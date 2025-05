6 películas de ciencia ficción y distopía que marcaron la década de 1970

Las películas ciencia ficción y distopía han sido una parte muy importante del cine y de la historia de la humanidad, especialmente en la década de 1970. Una época turbulenta, marcada por la Guerra Fría, la crisis del petróleo y profundos cambios sociales. Este clima de incertidumbre se reflejó vívidamente en el cine distópico y de ficción, géneros que alcanzaron gran popularidad e hicieron uso de la tecnológica. Tema bastante sorprendente y fascinante que logró plasmar en el séptimo arte los temores y las ansiedades de una sociedad en constante cambio.

Películas como Cuando el destino nos alcance (1973) y La fuga de Logan (1976) exploraron los peligros de la superpoblación y el control gubernamental, presentando futuros sombríos donde la individualidad se sacrifica por una falsa sensación de orden. La naranja mecánica (1971), con su perturbadora visión de la ultraviolencia y el condicionamiento conductual, se convirtió en un suceso controvertido pero influyente. El auge de la conciencia ecológica también dejó su huella, con filmes como Silent Running (1972) planteando interrogantes sobre la destrucción del medio ambiente. Y, por supuesto, la ciencia ficción pura también floreció, con obras maestras como Alien, el octavo pasajero (1979), Star Wars Episodio IV (1977), Dawn of The Death (1978) y más. A continuación te presentamos un top con las películas más icónicas de esta oleada setentera que debes ver alguna vez en tu vida.

THX 1138 (1971)

La ópera prima de George Lucas estrenada en 1971 nos presenta una sombría visión distópica del siglo XXV protagonizada por THX 1138 (interpretado por Robert Duvall). Quien comienza a cuestionar este sistema opresivo cuando deja de tomar las drogas y experimenta sentimientos, involucrándose en una relación prohibida con LUH 3417. Su rebelión los lleva a intentar escapar de esta sociedad totalitaria, explorando temas de deshumanización, control tecnológico y la lucha por la libertad individual en un mundo desprovisto de emociones.

Cuando el Destino nos Alcance (1973)

Soylent Green, una inquietante cinta que nos sitúa en un futuro superpoblado y con recursos agotados, la población subsiste a base de un misterioso alimento llamado «Soylent Green». El detective Robert Thorn (interpretado por Charlton Heston) investiga el asesinato de un rico ejecutivo de la corporación Soylent y, en el proceso, descubre un terrible secreto sobre el origen de este alimento. La película explora temas oscuros como la crisis ecológica, la superpoblación, la desigualdad social y el control de la información.

Logan’s Run (1976)

Logan’s Run (conocida en español como La fuga de Logan o Fuga en el siglo 23). Es una película de ciencia ficción distópica, dirigida por Michael Anderson. Está basada en la novela homónima de 1967 escrita por William F. Nolan y George Clayton Johnson. Nos transporta al siglo XXIII a una ciudad aparentemente utópica donde la vida de sus habitantes termina obligatoriamente a los 30 años. La trama sigue a Logan 5, un «Sandman» encargado de cazar a quienes intentan escapar de este destino, hasta que él mismo se convierte en fugitivo junto a Jessica 6 en busca del mítico «Santuario». En el elenco destacan actores como: Michael York, Jenny Agutter, Richard Jordan y Peter Ustinov.

El Hombre que Cayó a la Tierra (1976)

También conocida como The Man Who Fell to Earth, este filme se estrenó en 1976. Protagonizada por David Bowie, nos presenta a un extraterrestre que llega a la Tierra en busca de agua para salvar su planeta natal, que sufre una terrible sequía. Adoptando la identidad de Thomas Jerome Newton, el alien tiene que enfrentarse a la corrupción y la decadencia de la sociedad humana.

Alien, el Octavo Pasajero (1979)

Ridley Scott revolucionó el género con esta película de terror y ciencia ficción en 1979, ambientada en una nave espacial donde una criatura alienígena letal acecha a la tripulación. Sigue a la tripulación de la nave espacial comercial Nostromo. Despertados de su sueño criogénico para investigar una señal de auxilio de un planeta remoto, se encuentran con una forma de vida alienígena mortal y agresiva. Este filme es famoso por su atmósfera tensa, su diseño de producción oscuro y opresivo, y la icónica y terrorífica criatura diseñada por H.R. Giger, estableciendo un nuevo estándar para el cine de terror espacial.

Mad Max (1979)

Ambientada en un futuro post-apocalíptico donde las pandillas motorizadas controlan las carreteras, esta cinta australiana lanzó la carrera de Mel Gibson y estableció un nuevo estándar para la acción distópica. Dirigida por George Miller, nos introduce a un futuro cercano donde la sociedad se está desmoronando debido a la escasez de petróleo y la anarquía. Max Rockatansky es un policía de caminos en una Australia rural que busca venganza después de que una brutal banda de motociclistas. Caracterizada por sus persecuciones de alta velocidad sentó las bases para una exitosa franquicia.