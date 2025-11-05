Adaptación de La Rata con Thinner: historias crudas en pantalla

Emir A. Cortez Beyles, cineasta independiente, se encuentra trabajando en laadaptación de La Rata con Thinner en formato de miniserie cómica de 3 episodios. La serie, producida por Abyss Entertainment, se estrenará gratuitamente en la plataforma de Youtube los días 1, 2 y 3 de enero de 2026.

Filmada bajo una apuesta innovadora que combina el humor meta con la crítica a la industria cinematográfica mexicana, la obra toma inspiración de títulos como The Office y Modern Family. Cortez, acompañado de su mano derecha, la productora y realizadora Alessia Vega, convierte los fracasos de producción en motor creativo, integrando los abandonos, los errores y la polémica que se vive en la vida real en la trama misma.

El director Emir A. Cortez Beyles platicó con Yaconic y confesó que el proyecto, lejos de buscar el gore sencillo, redefine el relato como un método de revolución y sátira social. La adaptación de La Rata con Thinner, se estrena desafiando a las instituciones y a la crítica que tacha al fenómeno de «degeneración» y falta de arte.

La esencia del texto original es cruda, escatológica y deliberadamente ofensiva, lo que obligó al equipo a enfrentar un riesgo artístico y moral inmenso. Sin embargo, el realizador justifica la adaptación con una visión de cambio: «Creemos que la Rata con Thinner en nuestra historia pasa a tener un cambio, pasa a ser un método de revolución y rebeldía, así asumimos el relato original, con la historia y el trasfondo crudo, realista y áspero de nuestra sociedad.»

En la adaptación de La Rata con Thinner, se decidió priorizar ese hecho de rebeldía, narrando la historia a través de un grupo de cineastas que se enfrentan a desafíos para llevar el relato a la pantalla. La intención, según Cortez Beyles, pasa claramente del «grotesco a lo épico».

La estrategia del falso documental cómico y la censura

El fenómeno ha sido catalogado como ‘terror tercermundista’, y traducirlo a la pantalla requiere una estética visual cuidadosa. Aunque los cineastas reconocen el riesgo de censura, afirman que la visión artística no puede detenerse por ello: «Claro, siempre hay que considerar el hecho de bajar el tono por la censura, sin embargo como cineastas, (artistas), no podemos detener nuestra visión por ello, al final del día es un método de expresión.»

Emir A. Cortez Beyles asegura que, a pesar de los cambios en la adaptación de la adaptación de La Rata con Thinner, la esencia del material original es fiel y se mantiene. La solución narrativa fue la comedia: «Originalmente teníamos en mente el hacer una adaptación grotesca, gore y con body horror pero, la comedia es lo perfecto» revela el director.

El formato elegido, un «falso documental siguiendo al equipo creativo y teniendo a la Rata como una película dentro de una misma producción audiovisual«, asegura la coherencia de la adaptación de La Rata con Thinner al tiempo que la llena de carisma y un humor meta.

El enfrentamiento al clasismo y la autoría colectiva

El proyecto de la adaptación de La Rata con Thinner, enfrenta un desafío frontal contra el clasismo literario y cinematográfico que desprecia el arte de origen popular. El realizador confiesa que la oposición fue fuerte: «Mayormente viene desde su producción, con el rechazo y el hecho de que los productores y actores fieles de nuestra casa productora se hayan retirado de este proyecto.»

A pesar de esto, el equipo es firme: «creemos que el cine es rebeldía y queremos qué: la adaptación de La Rata con Thinner, así sea vista, y este término sea referente a realizar lo que gustes, lo que nazca de tú imaginación y lo que hay por contar, no lo que las instituciones quieren.» Sobre la autoría coral del creepypasta, el mensaje es claro: «creemos que La Rata es de todos, y esta historia va para todos«.

El reflejo de la cultura latinoamericana y el universo expansivo

El fenómeno La Rata con Thinner se interpreta como un reflejo de la diversidad y el realismo de la cultura latinoamericana, que narra sus realidades extremas a través de los márgenes de internet. El director de la adaptación de La Rata con Thinner señala que «su narrativa encaja en la sociedad y pasa a ser una sátira,» tal como lo es su producción.

Finalmente, el equipo de Emir A. Cortez Beyles no descarta un futuro expansivo: «nos gustaría explorarlo a través de mini series, cada temporada una historia diferente.» Aunque el éxito de la expansión dependerá del público, la productora Abyss Entertainment está lista para que la adaptación de La Rata con Thinner, se convierta en un universo cinematográfico audaz.