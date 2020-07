DESDE LAS ENTRAÑAS FOTOGRÁFICAS DE DANIELA EDBURG

Daniela Edburg es una fotógrafa mexicana, de quien sus imágenes se caracterizan principalmente por ficciones logradas magistralmente mediante la fotografía. Nació en Houston, Texas, en 1975, y creció en San Miguel de Allende.

La artista estudio la carrera de Artes Visuales en la Academia de San Carlos en la Ciudad de México. Daniela Edburg ha integrado siempre elementos y objetos muy simbólicos en las fotografías, con el tiempo Daniela fue incluyendo textiles y tejidos.

El enfoque principal de su trabajo es la conexión humana con lo natural a través de lo artificial, buscando crear conexiones para sentirse fuera de lugar.

Otro de los elementos fascinantes dentro de su obra son los paisajes y escenografías donde las fotografías son realizadas. Además de las acciones que se ven llevando a cabo cada uno de sus modelos, los cuales son principalmente mujeres.

Edburg cuenta con varias series fotográficas, por ejemplo: «Bombs», «The Civilized Moss», «Knit», «The Brakfast Pieces», «Drop Dead Gorgeous», «Civilized», «Parasites & Perishables», «The Reains of The Day», «Echantillon – The Sample Project», «Is It The End, Or Just My Imagination?» y «Killing Time».

Por ejemplo, una de sus series que se popularizaron fue «Drop Dead Gorgeous«, donde vemos a mujeres muertas debido a una causa extraña. Como atragantamiento de dulces, de oreos, por un tornado de algodón de azúcar o de pastelillos. Al igual que la serie “El musgo civilizado”, una serie en la que la naturaleza y el tejido abunda.

Entre sus exposiciones se encuentran SHE en Elizabeth Houston Gallery en Nueva York, Mi Tierra, Contemporary Artists Explore Place en el Denver Art Museum and Point / Counterpoint: Contemporary Mexican Photography en el Museum of Photographic Arts en San Diego.

Su trabajo ha sido adquirido para colecciones públicas como la Colección del Museo de Arte de las Américas en Washington D.C, el Museo de Arte Latinoamericano en California, el Museo de Bellas Artes de Boston y el Museo Astrup Fearnley en Oslo, Noruega.

Desde 2017, es miembro del Sistema Nacional de Creadores con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México. Su último proyecto Topographies of Transformation estuvo en Fabienne Levy hasta septiembre de 2020.