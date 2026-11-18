Al hablar de mujeres en el rock existe un nombre que suele ser una de las primeras referencias: Kim Gordon. La cofundadora de Sonic Youth llevó el “ruido” al mainstream. Logró pasar de tocar en pequeños foros a encabezar festivales como Lollapalooza. Además, llegó hasta aparecer en un capítulo de The Simpsons. Aunque, algo que pocos saben es que antes de ser una de las heroínas de la música alternativa ya contaba con experiencia en el mundo del arte y las galerías. Esto fue por su formación universitaria.

El trabajo de la mujer nacida en 1953 es tan amplio que abarca áreas como la dirección de videos, curaduría artística, escritura, producción musical, creación de ropa y actuación. Además, destaca su papel como referente del feminismo. También ha sido una figura cercana a músicos de generaciones posteriores, entre ellos Kurt Cobain, de Nirvana. Sin embargo, reducir su trayectoria a esas relaciones sería simplificar demasiado su labor. Esto se debe a que durante más de cuatro décadas ha permanecido activa. Prácticamente ha trabajado de manera ininterrumpida.

¿Quién es Kim Gordon y qué hizo en Sonic Youth?

Describirla de manera breve es muy complicado debido a todo lo que ha realizado. Sin embargo, la mejor forma para definirla es como polifacética y curiosa. Como cofundadora, bajista, guitarrista, cantante y participante creativa de Sonic Youth, demostró que es posible hacer música fuera de los parámetros comerciales. Así logró atraer a millones de personas en todo el mundo. Su voz de fantasma fue el soundtrack de la generación que creció viendo MTV durante el cambio de milenio.

Por otra parte, su legado va más allá de la música y el rock porque también se convirtió en una inspiración para las mujeres, que históricamente siempre han sido relegadas. A través de las distintas facetas de su trabajo ha demostrado que tienen las mismas capacidades que los hombres. De ninguna manera son “el sexo débil”.

Kim Gordon durante la creación de una sudadera para su colección con & Other Stories, 2017. Foto: Cortesía de & Other Stories.

Antes de Sonic Youth, Kim Gordon ya era artista visual

Uno de los errores más comunes al hablar de Kim es pensar que su punto de partida fue Sonic Youth. En realidad, su trabajo artístico empezó mucho antes y fuera de los escenarios musicales.

A mediados de la década de 1970 estudió en el Otis Art Institute, actualmente conocido como Otis College of Art and Design. Desde antes de graduarse empezó a acercarse al trabajo en galerías y exposiciones. De hecho, en su autobiografía Girl in a Band: A Memoir (Dey Street Books, 2015) menciona que su primera aventura musical fue la esporádica banda Below the Belt mientras estaba en la universidad. Luego, en 1981 se integró a CKM junto a Christine Hahn y Stanton Miranda.

En esta etapa conoció el punk. Más allá del sonido caótico, algo que la atrapó fue la actitud basada en el Do It Yourself (DIY). En su caso, aplicó esta mentalidad al campo del arte. El resultado fue Design Office, un proyecto artístico que exploraba el interiorismo y la relación entre los objetos cotidianos y el arte. Su primera exposición individual bajo ese nombre se presentó en White Columns, Nueva York, en 1981.

¿Qué tipo de arte hace Kim Gordon?

No solo durante este periodo, sino a lo largo de toda su carrera, Gordon ha destacado por ser una artista multidisciplinaria. Ha incursionado en la pintura, dibujo, escultura, instalación, video, performance y proyectos que mezclan arte, música, moda y diseño. Algo que la distingue es que su trabajo suele combinar referencias a la cultura pop, el rock, la moda y la vida urbana.

En 1981 presentó su trabajo en White Columns, una galería de arte sin fines de lucro en Nueva York. Durante ese año también participó en las actividades de Noise Fest, un festival celebrado en el mismo espacio que reunió a músicos experimentales. En ese festival Sonic Youth realizó algunas de sus primeras presentaciones. De esta manera pudo unir su trabajo visual con la música experimental.

Por otra parte, la relación que la neoyorquina ha mantenido con el ruido va más allá de Sonic Youth. Como parte de su trabajo fue la creadora de las Noise Paintings, que consisten en obras pictóricas donde plasma los nombres de bandas de música noise y rock, escritos con letras grandes. El resultado es una de las muestras más claras de la intersección entre su faceta como artista plástica y como música de vanguardia.

Vale la pena destacar que este tipo de trabajos nunca se han alejado de la vida de Kim. Desde 2012 empezó con su proyecto Twitter Paintings, en el que seleccionó fragmentos de texto, publicaciones y comentarios de la red social que ahora es conocida como X acerca de figuras de la cultura pop, críticos de arte y personajes del espectáculo. Al fijar un tuit en un soporte duradero como el marco o el lienzo, reflexiona sobre cómo las redes sociales moldean la conversación pública, el voyeurismo digital, las dinámicas del ego y la banalidad de las interacciones en línea.

La trayectoria artística documentada por 303 Gallery reúne tanto sus pinturas con nombres de bandas como sus trabajos realizados a partir de publicaciones de Twitter. Además incluye instalaciones, videos y otras series desarrolladas a lo largo de varias décadas.

Mientras que uno de sus trabajos artísticos más recientes es 12341 Branford St. Sun Valley, una obra de videoarte y cortometraje experimental creada por Kim Gordon en colaboración con la cineasta Manuela Dalle. En el trabajo visual se puede ver a la cofundadora de Sonic Youth pasear entre cientos de automóviles destruidos en un ambiente apocalíptico. También utiliza una guitarra eléctrica roja que frota contra los restos metálicos de los vehículos para producir sonidos. El peculiar nombre de la pieza tiene su origen en que se trata de la dirección física de un cementerio de automóviles ubicado a las afueras de Los Ángeles.

Fotografía del primer desfile de X-girl, producido por Sofia Coppola y Spike Jonze y documentado por Angela Hill.

¿Qué conecta el arte de Kim Gordon con su música?

De acuerdo con una entrevista publicada por la revista Loud and Quiet, Kim se considera una artista visual antes que música. En la conversación explicó que nunca aprendió a tocar instrumentos de manera convencional y que ve su trabajo musical como otra actividad dentro de su práctica artística. Incluso menciona que durante mucho tiempo intentó mantener separados ambos campos.

Con lo anterior en mente, el conector principal entre su producción artística y su obra musical es la aproximación conceptual al ruido, la improvisación y la textura. De hecho, el texto que acompaña la exposición Design Office: Noise Name Paintings and Sculptures of Rock Bands That Are Broken Up, que se presentó en 2015 en el Museo Benaki de Grecia, aborda su trabajo con nombres de bandas y referencias al rock. En sus pinturas, la música también aparece como texto, imagen y objeto artístico.

X-girl: la marca de moda que Kim Gordon fundó en los noventa

Además de su trabajo sobre las tarimas y las galerías de arte, la intérprete de Bull in the Heather también tiene otra faceta y es la de creadora de ropa. Todo empezó en 1994, cuando Sonic Youth estaba en el clímax de su popularidad gracias al auge del rock alternativo y el grunge popularizado por Nirvana. En ese momento decidió crear X-girl. Esta es una marca de ropa fundada junto a la estilista Daisy von Furth.

En ese momento la ropa creada para las mujeres de la Generación X estaba frecuentemente asociada con los cuerpos de las modelos que aparecían en la televisión y las revistas. Ante este pensamiento machista y sexista, X-girl fue una alternativa porque propuso ropa cómoda y prendas para la vida cotidiana. Además, combinó la estética tomboy con la moda mod de los años 60. Sin embargo, la marca siempre conservó un espíritu punk y DIY.

El proyecto tuvo una idea única para captar la atención general. En 1994 se organizó un desfile de modas en las calles de Nueva York para que cualquiera pudiera acudir. Al nivel de la banqueta y sin filtros fueron mostradas algunas de las prendas de la marca. Estas fueron portadas por modelos de la época como Chloë Sevigny y Michelle Rock Wood. Incluso el evento fue producido por Sofia Coppola y Spike Jonze. Con el paso de los años se convirtieron en una de las parejas más famosas del cine estadounidense independiente. Aunque tras su ruptura, cada uno siguió su camino por separado. La historia oficial de X-girl documenta la fundación de la marca, el desfile y la participación de sus protagonistas.

La chica del grupo, autobiografía de Kim Gordon. Editorial Contra, 2015.

¿Qué libros ha escrito Kim Gordon?

– Is It My Body? Selected Texts (2014). Es una recopilación de textos que Kim Gordon escribió durante la década de 1980 y principios de 1990 acerca del arte contemporáneo, música, cultura y género. Sus textos examinan la relación entre las artes visuales y la música experimental. Además, reflexionan sobre el papel de las mujeres en la escena musical.

– Girl in a Band (2015). Es la autobiografía de Gordon y relata desde su infancia hasta su desarrollo como artista, su llegada a Nueva York y la formación y trayectoria de Sonic Youth. Dentro de los temas que aborda están su matrimonio con Thurston Moore, la maternidad, la independencia personal y la separación que marcó el final de su relación debido a una infidelidad.

– No Icon (2020). Es un autorretrato visual que reúne fotografías personales, recortes de periódicos y revistas, letras de canciones, escritos, obras artísticas y otros materiales relacionados con la vida de Gordon.

– This Woman’s Work: Essays on Music (2022). Es una antología de ensayos coeditada por Kim Gordon y la escritora irlandesa Sinéad Gleeson. Reúne textos de diversas autoras sobre mujeres que han influido en la música y la cultura. Los ensayos exploran las trayectorias de artistas, la experimentación musical, el activismo, las desigualdades de género y la presencia femenina en la crítica musical.

– Kim Gordon: Keller (2024). Es un libro dedicado a la vida y obra de su hermano, Keller Gordon, quien falleció en 2023. Reúne fotografías familiares, dibujos, poemas, páginas de sus diarios y otros documentos personales.

Vale la pena destacar que algunos de sus libros han sido traducidos al castellano. En 2015 Editorial Contra publicó Girl in a Band, pero ahora con el título de La chica del grupo, e incluso existe una edición del décimo aniversario. Mientras que en 2022 la editorial Libros del Kultrum publicó la antología This Woman’s Work: Essays on Music, bajo el nombre de Música, maestra: Ensayos sobre música y mujeres escritos por mujeres.

La música de Kim Gordon fuera de Sonic Youth

Como mencionamos al inicio de este artículo, el trabajo musical de Gordon empezó antes de la formación de Sonic Youth y además se mantuvo de manera paralela a la obra del grupo neoyorquino y ha seguido hasta nuestros días. Su trayectoria destaca por alejarse de lo que se consideran “sonidos convencionales”.

La discografía es bastante diversa y en algunos casos mantiene una línea relacionada con el noise, pero también se ha acercado a los sonidos electrónicos experimentales y hasta guiños al dreampop. A continuación te compartimos una lista de sus principales proyectos.

– Free Kitten. Fue una banda de rock alternativo formada por Kim Gordon y la guitarrista Julia Cafritz en 1992. Se le considera un “supergrupo” porque después se incorporaron Yoshimi P-We (Boredoms) y el bajista Mark Ibold (Pavement). El grupo se caracterizó por combinar punk, rock experimental y sonidos deliberadamente crudos, con un enfoque irreverente que se apartó de las convenciones del rock comercial.

– Body/Head. Es un dúo experimental integrado por Kim Gordon y el guitarrista Bill Nace. Nació en 2012 y su propuesta se basa en la improvisación, las guitarras distorsionadas, la retroalimentación sonora y las voces expresivas, lo que resulta en una combinación de rock, noise y música de vanguardia.

– Álbumes solistas. Hasta el momento, Kim Gordon cuenta con tres álbumes como solista y son No Home Record (2019), The Collective (2024) y Play Me (2026). Cada uno tiene un estilo particular, aunque en conjunto todos han mostrado aproximaciones hacia terrenos como el rock experimental, el hip-hop y el krautrock.

¿Por qué Kim Gordon sigue considerándose artista visual?

Mientras hay bandas que consideran que la música únicamente debe ser un medio para olvidarse de los problemas de la vida cotidiana (¿verdad, Metallica?), también existen otros casos en donde los artistas no solo buscan generar un pensamiento crítico en su público, sino combinar diferentes disciplinas artísticas para lograr resultados más complejos que simplemente la unión de melodía, armonía y ritmo.

En este caso, Kim Gordon sin duda pertenece al segundo grupo porque a través de todas sus facetas musicales ha demostrado que su labor va más allá de ejecutar el bajo y cantar. Debido a su formación artística, su interés va más allá de crear piezas que únicamente se escuchan. También los sonidos se pueden ver y así lo ha demostrado con su incursión en el videoarte.

Algo todavía más importante es que la neoyorquina ha evitado vivir de sus glorias pasadas y ha optado por mantenerse activa sin perder su esencia de mujer curiosa que desea explorar nuevos terrenos. Por lo tanto, reducir su obra a su época con Sonic Youth es omitir su polifacético trabajo. En su trayectoria ha demostrado que no existen los límites entre las disciplinas artísticas.