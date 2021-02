DISFRUTA ESTOS 2 IMPERDIBLES CORTOS DE DAVID LYNCH

David Lynch, el famoso cineasta, cuenta con una serie de proyectos filmográficos que por lo menos una vez en la vida debes ver. Y es bien sabido que el actor, productor y guionista ha dejado un gran legado en diversos campos del arte. Por ejemplo, la pintura, la música, la publicidad, la fotografía, e incluso el diseño de mobiliario.

Por lo que te compartimos 2 cortos dirigidos por Lynch que no debes perderte. Ambos filmes se encuentran disponibles en plataformas de streaming, para que los disfrutes cuando quieras; ya sabes en una tardecita relajada o un buen domingo.

El primer documental es una de las profundas reflexiones que hace el cineasta y nos ayuda a alcanzar introspección para crecer como personas. Mientras que el segundo, ese trata de un corto muy reconocido dentro de su trayectoria.

Meditación, creatividad y paz

Encontramos Meditación, creatividad y paz, totalmente gratuito y libre, a través de YouTube. Trata sobre Maharishi y su inspiración para miles de personas en el mundo. La Meditación Trascendental, ha sido adoptada por Lynch y es un ferviente promotor de esta.



El documental nos muestra su camino recorrido desde 2007 a 2009 por 16 países para reunirse con políticos y personas influyentes, con el sólo objetivo de informar, asesorar e invitar a hacer uso de estas tecnologías. David Lynch nos da su íntima visión sobre la forma de traer a nosotros y nuestras naciones una paz y felicidad duradera.

What did Jack do?

Y aquí tenemos el esperado corto. What Did Jack Do? es un cortometraje en blanco y negro de 17 minutos. Fue estrenado el 8 de noviembre de 2017 en la Fondation Cartier pour l’Art Contemporain de París. Más tarde sería agregado al catálogo de Netflix, el pasado 20 de enero de 2020.

La trama gira en torno a un detective (interpretado por el propio Lynch) que interroga a un mono capuchino por el asesinato de un ave.



«En una estación de tren cerrada, un detective de homicidios lleva a cabo una entrevista con un mono atormentado» Sinopsis