Escritores clásicos que también se dedicaron al espionaje

Cinco escritores clásicos que también fueron espías y agentes súper secretos que trabajaron para ciertos gobiernos. Así es, los maestros de la novela que a continuación te compartimos llevaron una doble vida que los inspiró para escribir las mejores obras. Muchos de sus libros los terminaron colocando en la fama e incluso quedaron inmortalizados a través del cine. Siendo sinceros cada que leemos alguna novela y si se trata de acción, nos emociona que parte de esas historias narradas en aquellas páginas inertes de los libros. De alguna manera nos hacen hecho soñar y siempre nos queda la espinita de que puedan tener algo de verdad.

Lo mejor que pudieron haber realizado los autores, es confesar que si tuvieron un papel de espías. Lo que convierte sus obras literarias en casi documentos históricos que te harán leerlos una y otra vez, pero imaginando ahora a sus respectivos escritores.

Frederick Forsyth

Frederick Forsyth el escritor británico, expiloto de la RAF y periodista de investigación, que alcanzó la fama gracias a sus novelas de suspense como: The Day of the Jackal, The Dogs of War, The Odessa File, Icon, The Fist of God y La Lista. El autor también trabajó como espía del MI6 durante veinte años, lo que lo inspiró a plasmar sus conocimientos en todos su textos. Desarrolló el espionaje durante la Guerra de Biafra de 1967 a 1970. Fueron unos agentes de la Inteligencia quienes lo buscaron.

Grahaam Greene

Su nombre completo fue Henry Graham Greene, el popular escritor, guionista y crítico literario británico, que exploró a través de sus obras la confusión del hombre moderno. Así mismo trató asuntos sobre política o moralmente ambiguos en un trasfondo contemporáneo. Uno de sus trabajos alternos a la escritura fue su participación en inteligencia, en el MI6. Lo que lo llevó a viajar por todo el mundo, en especial por Latinoamérica y África.

Cinco libros para conocer más sobre Greene: El poder y la gloria (1940), El tercer hombre (1949), El americano impasible (1955), Nuestro hombre en La Habana (1958) y El cónsul honorario (1973).

Daniel Defoe

Daniel Defoe fue el autor de la novela que ha roto la barrera del tiempo, Robinson Crusoe. Defoe se dedicó a la escritura y al periodismo. Su existencia fue entre los años de 1600 y 1700, es considerado uno de los padres de la novela inglesa, fue también precursor de la prensa económica y panfletista, y su producción escrita supera las quinientas obras. A diferencia del resto de los escritores citados en la nota, Daniel Defoe, fue encarcelado debido a sus actividades políticas y su activismo vs la Iglesia de su época. Para que pudiera salir en libertad se le ofreció ser espía: en septiembre de 1706 Robert Harley, primer conde de Oxford y Mortimerlo lo mandó a Edimburgo como agente secreto, algo que sabemos en detalle gracias a la publicación de Cartas de Daniel Defoe (Oxford: G. H. Healy, 1955).

Ian Fleming

Ian Lancaster Fleming un escritor, periodista y oficial de inteligencia británico. Es conocido mundialmente por ser el creador de la serie de novelas de espías protagonizadas por James Bond. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ian Flaming fue espía secreto. Su vida de espionaje comenzó en 1939, cuando el Servicio de Inteligencia Naval lo reclutó y ejerció como teniente analista. Posteriormente se movió al área de servicios de información y más tarde pasó a la unidad de operaciones encubiertas. Y el nombre clave bajo el que trabajó era: Agente 17F.

Fleming cuenta con un repertorio muy basto de trabajos, entre sus novelas más destacadas se perfilan: Casino Royale (1953), Vive y deja morir (1954), Moonraker (1955), Los diamantes son eternos (1956), Desde Rusia con amor (1957), Operación Trueno (1961), por mencionar solo algunas.

John Le Carré

David John Moore Cornwell, mejor conocido por su pseudónimo John le Carré, ​ fue un novelista británico especializado en relatos de suspense y espionaje ambientados especialmente en la época de la Guerra Fría. Carré estudió lenguas extranjeras en la Universidad de Berna, Suiza y se especializó en su país. Siendo estudiante, fue reclutado como espía por el servicio británico desde esa época, y en la diplomacia llevó a cabo su misiones secretas.

Sus novelas más conocidas fueron Llamada para el muerto (1961), El espía que surgió del frío, El topo, El honorable colegial y La gente de Smiley.