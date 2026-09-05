Banksy y Los Simpson: la historia de la polémica intro que Fox modificó antes de transmitirla

Sí, Banksy diseñó una de las intros más recordadas y polémicas de Los Simpson. Fue para MoneyBart, no escribió el episodio completo y su intervención se concentró en la secuencia inicial y el couch gag. La versión transmitida conservó casi todo lo que propuso, aunque hubo cambios antes de llegar a televisión.

La identidad del artista volvió a ser noticia el 13 de marzo de 2026. Reuters publicó una investigación que sostuvo, a partir de documentos judiciales, registros migratorios y otras evidencias, que Banksy es Robin Gunningham y que posteriormente habría utilizado el nombre David Jones. Banksy no respondió a las preguntas de la agencia y su empresa Pest Control comunicó que el artista había decidido no decir nada.

Mientras esa conversación sigue su curso, vale la pena regresar a una de las intervenciones menos esperadas de su carrera. Fue el día que Banksy utilizó la apertura de Los Simpson para cuestionar la producción industrial y la maquinaria comercial alrededor de una de las series más populares de la televisión.

Banksy y Los Simpson: ¿qué episodio fue?

La colaboración apareció en MoneyBart, tercer episodio de la temporada 22, emitido originalmente en Estados Unidos el 10 de octubre de 2010. Banksy diseñó los títulos de apertura y el couch gag; el episodio fue escrito por Tim Long y dirigido por Nancy Kruse.

Su participación comienza desde los créditos, con firmas de Banksy repartidas por Springfield, y cambia por completo cuando la familia llega al sofá. La escena entra entonces en una fábrica gris donde trabajadores producen fotogramas y mercancía de Los Simpson: playeras, muñecos y DVDs. Hay gatos utilizados para rellenar peluches, la lengua de un delfín utilizada para cerrar paquetes y un unicornio encadenado cuyo cuerno sirve para perforar discos.

Una de las escenas de la fábrica clandestina ficticia imaginada por Banksy para la apertura de MoneyBart, donde la producción de mercancía de Los Simpson se presenta como una cadena de explotación. Captura: The Simpsons: MoneyBart (2010). Secuencia creada por Banksy / FOX.

¿Cómo llegó Banksy a colaborar con Los Simpson?

La idea partió de Al Jean. El productor ejecutivo explicó a The New York Times que pensó en Banksy después de ver Exit Through the Gift Shop y pidió a la directora de casting Bonnie Pietila que intentara localizarlo. Además, Pietila consiguió el contacto a través de los productores del documental.

Nunca hubo una reunión personal. Banksy respondió enviando los storyboards de la secuencia y Jean aseguró que los dibujos servían también como confirmación de que estaban tratando con el artista auténtico. Matt Groening aprobó la propuesta. El equipo intentó mantenerla lo más cercana posible a esos bocetos.

Banksy, Fox y AKOM: ¿qué cambió antes de la transmisión?

Fox sí pidió modificaciones, pero la evidencia disponible no permite afirmar que la intro haya estado a punto de ser cancelada. Jean contó que el departamento de Standards and Practices solicitó algunos ajustes que aceptó por cuestiones de gusto. Finalmente, aseguró que alrededor del 95% de la propuesta de Banksy llegó a la pantalla.

Hubo además otra discusión distinta. Parte de la animación de Los Simpson se realizaba en Corea del Sur mediante estudios como AKOM. Esa relación era justamente una de las referencias detrás de la fábrica asiática imaginada por Banksy. Nelson Shin, fundador de AKOM, declaró que su equipo consideró la secuencia ofensiva y presionó para retirar algunos elementos; entre ellos estaban los sombreros asiáticos cónicos que aparecían en los trabajadores del storyboard.

Por eso conviene distinguir ambas intervenciones. Fox Standards and Practices pidió cambios al contenido, mientras las objeciones de AKOM estuvieron relacionadas con la representación de los animadores coreanos. Al Jean también aclaró que la fábrica mostrada por Banksy era una exageración satírica y no una descripción literal de las condiciones reales de los estudios que trabajaban en la serie.

Banksy hizo público su storyboard original en enero de 2011. Entre las diferencias visibles con la versión transmitida aparecen precisamente esos sombreros y otros detalles modificados antes de la animación final.

¿Qué criticaba realmente Banksy?

MoneyBart le permitió hablar de algo muy cercano a su propio trabajo: la transformación de imágenes en mercancía. La fábrica produce capítulos de Los Simpson al mismo tiempo que playeras, juguetes y DVDs. Además, personas y animales aparecen convertidos en piezas de una cadena de producción grotesca. Al final, todo sucede dentro de una versión oscura del logotipo de 20th Century Fox rodeada de alambre de púas y reflectores.

La secuencia apunta a la producción industrial, la explotación laboral y la fabricación masiva de mercancía alrededor de una franquicia global. Los animales y el unicornio llevan esa explotación hasta el absurdo. No obstante, su función es ampliar la misma pesadilla: dentro de esa fábrica absolutamente todo puede convertirse en materia prima.

Ahí está la contradicción que hizo tan efectiva la colaboración. Banksy utilizó una propiedad de Fox para atacar la lógica comercial alrededor de esa misma propiedad. Los Simpson permitió que la crítica apareciera dentro de sus propios créditos.

Por eso la intro sigue siendo una de las más comentadas de la serie. También fue la primera ocasión en que un artista invitado tomó el control de los títulos de apertura de Los Simpson. Reunió en menos de dos minutos el alcance de la televisión masiva con las herramientas críticas del arte urbano.

Banksy entró a Springfield sin abandonar lo que había hecho en calles, muros y galerías: utilizar una imagen reconocible para incomodar. Esta vez la diferencia fue que el sistema al que apuntaba la crítica también fue el encargado de transmitirla.