrontar. En esos casos, el kinderwhore puede quedar reducido al uso de prendas que ofrecen una apariencia de inconformidad.

Inés Muñoz Viana estudia cómo los signos vinculados con los márgenes y la precariedad pueden ser absorbidos por las marcas, la publicidad y los medios. Su análisis retoma el concepto de sociedad del espectáculo de Guy Debord para explicar cómo ciertas expresiones culturales pueden transformarse en mercancía al separarse de las condiciones en las que aparecieron.

En este caso, la pregunta es si el mercado está retomando el kinderwhore para presentarlo como una fantasía consumible, conservando sus prendas, pero eliminando aquello que las hacía incómodas.

Olivia Rodrigo, Barcelona, España. (2026)

Diferencia con girlcore y coquette

El girlcore, el coquette y el kinderwhore usan referencias femeninas que, en primera instancia, podrían parecer parte del mismo grupo visual. Sin embargo, suelen presentarlas de formas diferentes.

En buena parte de su circulación actual, el coquette y algunas versiones del girlcore muestran la feminidad desde un lugar romántico, nostálgico y pulido. Entre sus elementos aparecen moños, tonos suaves, encajes, vestidos delicados, bailarinas y otras prendas que reinterpretan la infancia o la juventud.

En cambio, el kinderwhore utiliza algunos de esos elementos para producir contraste. El vestido infantil aparece acompañado de botas pesadas o medias rotas; el lazo se coloca sobre un cabello desordenado, mientras la actitud se relaciona con el ruido y el exceso. El resultado genera tensión entre lo inocente y lo perturbador.

Mientras algunas versiones del coquette presentan una feminidad ordenada y deseable, el kinderwhore la muestra deteriorada para causar incomodidad. Sin embargo, cuando el mercado retoma estas referencias, también puede limpiarlas para hacerlas vendibles, convirtiendo el enojo y el desafío en un producto atractivo.

El resultado es una paradoja: algunos símbolos utilizados para poner en duda lo que se esperaba de la feminidad regresan convertidos en una tendencia de consumo. Gianfranco Marrone explica, a partir de Roland Barthes, que los significados de la ropa también cambian mediante el consumo y las reinterpretaciones posteriores. Esto permite entender por qué una prenda puede adquirir otro sentido al pasar de un concierto a una colección comercial.

De la escena underground a la pasarela: cómo la moda convirtió la incomodidad en tendencia

El kinderwhore no ha desaparecido, pero algunos de sus recursos han recorrido un camino que comenzó en los márgenes culturales y llegó hasta el mercado. La ropa de segunda mano y la apariencia poco pulida fueron retomadas por la moda, que trasladó distintos signos de las escenas musicales a las pasarelas.

Un ejemplo más amplio de este proceso fue la colección primavera-verano de 1993 que Marc Jacobs presentó para Perry Ellis en noviembre de 1992. Aunque no trasladó específicamente el kinderwhore, mostró cómo la moda absorbió códigos del grunge y los llevó a una firma de lujo mediante camisas de franela, vestidos estampados, gorros tejidos y botas Dr. Martens. La colección recibió críticas negativas en su momento y contribuyó a la salida de Jacobs de Perry Ellis.

Más tarde, otros creadores hicieron algo similar al tomar recursos de escenas musicales y trasladarlos a otro contexto. El propio Marc Jacobs volvió a producir 26 conjuntos de aquella colección en 2018, lo que muestra cómo una propuesta inicialmente rechazada terminó por adquirir valor comercial e histórico.

Todo este proceso lleva a preguntar qué se conserva y qué desaparece cuando los signos relacionados con una subcultura son retomados por el mercado. Lo más difícil de trasladar es aquello que no pertenece únicamente a la ropa: la rabia, la precariedad, el ruido y la provocación.

En redes como TikTok o Pinterest, vestidos babydoll, maquillaje corrido, botas y medias rotas vuelven a reunirse bajo referencias a los años noventa. La prensa de moda también ha documentado desde 2024 una nueva circulación de estos recursos bajo etiquetas como kinderwhore, girlcore o coquette, aunque esto no implica un regreso completo de la estética ni de su contexto original.

Algunos usuarios pueden concebir el kinderwhore como un moodboard compuesto por maquillaje corrido, vestidos antiguos y botas, sin explicar necesariamente la historia detrás de esas prendas.

Esto crea una paradoja: una apariencia surgida en los márgenes puede convertirse en aquello que ponía en duda, es decir, un producto comercial y deseable.

Campaña publicitaria de Marc Jacobs (1993), en Manhattan, Nueva York.

La industria y la imagen de mujeres hipersexualizadas: ¿puede ser la inconformidad un producto?

El mercado ha retomado una estética surgida en un momento específico y capaz de incomodar o cuestionar la feminidad normativa. Sin embargo, cuando elimina su contexto y la convierte en una tendencia lista para venderse, aparece la pregunta de si la inconformidad puede transformarse en un producto.

El debate no se centra en si las mujeres deberían usar botas con vestidos babydoll o maquillarse tomando la década de los noventa como inspiración. La cuestión es reconocer que la moda tiene un largo historial de apropiación de expresiones surgidas en contextos sociales y culturales distintos.

Dick Hebdige explicó en Subculture: The Meaning of Style que los signos de las subculturas pueden ser retomados por el mercado y los medios. Al separarlos de sus significados anteriores, pueden ser convertidos en mercancía.

La propuesta de Hebdige se relaciona con lo ocurrido en la colección de Marc Jacobs para Perry Ellis. En este caso, prendas vinculadas con ropa usada, bajos presupuestos y escenas musicales juveniles fueron trasladadas a una pasarela de lujo.

En el caso del kinderwhore, su apariencia podía poner en tensión la feminidad normativa. Sin embargo, su reutilización comercial también puede convertir la inocencia en una fantasía deseable. La contradicción se hace más visible cuando una imagen capaz de poner en duda la mirada sexual termina siendo consumida por esa misma mirada.

El riesgo aumenta si el mercado conserva el vestido corto, los calcetines o la apariencia juvenil. Además, si elimina la presencia agresiva, el ruido y el contexto que impedían leer esos recursos únicamente como una invitación sexual, el significado cambia.

¿Por qué vuelven a circular sus códigos?

Otra pregunta válida ante este fenómeno en redes es por qué las referencias relacionadas con el kinderwhore vuelven a circular. También cabe preguntar por qué interesan a tantas chicas y mujeres. No existe una causa única, sino varias posibilidades:

Cansancio de la feminidad pulida: frente a imágenes demasiado cuidadas, aparece el interés por una apariencia más desordenada, con maquillaje corrido, prendas rotas y cabello imperfecto.

Apropiación de subculturas: la moda vuelve a tomar elementos de expresiones anteriores para adaptarlos a nuevos públicos. En ocasiones se presenta como reciclaje, aunque también puede implicar una apropiación desprovista de su contexto.

Uso de TikTok y las microtendencias: estas plataformas permiten que referencias visuales se expandan con rapidez, incluso cuando quienes las comparten desconocen su historia.

Nostalgia por los noventa: existe un interés constante por recuperar la música, la ropa y las figuras públicas de esa década.

Mezcla entre lo dulce y lo agresivo: cuando ciertas versiones del girlcore o el coquette muestran una feminidad pulida, las referencias al kinderwhore pueden aparecer como una opción menos ordenada. Esto ocurre frente a la saturación de lo perfecto.

Más que un regreso exacto del kinderwhore de los noventa, lo que se observa es la recuperación parcial de algunas referencias que todavía resultan atractivas. La ropa vuelve, aunque no siempre regresa acompañada por su contexto musical, económico o social.

¿Volvió el kinderwhore o solo volvió el vestido?

La circulación actual de algunos elementos del kinderwhore demuestra que la incomodidad y la confrontación también pueden convertirse en objetos de consumo. La mezcla de maquillaje corrido, vestidos babydoll y botas sigue teniendo fuerza. Especialmente por la combinación de fragilidad y rabia, o de dulzura y agresividad.

No obstante, una estética no existe separada del contexto que le dio vida. En los años noventa, estos símbolos podían poner en tensión las expectativas sobre la feminidad y comunicar una actitud de inconformidad. Aunque no todas las artistas los utilizaran con una intención idéntica, hoy pueden circular como una referencia visual en redes sociales o como una tendencia comercial.

Por ello, el problema no es que una mujer use un vestido babydoll con medias rotas. Más bien, lo importante es qué ocurre cuando el mercado retoma una imagen de la mujer rota y elimina la rabia, el ruido y la incomodidad que le daban fuerza y mostraban una feminidad distinta.

La verdadera cuestión no es únicamente si el kinderwhore volvió, sino qué parte regresó. ¿La actitud desafiante que podía funcionar como reproche contra la feminidad perfecta o solo las prendas y los gestos que formaron parte de esa estética?