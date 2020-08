Lee Me Kyeoung ha plasmado a través de una serie de bellas y delicadas pinturas sobre las tradicionales tiendas de conveniencia de Corea del Sur.

A la artista le tomó 20 años el documentar todas esos locales y normalmente localizadas en las esquinas de cada calle. Su objetivo fue representarlas de esta manera para tener un registro de lo bellas que son y de lo importante para su cultura.

«La primera primavera después de tener a mi segundo hijo, me pasaba los días sentado de nuevo frente al lienzo con un bolígrafo, dibujando cosas al azar que se me ocurrían. Un hermoso día, cuando los pétalos de los cerezos caían como la nieve, hice un viaje a la tienda de la esquina. No había estado allí en mucho tiempo, y el lugar parecía desconocido y al mismo tiempo pintorescamente encantador. El marrón rojizo el techo de pizarra mostraba cambios sutiles en el color según la hora del día, e incluso la palabra ‘bebidas’ en letras rojas escritas en la ventana de una manera slapdash parecía elegante.»