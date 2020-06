LA FOTOGRAFÍA GÓTICA Y MACABRA DE CHRIS ANTHONY

Chris Anthony es un fotógrafo comercial y de fine art, originario de Estocolmo, Suecia. Su trabajo fotográfico ha sido reconocido principalmente por sus fotografías macabras y de inspiración gótica victoriana.

Anthony también ha figurado dentro de la industria de la publicidad; ha dirigido comerciales para compañías como Deutsche Telekom, USC, Dell y videos musicales para grupos como The Dandy Warhols.

Durante su adolescencia se dedicó a la fotografía de música, especialmente de rock. Hacía fotos para revistas de música en todo el mundo hasta que se retiró cuando se mudó a Italia para estudiar historia del arte. Dirigiendo así videoclips de música, cortometrajes y dibujos animados durante varios años, en Europa, Marruecos y los Estados Unidos.

Lo que más llama la atención en su técnica fotográfica, ya que no es meramente digital. A menudo usa lentes vintage producidos entre 1860 y 1910 para poder crear la «atmósfera de otro mundo» o «extranormal» que busca. Además el artista utiliza formatos 5×7 y 8×10 junto con escáners digitales para manipular las imágenes en Photoshop.

La obra de Chris Anthony ha sido exhibida alrededor del mundo; y cuenta con imágenes incluidas en muchas colecciones públicas y privadas.

Ha ganado varios premios como: Black Book Raw – 50 Photographers 2008, Go Indie Photo Contest/PDN Stock Photo Guide 2008, Professional Grand Prize Winner & Category Winner para «I’m the Most Normal Person I Know», The 2007 Grand Prize in the American Photo Images of the Year por su serie «Victims and Avengers».

Y el 1er lugar en la categoría de publicidad musical en el International Photography Awards 2007’s Professional Photographer of the Year Competition. American Photography 23rd Annual 2007, My Chemical Romance «The Black Parade».