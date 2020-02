El cortometraje pretende ser un viaje inmersivo que explore el universo de Hopper

El trabajo del cineasta Win Wenders titulado Two or Three Things I Know About Edward Hopper, inspirado en la obra del artista norteamericano, se proyecta en 3D.

La proyección será parte de la exhibición presentada por la fundación Breyeler que muestra el trabajo de Edward Hopper, uno de los artistas norteamericanos más importantes del siglo XX.

La exhibición, que se enfoca en su visión de paisajes rurales y urbanos, se inauguró el 26 de enero y podrá visitarse hasta el 17 de mayo del 2020.

El cortometraje, dirigido por Wenders, fue inspirado en el «espíritu americano» de Hopper.

La obra del artista ha influenciado el trabajo del cineasta en cintas como The American Friend (1977), The End of Violence (1997) y Don’t Come Knocking (2005).

El sitio Web de Wenders señala que el cortometraje pretende ser una experiencia inmersiva en 3D que lleve a los espectadores a un viaje al mundo de Hopper.

Hopper nació en Nyack, Nueva York. Se formó como ilustrador y estudió pintura en la Escuela de Arte de Nueva York. Entre los pintores que fueron sus influencias se encuentran Diego Velázquez y Édouard Manet.

La exposición es un trabajo en conjunto con el Museo Whitney de Arte Americano de Nueva York y presenta pinturas al óleo y acuarelas de 1910 a 1960, las cuales nos ayudan a entender el trabajo del gran artista.

Aquí te dejamos el trailer del cortometraje para que te deleites con un poco del trabajo de Wenders.

