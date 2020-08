FOTOGRAFÍAS QUE NO CONOCÍAS DE MARILYN MONROE

Richard Avedon, fue el fotógrafo encargado de retratar a la bella Marilyn Monroe para la revista Life Magazine. Esta serie fotográfica tenía como fin recrear imágenes de cinco celebres actrices de los años 30´.

My Wife Marilyn así fue nombrado el artículo. En las fotos Marilyn imitaba a Lillian Russel, una Marilyn de su tiempo, a Theda Bara, una vampiresa -a Clara Bow, quien fuera una icono norteamericano de los años veinte y treinta.

A partir de ese momento consolidaría la relación de amistad Marilyn entre Richard Avedon “Ella dio a la fotografía más que ninguna otra actriz… ella estaba más cómoda delante de la cámara que cuando no posaba”. En 1957 el fotógrafo capturó uno de los momentos más vulnerables de la vida de Marilyn .

El retrato fue hecho en Nueva York y muestra el abandono y la soledad en la que constantemente se concentraba una de las mujeres más bellas del mundo.

Durante horas ella bailó, cantó y coqueteó e hizo de Marilyn Monroe. Y luego estaba la caída inevitable. Y cuando terminó la noche, el vino blanco y el baile, se sentó en la esquina como una niña. La vi sentada en silencio sin expresión en su rostro, y caminé hacia ella, pero no la fotografiaría sin que ella lo supiera. Y cuando llegué con la cámara, vi que no decía que no.