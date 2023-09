Cuántas y cuáles son las artes plásticas: un abanico de posibilidades

El mundo del arte es variado en sí mismo. Por ello, la discusión sobre que puede llamarse arte y que no es una constante desde la aparición de la misma. Las técnicas, las categorías y las corrientes traen consigo variantes que han ido evolucionando a lo largo de la historia pero que mantienen otras tantas intactas o con modificaciones casi imperceptibles. Conocer cuántas y cuáles son las artes plásticas puede brindar un panorama más informado respecto a lo que vemos en el día a día.

Se consideran artes plásticas a aquellas que requieren de materiales que al ser modificados por el ser humano a través de técnicas concretas, derivan en una obra final digna de apreciarse. Por ejemplo, aunque técnicamente se emplea pluma y papel para la literatura y la música, están no son consideradas artes plásticas puesto que el principal soporte de creación es el intelectual y no se transforma ningún material. De ahí la importancia de saber cuántas y cuáles son las artes plásticas, para no confundir ninguna variante de arte.

Escultura

Frente a las preguntas cuántas y cuáles son las artes plásticas reluce como respuesta la escultura al ser por excelencia un arte practicada desde tiempos inmemoriables. El trabajo artístico se centra de inicio en el material en el que el escultor da forma a su creación. Dependiendo del material empleado para esculpir, el artista piensa las herramientas a utilizar.

Si te trata de talla donde figura la madera como material principal, el artista emplea herramientas como la gubia o el formón. n el caso de la técnica de cera perdida, las esculturas de bronce se producen a partir de un molde y, en el caso del mármol o la piedra, las más recurrentes son el cincel y el trépano. Hoy día ya hay técnicas más novedosas como la escultura de papel, plástico o corcho que no minimizan la complejidad de su creación.

Grabado

Quizá anteriormente esta arte plástica estaba delegada al más bajo escalón de las variaciones plásticas, pero ha habido un esfuerzo muy grande de los artistas para retomarlo y preponderarlo al ser un recurso común en la historia del arte ya que se trata de un método recurrente para difundir obras de otros autores.

Las técnicas de grabado van desde las xilografías o entalladuras que se relacionan directamente con los primeros libros impresos. Existe también el grabado en cobre, linóleo, aguatinta, litografía e incluso, la serigrafía que ha cobrado más fuerza en los últimos años.

Orfebrería

Aunque antiguamente se le conocía como arte menor, hoy en día es reconocida como respuesta a las interrogantes de cuántas y cuáles son las artes plásticas. Se trata de un proceso laborioso que moldea y une metales con piedras preciosas para darle la forma deseada. Las técnicas van desde el ensamblaje, el repujado, el calado o el martillado.

La orfebrería tomó un lugar en la historia del arte a partir de las edades de los metales y la adquisición de experiencia para darles forma. En algunas culturas antiguas, los materiales que se empleaban en la orfebrería eran sinónimo de estatus y cotidianamente, acompañaban al poseedor hasta la tumba. Durante el cristianismo, pasaron a ser un símbolo inequívoco de religión y poder dado a las obras de artes destinadas a catedrales e iglesias.

Cerámica

El descubrimiento de la cocción de la arcilla promovió una producción de cerámica bastante sustanciosa en el mundo antiguo, que al paso del tiempo fue sofisticandose y mejorando las técnicas. En civilizaciones antiguas, la pertenencia de objetos cerámicos era un indicio de estatus.

La variedad de arcillas así como los procesos de cocción ampliaron los tipos de cerámica entre los que destacan la loza, el gres o la afamada porcelana. Estas variedades, también marcan un estatus en la adquisición y pertenencia de las mismas.

Pintura

Quizá la más importante de las artes plásticas por su antigüedad. Junto con la escultura, se trata de una de las artes plásticas por excelencia. Practicada desde la antigüedad, la pintura requiere pigmentos u otro material para componer la obra y un soporte en que fijarlos. Dependiendo de la técnica y el material, distinguimos varios tipos de pintura.

Los distintos estilos de pintura así como las corrientes, han permitido que esta arte plástica se mantenga vigente desde su invención.

Arquitectura

Pensar, diseñar, planear y edificar edificios funcionales es un arte plástica en función total de la humanidad. Pueden ser construcciones civiles, lugares de ocio o espacios religiosos, lo cierto es que los estilos arquitectónicos y los materiales han ido variando enormemente desde la piedra en bruto hasta la arquitectura moderna que conocemos.

Dibujo

El dibujo puede ser definido como el arte de representar gráficamente objetos sobre una superficie plana y es base de toda creación plástica, así como un medio convencional para expresar la forma de un objeto mediante líneas o trazos, tonos claros y obscuros. Puede tratarse también del boceto o idea original de una idea llevaba más tarde a la pintura.

La clave para entender enteramente el dibujo tiene que ver con la palabra gráfica, que es empleada también en áreas no relacionadas con el arte. Graficar significa también detallar la base de un elemento y con ello, crear una excelsa obra de arte.