Jocelyn Chantelle, es una artista contemporánea. Sus ilustraciones reflejan de forma minimalista: el amor y la vida. Además su trabajo ha funcionado como terapia para combatir la ansiedad.

Mi arte siempre es expresivo para mi estado mental actual. Como tengo un trastorno de ansiedad (PNES), he tratado de cuidarme mejor. Recuerdo un momento en que no me di cuenta de que el cuidado personal era una cosa. Ahora hago todo lo posible por comprenderme a mí mismo, a mis emociones y a mis necesidades. Me siento más seguro y cómodo conmigo mismo ahora que nunca. Ahora me doy cuenta de que no se trata de volverse perfecto, sino de esforzarme siempre por mejorar. Mis emociones aún cambian más rápido que el clima, pero he aprendido a apreciarlas y aprender de ellas. Transmito estas ideas a mis diseños. Gracias por apoyar mi arte y ver más de mi trabajo en